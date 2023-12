Magická realistická road movie Brutal Heat postaví Zemi a hrdinu do kolizního kurzu

09/11/2021 – Celovečerní debut studenta FAMU Alberta Hospodářského spojuje magický realismus, pohádku o dospívání a jemnou sci-fi v generačním snímku, který funguje i jako iniciační příběh

Vincent Hospodářský V Brutální horko (© nutprodukce)

Studentský dokument FAMU Albert Hospodářský Pracuje na své první celovečerní prezentaci s názvem Brutální horko . Hospodářský dříve natočil krátký dokument, Nikia: Vnitřní portrét básníka HradeckéhoV hlavní roli český básník Daniel Hradecký V „multižánrovém filmu o cestě do hlubin [the poet’s] Vědomí.“ Podobná témata rezonují i ​​v prvním celovečerním filmu spisovatele a režiséra, který sleduje rituál mladého hlavního hrdiny Vincka. Osmnáctiletý mladík se obává o sebe, svého otce a všechno, co se kolem něj děje, včetně střípky Slunce se řítí k Zemi. Hlavní hrdina se rozhodne navštívit nějaké přátele v chatrči, ale jeho zdánlivě obyčejný výlet se změní v dobrodružství plné vzrušení, protože je okraden a zbit, stráví noc s neznámými dívkami a dostane se do boje s řidičem autobusu.

Ústřední postava této road movie o konci světa vychází z režisérova bratra, Vincent Hospodářský, který také hraje hlavní roli jako beletrizovaná verze sebe sama. „Mohl by být kýmkoli, kdekoli na světě, a proto nemá motiv bojovat za svou individualitu,“ říká režisér o hlavní postavě, která představuje celou jednu generaci. „Cesta ho nutí žít okamžikem a dělat vlastní rozhodnutí, a tak se poprvé v životě stát skutečným ‚já‘,“ vysvětluje Hospodářský. Cesta na chatu se mění v symbolický rituál a režisér dodává, že film je o hledání sebe sama, naději a smíření.

Brutální horko Jde o česko-slovenský projekt s Lukács Kokesh, Ondřej Lukič A Tomáš Hrubýz nutprodukce, vyráběné na české straně, a Ivan Ostrochovský (Punkchart Films) Slovenská koprodukce. Kokesh pro Cineuropa potvrdil, že produkční fáze bude pokračovat do ledna 2022, následovat bude postprodukce, která by měla skončit v březnu 2022. Producenti očekávají premiéru filmu v létě 2022.

Brutální horko V místní scenáristické soutěži pořádané nadací získal cenu Hvězda zítřka Česká filmová nadace. Kokesh říká, že celovečerní debut Hospodarského je jedinečný v tom, jak režisér pracuje s poetikou, balancuje na hraně realismu, magického realismu a soft science fiction. „Příběh kombinuje autorův styl se záměrnou nadsázkou a je zasazen do světa, který by do 40 let mohl zasáhnout střípek slunce,“ dodává producent. Kokeš Cineuropa potvrdil, že v současné době hledají partnery – konkrétně obchodního zástupce, festivaly a distributory.

Podporu podpořily Fond českého filmu, Slovenský audiovizuální fond, Pardubický kraj a město Pardubice Brutální horko.