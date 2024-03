Americká armáda vstupuje do nové fáze humanitárních operací v Gaze

Spojené státy v minulosti využívaly svou armádu k doručování potravin, vody a jiné humanitární pomoci civilistům během válek nebo přírodních katastrof. Stěny Pentagonu jsou vyzdobeny fotografiemi takových operací na Haiti, Libérii, Indonésii a bezpočtu dalších zemí.

Ale je vzácné, aby se Spojené státy pokoušely poskytovat takové služby lidem, kteří jsou bombardováni, s tichou americkou podporou.

Rozhodnutí prezidenta Bidena nařídit americké armádě vybudování plovoucího doku u pásma Gazy, který by umožnil doručovat pomoc po moři, staví členy amerických služeb do nové fáze v historii humanitární pomoci. Tatáž armáda, která posílá zbraně a bomby, které Izrael používá v Gaze, nyní posílá do obležené oblasti jídlo a vodu.

Myšlenka plovoucího doku přišla týden poté, co Biden povolil výsadky humanitární pomoci do Gazy, což odborníci na pomoc kritizovali jako nedostatečné. Odborníci na pomoc tvrdí, že ani plovoucí dok neudělá dost pro zmírnění utrpení v regionu, kde jsou obyvatelé na pokraji hladomoru.