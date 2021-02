Austrálie obdržela více než 142 000 dávek vakcín – San Bernardino Sun.

Associated Press

CANBERRA, Austrálie – Austrálie začne očkovat své obyvatele proti COVID-19 příští týden po dodání první dodávky vakcíny Pfizer v pondělí.

Vláda uvedla, že na letiště v Sydney dorazilo více než 142 000 dávek. Od 22. února budou mezi prvními očkováni pracovníci zdravotní péče, péče o seniory a pracovníci karantény.

Premiér Scott Morrison bude také mezi prvními, kteří dostanou dávku ve snaze zvýšit důvěru veřejnosti v program.

Austrálie se rozhodla nezrychlit proces schvalování regulačního orgánu vakcín, aby zvýšila důvěru veřejnosti v to, že produkt Pfizer je bezpečný.

K dnešnímu dni je Pfizer jedinou vakcínou schválenou pro použití v Austrálii. Regulátor ale také očekává, že brzy schválí vakcínu AstraZeneca.

Austrálie uzavřela smlouvu na příjem 20 milionů dávek přípravku Pfizer a na příjem nebo výrobu 53,8 milionů dávek přípravku AstraZeneca doma.

___

Šíření viru:

Vědci tvrdí, že je ještě příliš brzy předpovídat budoucnost viru Corona, ale mnozí pochybují, že úplně zmizí. Průměrný počet nových případů virů ve Spojených státech poprvé za několik měsíců klesl pod 100 000 denně. Jakmile bude k dispozici více vakcín, podnikatelé si kladou otázku, zda budou vyžadovat očkování zaměstnanců. Skupiny zdravotně postižených prosí o očkování. Japonsko oficiálně schválilo svou první vakcínu COVID-19. Se zakázanými pouličními párty se brazilský karneval pohybuje online.

___

___

Stává se také toto:

Nový Zéland – Auckland, největší město Nového Zélandu, zahájil třídenní blokování poté, co v komunitě objevil tři nevysvětlené případy koronaviru.

Zdravotní úředníci tvrdí, že případy jsou nejvíce nakažlivého typu, který byl poprvé objeven v Británii, a že testování genomu je nepřipojilo k žádným předchozím známým případům.

Předseda vlády Jacinda Ardern oznámil uzavření po naléhavém setkání s dalšími vyššími zákonodárci v kabinetu. Říká, že se rozhodli postupovat opatrně, dokud se o vypuknutí nedozví více.

Zbytek Nového Zélandu také zavedl omezení, včetně omezení velikosti davu na 100.

Uzamčení, které trvá do středy, je první na Novém Zélandu za šest měsíců a představuje zásadní překážku v převážně úspěšném úsilí země o kontrolu viru. Způsobilo to také zpoždění v závodě plachetnic na Americkém poháru.

___

Los Angeles – Míra nové koronavirové infekce a hospitalizace v celé Kalifornii nadále klesá, ale počet úmrtí ve státě zůstává vysoký.

Kalifornie v neděli hlásila dalších 408 úmrtí, čímž se celkový počet od vypuknutí epidemie zvýšil na více než 46 840 – což je nejvyšší v zemi.

Přes ponurý počet obětí jsou zdravotníci přesvědčeni, že Kalifornie se vynořuje z nejhorší vlny pandemie.

Počet hospitalizovaných pacientů s COVID-19 klesl pod 9 000 v celostátním měřítku, což je během dvoutýdenního období pokles o více než třetinu.

8 842 nových potvrzených případů infekce je o více než 80% nižší než téměř 54 000 vrcholů v polovině prosince.

___

ŘÍM – V předvečer inaugurace, která měla být konečně otevřením značně zpožděných italských sjezdovek, vláda povolení zrušila kvůli vysokému rozšíření varianty koronaviru.

Vyhláška ministra zdravotnictví Roberta Speranzy, která v neděli zakazuje amatérské lyžování nejméně do 5. března, skutečně umírá provozovatelům lyžařských vleků a naději majitelů středisek na záchranu alespoň části sezóny.

Ministerstvo uvedlo, že analýzy vzorků virů naznačují přítomnost varianty přítomné v Británii, která je přítomna u 17,8% nově infikovaných lidí v Itálii.

Snowboardingový průmysl si brzy stěžoval, že provozovatelé opakovaně připravovali zařízení na odepření povolení, protože důležitý italský turistický průmysl zasáhl další ránu.

Jednodenní vláda předsedy vlády Maria Draghiho slíbila, že rychle nahradí lyžařskému sektoru ekonomické ztráty.

___

MEXICO CITY – Mexiko přijalo v neděli z továrny v Indii zásilku 870 000 dávek vakcíny AstraZeneca a nejprve plánovalo očkování starších lidí v nejchudších a nejvzdálenějších oblastech země.

Mexiko dosud použilo záběry společnosti Pfizer k naočkování zdravotnických pracovníků v první linii, ale téměř jim došly. Vláda tedy začne aplikovat své první dávky AstraZeneca, které koupila za 4 dolary.

Kritici tvrdí, že by bylo rychlejší a efektivnější zahájit očkovací úsilí v nejvíce zasažených městských oblastech, kde žijí starší lidé společně. Vláda však oznámila plány vyslat týmy nákladními automobily, letadly a vrtulníky do 330 vzdálených měst.

„Bylo rozhodnuto začít v nejvzdálenějších a marginalizovaných městech, kde sídlí nejchudší obyvatelé země,“ řekl prezident Andres Manuel Lopez Obrador.

Mexiko doufá, že bude mít dostatek vakcín od společnosti Pfizer, Ruska, Číny a Indie k očkování všech Mexičanů starších 60 let do poloviny dubna.

___

Londýn – Vědečtí poradci britské vlády tvrdí, že nyní dominantní varianta COVID-19 v zemi může být až o 70% smrtelnější než předchozí varianty, což podtrhuje obavy z toho, jak by mutace mohly změnit charakteristiky nemoci.

Zjištění Poradní skupiny pro nová a vznikající rizika respiračních virů, zveřejněná v pátek na vládním webu, vycházejí z předběžného výzkumu zveřejněného 21. ledna. Tato skupina zahrnuje odborníky z univerzit a veřejných agentur po celé Velké Británii.

Nová zpráva je založena na analýze desítek studií, které zjistily, že takzvaná Kentova varianta, pojmenovaná po provincii, ve které byla poprvé identifikována, bude pravděpodobně o 30 až 70% smrtelnější než ostatní varianty. Studie porovnávaly hospitalizaci a úmrtnost mezi lidmi s jednou proměnnou a lidmi s jinými variantami.

David Strain, klinický přednášející na lékařské fakultě University of Exeter a klinický ředitel pro COVID v nemocnici Royal Devon & Exeter Hospital, uvedl, že výsledky analýzy jsou znepokojivé.

“Vysoká přenosnost znamená, že lidé, kteří dříve měli nízké riziko nákazy COVIDEM (zejména mladší ženy), jsou nyní vyzvednuti a končí v nemocnici,” uvedl Strin. To bylo zdůrazněno nejnovějšími počty hospitalizací, které nyní naznačují, že muž poměr žen a žen se blíží 50:50 ve srovnání s převahou mužů během první vlny.

___

Anchorage, Aljaška – Školní úředníci na Aljašce zavedli novou politiku vyžadující masky na sportovních akcích minulý týden v reakci na propuknutí koronaviru v půl tuctu okresních škol Matanuska-Susitna Borough County.

Denní zprávy Anchorage Daily News v pátek informovaly, že tři velké střední školy v oblasti – Colony, Palmer a Wasilla – jsou mezi pěti zařízeními, která jsou v současné době kvůli vypuknutí epidemie uzavřena.

Není jasné, kdy se očekává jejich opětovné otevření.

Úředníci veřejného zdravotnictví tvrdí, že některé z potvrzených případů COVID-19 začaly u studentů mícháním školních obědů, ale většina z nich byla přičítána mimoškolním aktivitám, včetně sportu.

Claudia Bldenberg, asistentka ředitele a ředitelka aktivit na střední škole Go Reddington Senior High School / High School, uvedla, že studenti-sportovci raději nosí masky, než aby se nezúčastnili.

___

PRAHA – Česká vláda v příštích dvou týdnech znovu vyhlásila stav nouze, aby mohla účinně řešit epidemii koronavirů v jedné z nejvíce zasažených evropských zemí.

Toto rozhodnutí bylo schváleno v rámci výzvy dolní komoře parlamentu, která odmítla vládní požadavek na rozšíření nástroje, který kabinetu dává další pravomoci nezbytné k zavedení a udržování přísných celostátně omezujících opatření a omezování práv lidí.

Někteří právníci a politici tvrdí, že krok vlády porušuje ústavu země.

Současný stav nouze skončí v neděli. Vláda může použít jiné právní možnosti k opětovnému zavedení některých, ale ne všech opatření.

To znamená, že v pondělí se znovu otevřou bary, restaurace a kavárny a služby se mohou vrátit do práce, zatímco noční zákaz vycházení bude zrušen a shromažďování více než dvou lidí na veřejných místech bude zakázáno.

Vláda varovala, že to zhorší epidemii a způsobí zhroucení zdravotního systému.

Nedělní krok přichází na žádost předsedů vlád všech 14 českých krajů, kteří tvrdí, že nemají dostatečné pravomoci k boji proti epidemii.

___

HONOLULU – Starosta Honolulu Rick Plangiardi prodloužil omezení koronaviru do poloviny března, ale řekl, že by se to mohlo změnit, pokud potvrzené případy zůstanou nízké.

Blangiardi na páteční tiskové konferenci uvedl, že věří, že je realistický a má kontrolu nad očekáváním poté, co události převáží potenciální koronaviry, jako je Super Bowl a Valentýn.

Planguardi řekl, že pokud ostrov zůstane nízký, přemístí ostrov do další fáze opětovného otevření před 15. březnem.

Někteří podnikatelé se postavili proti rozhodnutí a uvedli, že jejich podniky stále bojují.

V reakci na pandemii koronaviru mezitím město prodloužilo lhůtu pro obnovení řidičských průkazů, oficiálních průkazů totožnosti a povolení do poloviny dubna.

V pátek zaznamenal Havaj 26 743 potvrzených případů úmrtí COVID-19 a 425 od začátku pandemie v březnu.

___

NEDATALIZOVANÉ – Ačkoli mnoho lidí se zdravotním postižením pravděpodobně nakazí COVID-19, v některých státech USA zaostávají v masivním úsilí poskytnout omezené vakcíny do náruče těch, kteří je nejvíce potřebují.

Lidé se zdravotním postižením byli tlačeni na konec seznamu priorit na místech, jako je Severní Karolína a Kalifornie, protože stát po dnech veřejného tlaku zvrátil směr.

V Minnesotě rodiče marně prosí, aby očkovali své děti, že u Downova syndromu je až desetkrát vyšší pravděpodobnost úmrtí, pokud se nakazí virem.

Obchodní skupina poskytovatelů služeb pro zdravotně postižené zjistila, že 20 států výslovně nezaradilo osoby se zdravotním postižením na své seznamy priorit.

Lidé s mentálním a vývojovým postižením často trpí imunodeficiencí, což je vystavuje vyššímu riziku komplikací, pokud onemocní. Je také pravděpodobnější, že přijdou o práci, mohou mít těžší čas nosit masky a distancovat se od společnosti a museli si dělat starosti s tím, zda pravděpodobně sníží jejich přístup ke kritické péči v nemocnicích.

Mnozí se také museli uspokojit s menší pomocí, protože pečovatelům mohlo hrozit riziko infekce.

___

Vláda Spojeného království v neděli uvedla, že dosáhla svého cíle podat alespoň jednu vakcínu COVID-19 nejméně 15 milionům nejzranitelnějších lidí v zemi do poloviny února, což zvyšuje tlak na ministry, aby vyjasnili, kdy ke zmírnění dojde. Uzamčení bylo uloženo počátkem ledna.

Více než 15 milionů lidí, nebo 22% populace Velké Británie, dostalo první výstřel. Toto číslo zahrnuje většinu lidí ve čtyřech prioritních skupinách vlády, včetně všech lidí ve věku nad 75 let, zdravotnických pracovníků v první linii, zaměstnanců pečovatelských domů a obyvatel.

“15 000 000!” Úžasný tým ″ Nadim Al-Zahawi, ministr vakcín, na tweetu uvedl, že se objevilo červené srdce a tři stříkačky. “Nebudeme odpočívat, dokud do konce dubna nezavedeme úplnou vakcínu 1. fáze pro skupiny 1 až 9 pro nejzranitelnější skupiny a všechny skupiny nad 50 let a poté pro všechny dospělé.”

Britský premiér Boris Johnson plánuje představit svůj plán zmírnění omezení 22. února kvůli údajům o míře infekce, počtu hospitalizací a úmrtí od začátku třetího anglického uzamčení 4. ledna.

V Anglii Johnson uvedl, že vakcína byla prokázána všem ve čtyřech skupinách s nejvyšší prioritou. V pondělí plánuje zveřejnit více podrobností o očkování.

___

NEW YORK – Teoreticky by se miliony Newyorčanů se zdravotními podmínkami, které je vystavují riziku nákazy COVID-19, mohli od neděle zaregistrovat na schůzkách ve státních očkovacích zařízeních, ale nedostatek dodávek vakcín znamená, že mnozí budou frustrovaní hledáním výstřel.

Sedm milionů Newyorčanů, včetně zdravotnických pracovníků a lidí ve věku nad 65 let, již bylo způsobilých k očkování podle předchozích státních pravidel. Od pondělí budou způsobilé asi 3 miliony lidí ve věku nad 16 let s takzvanými komorbiditami.

Za účelem očkování budou lidé muset předložit dopis od svého lékaře, podepsané osvědčení nebo jiné lékařské informace o tom, že mají splňující zdravotní stav.

___