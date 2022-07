Náhled sedmého sankčního balíčku EU proti Rusku, který má být schválen příští týden – EURACTIV.com

EURACTIV se dozvěděl, že Evropská unie se chystá do týdne odhalit a schválit nové kolo sankcí vůči Rusku, které by měly zakázat dovoz ruského zlata a uzavřít stávající mezery.

Přípravy velvyslanců EU na nový sedmý balíček by měly být obnoveny ve čtvrtek a pátek (14. a 15. července) a členské státy je pravděpodobně schválí do poloviny příštího týdne, uvedlo několik diplomatů EU pro EURACTIV.

Tento implementační balíček bude obsahovat zákaz dovozu ruského zlata, které je největším neenergetickým exportem země.

Tento krok schválili minulý měsíc na summitu G7 členové Evropské unie Francie, Německo a Itálie spolu se svými protějšky ze Spojených států, Kanady, Japonska a Spojeného království.

Průmysloví analytici tvrdí, že zákaz by mohl být do značné míry symbolický, protože předchozí represivní opatření uvalená na Moskvu již vedla k uzavření evropských a amerických trhů, včetně obchodních center v Londýně a Curychu.

Několik evropských diplomatů sdělilo EURACTIVu, že dohoda také rozšíří seznam zboží dvojího užití, které je zakázáno vyvážet do Ruska, a bude zahrnovat další seznamy osob a subjektů spojených s širším okruhem ruského prezidenta Vladimira Putina.

Cílem nového sankčního balíčku je navíc vyplnit mezery v dříve schválených represivních opatřeních, jako je přidání některých produktů na seznam zakázaného zboží.

Někteří diplomaté EU navrhli, že by to mohlo zahrnovat také odkaz na nedávno zveřejněné objasnění Evropské komise o tranzitu sankcionovaného zboží do ruského Kaliningradu.

Maďarský dělník

Od ruské invaze na Ukrajinu dne 24. února schválila Evropská unie šest balíčků sankcí, které zahrnují zmrazení aktiv a zákaz udělování víz ruským oligarchům a úředníkům, kontroly vývozu, zmrazení aktiv centrální banky, odpojení bank od systému zasílání zpráv SWIFT a zákaz dovozu ruského uhlí a ropy.

Nejsložitější byl šestý balíček, kdy Evropská unie po mnoha kontroverzích uvalila do konce roku částečný zákaz mimo jiné na ruskou ropu dováženou po moři, byť se škrty do Maďarska, Slovenska a České republiky. Republika dostává ropu přepravovanou ropovodem a ze systému SWIFT vyloučila jednu z posledních velkých ruských bank.

Maďarsko však na poslední chvíli požádalo, aby se velvyslanci EU sešli za účelem dokončení právního textu sankčního balíčku EU s cílem odstranit hlavu ruské pravoslavné církve patriarchu Kirilla ze seznamu osob podléhajících sankcím, což zanechalo špatnou pachuť. pro mnoho. O Bruselu, jak problém řešit.

Ačkoli se mezi úředníky a diplomaty neočekává, že Maďarsko tentokrát návrh sedmého sankčního balíčku zablokuje, mnoho diplomatů EU se ptá, kde to ponechává vyhlídky na případné následné balíčky po tomto balíčku.

Většina členských zemí EU tvrdí, že sankce se vyplácejí, ale bude nějakou dobu trvat, než se jejich plný dopad na ruskou ekonomiku projeví.

Maďarsko ale tvrdí, že EU by měla přestat uvalovat sankce na Rusko kvůli jeho invazi na Ukrajinu a místo toho by měla prosazovat příměří a zahájit jednání.

Na otázku, co si Budapešť myslí o tom, jak postupovat s následnými sankčními balíčky, hlavní poradce maďarského premiéra Viktora Orbána na okraj červnového summitu EURACTIVu řekl, že EU v této otázce možná dosáhla „vrcholu jednoty“.

„Dostali jsme se do bodu, kdy je zcela jasné, že tyto sankce mohou poškodit evropskou ekonomiku více než ruskou, a pokud si to uvědomíte, musíme přehodnotit naši strategii,“ řekl Blaz Urban, který s tím nemá nic společného. pak řekl premiér.

Energie „mimo stůl“ pro následující balíčky

Některé členské státy, zejména z východní Evropy, nadále prosazují, aby do následujících balíčků byla přidána další opatření související s energií, než budou předloženy členským státům ke schválení.

Podle nejtvrdšího z nich by to mělo zahrnovat úplný zákaz dovozu ropy a další opatření týkající se plynu.

Jiní diplomaté EU však zdůrazňují, že pro takovou možnost není příležitost, protože řada evropských zemí je stále vysoce závislá na ruském dovozu energie, zejména plynu.

„Problematické je určitě zahrnutí energetiky do sankcí, protože se musí dodržovat pravidlo, že sankce by měly mít větší dopad na Rusko než na země, které sankce uvalují,“ uvedl český premiér Petr Fiala. Reuters Středa (13. července).

Česká republika, která se 1. července ujala půlročního rotujícího předsednictví EU, patří k zemím, které jsou téměř ve všech svých potřebách plynu závislé na Rusku.

Ukrajinští představitelé v posledních měsících lobovali za sedmý sankční balíček EU, který by zahrnoval zákaz všech ruských bank, kterých se dosud represivní opatření bloku netýkají, což je podle diplomatů EU možnost, která by mohla být zvážena v budoucích kolech sankcí.