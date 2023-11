Rangers udržují při životě 70 milionů liber Champions League double-double sen s divokým českým úderem

Výhra Rangers 2:0 proti Spartě Praha byla pro Čechy dvojnásobnou ranou.

Nejen, že to posílilo pozici Light Blues v boji o první dvě místa ve skupině C, ale český koeficient pomohl udržet výzvu na dosah ruky. Skotská Premiership bojuje o udržení v první desítce, než se výsledky z předchozích sezón propadnou, v sázce je automatické místo ve skupinové fázi Ligy mistrů.

Momentálně jsme devátí, ale vzhledem k tomu, že Celtic vypadl z Ligy mistrů a Evropské konferenční ligy Aberdeenu, je maximální počet bodů z jejich posledních dvou skupinových zápasů nepravděpodobný a Rangers by měli vyvěsit vlajku, pokud Celtic neskončí třetí. v Evropské lize se svými rivaly. Před čtvrteční nocí by výhra na pražské Spartě hrozila vyřazením Skotska z první desítky.

Jak se ukázalo, Gers přidal 0,4 bodu koeficientu, když to nejvíc potřebovali. Pokud Spartu skutečně dotlačí do vyřazovací fáze, znamená to pro českého mistra bez bonusových bodů ani v Conference League.

Zajímavostí však byla jejich městská rivalka Slavia. Vyhráli 2:0 nad Romou Jose Mourinha, což znamená, že se téměř jistě dostanou ze své skupiny, což znamená, že Česká republika zůstane hrozbou, pokud jde o umístění v první desítce.









Čerstvé naděje na titul v Ibroxu Poté, co Clement snížil náskok na Celtic na pět bodů, návrat do nejvyšší evropské fotbalové tabulky bez minového pole kvalifikace je nyní v Ibroxu jistou nadějí. Tento cenový pot 35 milionů liber se zdvojnásobí, pokud si šampioni Premiership udrží a vrátí se do druhé trhliny na nejlepší evropské úrovni.

To je důvod, proč je první desítka tak důležitá. Rangers viděli z první ruky výhody držení těchto eurových peněz pro sebe a sledovali postup Keltů.

První známky však naznačují, že pod vedením Philippa Clementa konečně svede pořádnou bitvu. Steven Gerrard nedokázal skórovat 55, když se probojoval do Ligy mistrů. Žádná šance nemůže být znovu promarněna.