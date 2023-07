Neeraj Chopra se zaměří na fitness se zaměřením na mistrovství světa

Olympijští vítězové se nedávno vrátili po zranění, aby vyhráli Lausannskou diamantovou ligu.

Zlatý medailista z olympijských her v Tokiu 2020 Neeraj Chopra si v pátek vybojoval první místo na svém druhém podniku Diamantové ligy v sezóně v Lausanne hodem dlouhým 87,66 m. Pětadvacetiletý hráč překonal Němce Juliana Webera (87,03 m) a Čecha Jakuba Vadelice (86,13 m), aby si zajistil místo v čele Lausanne Diamond League již druhým rokem po sobě. Neeraj Chopra, který v květnu na Diamantové lize v Dauhá skončil na prvním místě hodem 88,67 m, se vrátil po svalovém zranění, aby pokračoval ve své hektické sezóně 2023 nejlepším možným způsobem.

„Bál jsem se své kondice a zranění, které přijdou do závodu, protože chci na každém závodě podat 100 %. Ve dvou trénincích před hodem jsem se testoval a počasí bylo trochu nepříznivé, takže jsem měl obavy. Můj hlavní cíl bylo prosadit se a dát ze sebe na akci všechno,“ řekl Chopra, když mluvil k tisku o svém stylu v Lausanne.

Pomalý rozjezd dal rychle stranou v Lausanne, kde se olympijský vítěz nakonec dočkal pocty svým pátým hodem. Neeraj o svém výkonu v zápase řekl: „Několikrát mi trvalo, než jsem získal dostatek sebedůvěry, abych se snažil udělat vše, co jsem mohl. Postupně jsem zvyšoval úsilí s každým hodem. Věděl jsem, že se dokážu prosadit, a tak jsem se soustředil Také jsem si rychle popovídal s mým trenérem, který mi řekl, abych šel rychleji, abych hodil víc, tak jsem to udělal a podařilo se mi vyhrát.“

„Vždy přistupuji ke každému hodu s plným soustředěním a snažím se předvést co nejlepší úsilí. I když moje první hody byly historicky mé nejlepší, ujišťuji se, že jsem psychicky i fyzicky připraven dát ze sebe všechno až do posledních hodů. To mi dává víru.“ a důvěra, která mi pomohla dotáhnout až do konce k dosažení cílů, které jsem si v Lausanne stanovil.“

Chopra, který loni získal stříbrnou medaili na mistrovství světa poté, co si při střetnutí utrpěl zranění stehna, se připravuje na mistrovství světa v roce 2023, které se bude konat v srpnu v Budapešti. „Můj trénink šel skvěle, ale kdykoliv se může objevit zranění. Mám to štěstí, že mám podporu SAI, TOPs, JSW Sports a Inspire Institute of Sport, kteří kolem mě shromáždili skvělý tým a snaží se určitě se zbytečně nestresuji. Jejich rady a vedení mi pomohly a určitě mi pomohou překonat hektickou sezónu, která mě čeká.“

„Mým hlavním cílem je teď zůstat bez zranění, abych mohl příští měsíc nastoupit na mistrovství světa, protože chci být ve špičkové fyzické a duševní kondici. Budu na sobě pokračovat, abych se zlepšoval s každým dalším závodem, a pokud budu plně fit, dokážu to.“ soustředit se na zlepšení své techniky, která mi pomohla stát se stabilním hráčem.“

Hvězda Javelin narozená v Haryaně nasbírala v této sezóně 16 bodů Diamantové ligy a zdá se, že se kvalifikovala do finále v Eugene v USA, které je naplánováno na září. Po finále Diamantové ligy se Chopra chystá soutěžit na Asijských hrách v Hangzhou, kde se bude snažit přidat do svého portfolia další stříbro.

