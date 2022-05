Život měnící dopad náhodného setkání v Escondidově muzikálu „Once“

Anna Marco a Tom Frank ve filmu „Once“ z divadla CCAE. Fotografování Carrie Cuddle

Kdysi dávno se potkali mladý muž a dívka. Byli z různých kultur a prostředí. Oba znají velkou lásku i ztrátu. Byli okamžitými spřízněnými dušemi, emocionálně, umělecky i osobně. Navzájem se dotýkali životů a dělali spolu krásnou hudbu. Pak se vydali každý svou cestou.

Toto je jakýsi příběh pro tvůrce, kteří získali hudbu k nezávislému filmu z roku 2007, „Once“ (napsal a asistoval mu irský režisér John Carney) a stejnojmenný muzikál z roku 2012, který získal osm cen Tony, včetně ceny za nejlepší muzikál a nejlepší hudební knihu (pro irského dramatika). Inda Walshová). Jejich podpisové číslo, „Falling Slowly“, vyhrálo Oscara za nejlepší původní píseň.

Stejně jako postavy, které ztvárnili ve filmu, je Glen Hansard irský zpěvák a skladatel a Markéta Irglová je česká zpěvačka a skladatelka. Poprvé se potkali v roce 2001, když jí bylo 13, ale vztah si vytvořili o šest let později, během natáčení. I když už spolu netvoří pár, občas se spolu stýkají.

Skvělá show, odehrávající se v dublinské hospodě, s živou irskou hudbou a živou irskou hudbou, představující multitalentovaných, multiinstrumentálních 11 herců/zpěváků/hudebníků, které tvoří orchestr a sbor. Jádrem toho všeho je ale hvězdný milostný příběh.

Ten chlap je tulák zaparkovaný na ulici, který se chystá úplně vzdát své smutné hudby. Dívka je česká imigrantská kramářka. Oba trpí zlomeným srdcem, a to dělá jejich hudební spolupráci hlubší a něžnější. V jejich duu je hmatatelná bolestivost. Se svými přáteli jako hudební záloha natočili úžasné demo CD. A pak (možná) jejich životy odstartují.

V Kalifornské centrum pro umění Escondido, c. Scott Lab je uměleckým ředitelem nového projektu, CCAE hraje. Bývalý umělecký ředitel skvělé Barn Stage Company v Temecula, Lapp má mezinárodní kredity a nikdy se nestydí před výzvou.

„Once“, svérázný, intimní a náladový kus, je rozhodně jednou z těchto skladeb, stejně jako nadcházející hudební produkce CCAE LAP „The Light in the Piazza“ (17.–25. června) a příští jaro „Sunday in the Park with George „. „

Jako režisér a spolutvůrce pohybu (s režisérem hudby Davidem Lamoreauxem) Lapp projevuje své bystré oko a obratný režijní dotek. Dal dohromady působivé obsazení, z nichž více než polovina jsou veteráni show, mnozí z nich ve vynikající produkci Lamb’s Players z roku 2018.

Mezi novými účinkujícími nádherného muzikálu je Anna Marco, která hraje roli dívky. Skvěle se spáruje a spojí se s Tomem Frankem jako Jayem. Přinutili nás, abychom jim fandili celou cestu.

V pohodlném centrálním divadle CCAE se 400 sedadly představuje koncert před představením energické hraní a živost hudebníků, kteří cestují, hrají a baví se. Hudební nástroje sahají od kytary (Frank a další), přes klavír (Marco), po mandolínu, kladivo, harmoniku, ukulele, melodiku, akordeon a různé druhy perkusí.

Doteky nejsou vždy přesvědčivé, ale celek (Matthew Herman), doplněný osvětlením (Michelle Miles), působí autenticky, stejně jako kostým (Janet Beecher). Zvuk a projekce jsou účinné (ačkoli některá slova je obtížné rozlišit).

Srdcervoucí, ale také srdceryvný muzikál odehrávající se během pouhých pěti dnů ukazuje, jak krátká náhodná setkání mohou mít dopady na život. Najděte ty chvíle a užijte si je ve svém životě.

„Jednou“ Probíhá do 7. května Kalifornské centrum pro umění, 340 N, Escondido Blvd. v Escondidu

Vstupenky (40–75 USD) jsou k dispozici na čísle 800-988-4253 nebo online na artcenter.org/education/ccae-theatricals

Délka představení: 2 hodiny a 15 minut

Protokol COVID: Doklady o očkování a roušky již nejsou vyžadovány, ale roušky jsou podporovány

