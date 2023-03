S LSO vystoupí dvojice středoškoláků West Lafayette

WEST LAFAYETTE, Ind. – Dva studenti střední školy West Lafayette byli vybráni k účasti na nadcházejícím sobotním koncertu Lafayette Symphony Orchestra.

Alan W. Keeler Memorial Award

Každý rok vybere LSO až tři místní hudebníky na základě jejich výkonu v soutěži Keller Concerto Competition, aby se stali sólisty orchestru a zároveň získali stipendium 500 USD.

Jack Ma, 16, a Aaron Doe, 15, byli oba jmenováni za své hudební vystoupení.

Jack Ma

Ma, juniorka na střední škole West Lafayette Senior High School, hraje na klavír více než 10 let.

Udělal první krok pro Chopinův klavírní koncert č. 1 pro soutěž Keeler Concerto Competition; Stejný kousek vystoupí s LSO v sobotu.

„Myslím, že jsem měla to štěstí, že jsem byla vybrána (mimo soutěž),“ řekla Ma. „Všichni ostatní hráli krásně… Je to koncert, takže (moje vystoupení) bude s orchestrem.“

Spolu s tím, že byli vybráni, aby vystoupili po boku LSO, získali Ma a Du každý stipendium 500 $. Ma uvedl, že plánuje použít peníze na nákup dalších věcí pro své piano, jako je nové notové světlo.

Veřejná vystoupení nejsou pro Maa ničím novým, protože se během let svého účinkování účastnil mnoha koncertů a soutěží.

„Dostal jsem ceny za první místo v koncertních (soutěžních) kategoriích,“ řekl Ma. „A nedávno jsem hrál další koncert s (dříve jmenovaným) Marion Philharmonic Orchestra, ale oni se spojili s Muncie (orchestrem).“

V blízké budoucnosti se Ma těší na sobotní večírek, zejména na představení Chopinových děl.

„Bude vzrušující hrát s orchestrem,“ řekla Ma. „Je to jeden z mála okamžiků v mém životě, kdy mohu hrát (v) profesionálním trialu.“

Ve vzdálené budoucnosti se Ma těší na kariéru STEM. Vysvětlil, jak by si ve svém životě ponechal klavír, když přešel na kariéru STEM.

„Pravděpodobně bych (šel) po něčem zaměřeném na STEM,“ řekla Ma, „protože miluji klavír, ale také miluji (STEM) stranu.“ Klavír vnímám jako druh koníčka, kterému se mohu věnovat sám. . Ale také miluji STEM, myslím, že by bylo dobré se do něj dostat.“

Aaron ano

Doe, prvák na West Lafayette Senior High School, byl houslistou vybraným, aby zazpíval na sobotním recitálu vedle LSO. Du hraje na housle více než pět let.

Každý hudebník má podobné cíle pro svou budoucnost, například prorazit na poli STEM a zároveň zachovat hudbu jako prominentní rys svého života.

„Pokud jde o akademické zájmy, zajímají mě obory STEM inženýrství,“ řekl Du. „Miluji hudbu, takže ji chci ponechat jako součást mého života, ale pokud jde o mou hlavní kariéru, možná jde o inženýrství STEM.“

Du hrál třetí větu Saint-Saënsova houslového koncertu č. 3 ve svém konkurzu na Kellerův koncert, který je také použit jako jeho sobotní vystoupení.

„Seznam koncertů pro tuto dobu se jmenuje ‚Czech Mix‘,“ řekl Du. „Je to česká hudba a liší se od (Chopin’s Ma). Takže je to tak trochu jen směs různé evropské (hudby). Saint-Saëns je Francouz, takže to opravdu přidává na mixu. Takže jsem si myslel, že francouzský skladatel by se k tématu koncertu perfektně hodil.“

Mezi předchozí Duova vystoupení patří konkurz do Wabash Valley Youth Symphony.

„Tam jsem vyhrál další sólovou soutěž,“ řekl Du. „Je to vlastně stejný kus, protože testy byly přesně ve stejnou dobu.“

Mladý houslista uvedl, že začal pracovat na skladbě Saint-Saëns kolem srpna 2022.

Pokud jde o 500 dolarů, které získal z grantu, Du řekl, že tyto peníze plánuje vložit do úspor, aby dosáhl svých budoucích cílů.

Tipy pro muzikanty

Ma a Du nabídli rady a povzbuzení dalším hudebníkům v jejich věku, kteří by možná potřebovali slyšet nějaká moudrá slova.

Ma řekla: „Vím, že (chodit) na lekce, cvičit (a) začínat s novými kousky může být nuda, ale zkuste tu práci skutečně udělat. Protože se to později vyplatí. A nakonec si to zkuste užít, protože pokud nebudete neužij si to, bude ti líp.“

„Myslím, že nejdůležitější součástí dobrého zvuku je pokusit se do toho dostat svou vlastní hudbu,“ řekl Du. „Někdy se lidé jen snaží sledovat dynamiku (která) je expresivní, ale do určité míry je stále mechanická. Takže musíte vložit své vlastní výrazy a cítit je.“

Sobotní párty se uskuteční v 19:30 a podle tiskové zprávy potrvá asi hodinu a 15 minut v Dlouhém centru múzických umění. Vstupenky stojí 8 $. Pro informace o nadcházejících akcích nebo o koupi vstupenek v předprodeji navštivte www.lafayettesymphony.org Nebo volejte 765-742-6463.

Margaret Christofferson je reportérkou deníku Journal and Courier. Pošlete jí e-mail na adresu [email protected] a sledujte ji na Twitteru @MargaretJC2.