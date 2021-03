Qualcomm údajně staví Nintendo Switch, který běží na Androidu

Toto je divoká zpráva od uživatele Android PoliceDavid Ruddock: Qualcomm plánuje vybudovat Nintendo Switch se systémem Android. Bude to tablet zaměřený na hraní s vážným chlazením a odnímatelnými bočními ovladači. Switch je poháněn procesorem Tegra SoC společnosti Nvidia a špičkovými herními designéry Nintendo, zatímco herní konzole Qualcomm … (?) Bude poháněn čipem Snapdragon a spouští hry z Obchodu Play. Zdá se, že Qualcomm plánuje uvedení této věci na trh v prvním čtvrtletí roku 2022.

Podle zprávy se zařízení pokusí „zobrazit čipovou sadu Snapdragon společnosti v méně tradiční podobě.“ Tento nový tvarový faktor bude silnější než běžný smartphone a je dodáván s baterií 6000 mAh. „Společnost věří, že dodatečné teplo poskytované silnějším designem způsobí, že procesor poběží výrazně rychleji a efektivněji než moderní ultratenký smartphone,“ říká Ruddock.

Zpráva uvádí, že Qualcomm používá „prémiového dodavatele“ k výrobě ovladačů ve stylu Joy-Con a že stejně jako Switch bude zařízení podporovat video výstup pro hry v televizi. Slot SD vám údajně umožní naplnit zařízení hrami a v systému běží Android 12, sada aplikací Google a speciální spouštěč. Jako zařízení Qualcomm bude samozřejmě mít nejnovější 5G konektivitu, ale zpráva říká: „Nemyslíme si, že by jakákoli verze konzoly fungovala jako samostatné mobilní zařízení (například má funkce telefonu).“

Nejpodivnější řádek ve zprávě tvrdí, že Qualcomm nabídne tento produkt přímo spotřebitelům, což znamená změnu ve způsobu, jakým společnost obvykle funguje. Qualcomm je dodavatelem čipových sad, a přestože jsou vytvářeny pravidelně Návrhy záložek Z telefonů (a někdy Sluchátka XR), Nejedná se o spotřební zboží. Zpráva říká, že Qualcomm neočekává přesun mnoha jednotek a doufá, že bude inspirací pro partnery při stavbě podobných zařízení. Zpráva dále říká: „Cílová cena společnosti je 300 $, ale v současné době si nejsme jisti, zda tato cena zahrnuje výše zmíněné 5G nebo odnímatelné gamepady.“

Mishaal Al-Rahman z XDA potvrzuje

Vývojáři XDA Mishaal Rahman Sdílel zprávu poté, co byla zveřejněna, a řekl, že slyšel také Qualcomm stavět verzi Switch, ale nebylo jasné, zda se jedná o spotřebitelské zařízení nebo ne. Rahman říká, že zařízení má Snapdragon 888, 6,65palcovou obrazovku Full HD + a baterii 6000 mAh. Označuje práci na řadiči ventilátoru Qualcomm Repo. Rahman říká, že zařízení obsahuje číslo modelu „GRD8350P“, o kterém očekává, že bude „herním referenčním zařízením“, cokoli, co nebylo nabízeno k prodeji. I když zařízení nakonec bude referenčním zařízením, existuje velká šance, že někdo vyzvedne myšlenku Qualcommu a dodá skutečný produkt, zejména pokud Qualcomm hodně pracuje na designu.

Tyto dvě zprávy nemusí nutně hovořit o stejném zařízení. Společnost Qualcomm by před přechodem na levnější spotřebitelské zařízení vyrobila referenční zařízení. Rozhodně se nezdá, že by Qualcomm mohl prodat Snapdragon 888 za 300 $. Myšlenka společnosti Qualcomm, která vyrábí čipové sady, dodávat ve svém spotřebitelském zařízení jeden rok starý čip, také vypadá divně. Pokud jste chtěli sestavit referenční zařízení seskupením ze Snapdragonu 888, na který se chystáte, pak to rozhodně zní rozumně.

Celkově se cena 300 dolarů zdá být docela agresivní. Nintendo si za Switch hodně účtuje, ale Switch je opravdu starý sportovní hardware (Tegra X1 se objevil v roce 2015). Nintendo ovládá platformu Switch, takže prodej obvykle vede k vyšším výnosům z prodeje her Nintendo a licencování kazet třetích stran, pravděpodobně součástí prodeje obchodu Switch Store, a prodeje příslušenství Switch jako další Joy-Cons. Qualcomm neobdrží žádný z těchto dalších toků příjmů.

Pokud chcete mít představu o tom, jaké bude zařízení Qualcomm, můžete ve skutečnosti spustit Android Na Nintendo Switch Dnes; Musíte být připraveni rootovat konzolu pomocí bezpečnostního zneužití. V roce 2019 jsme toho udělali hodně a našli jsme překvapivě schopné mobilní zařízení Android. Je jen na vás, jestli vás zajímají mobilní hry nebo ne, ale kromě toho je v Obchodu Play spousta klasických her, které vám umožní vytvořit virtuální konzoli, kterou Nintendo odmítne nasadit na Switch.

Sega ona má Sonic 1, 2, A CD V obchodě Play spolu s mnoha dalšími klasikami Super opičí míčA Ulice zuřivosti, A Za oázou. Square Enix Má toho nejvíce Final Fantasy A Dračí dobrodružství Tam, spolu s Chrono operátor A Svět končí s vámi. Capcom Dodává hodně Mega Min Hry spolu s Advokát Ace A dokonce i port Street Fighter IV. SNK Má spoustu Kovový slimák A Král bojovníků Hračky. Rocková hvězda ona má Grand Theft Auto IIIA San AndresA Podsvětí, A Max Payne. Zpráva Android Police také naznačuje, že Qualcomm doufá, že přinese Je to elektronická hra Při spuštění do zařízení prostřednictvím obchodu Epic Games. Systém můžete také použít ke spuštění cloudových herních služeb, jako je Stadia (pokud je Stadia v Q1 2022) a Microsoft Cloud Cloud Gaming, ačkoli je těžké si představit, že by se společnost s čipovými sadami, jako je Qualcomm, nezaměřovala na místní výpočetní techniku.

Play Store má také všechny emulátory známé člověku, pokud vás takové věci zajímají. Pokud se toto zařízení někdy objeví, je to pravděpodobně jeden z nejlepších simulačních boxů. Kromě toho je těžké si představit, že by něco takového vzlétlo. Herní konzoly pro Android jsme již vyzkoušeli Oia„A to Nedopadlo to dobře.