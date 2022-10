Slunečnice vážící 3 tuny objevená v Atlantském oceánu je nejtěžší kostnatou rybou všech dob

Tým vědců z Portugalska tvrdí, že objevili nejtěžší kostnatou rybu světa na souostroví Azory v Atlantském oceánu.

Obrovskou slunečnici, která váží jen něco málo přes 3 tuny, objevil loni v prosinci rybář mrtvou ve vodách ostrova Faial na Azorech, uvedli vědci. Tým z Atlantic Naturalist Society, portugalské organizace na ochranu oceánů, pomohl dostat masivního tvora na pevninu.

„Samozřejmě jsme si uvědomili, že je to obrovská slunečnice… V ten den jsme si uvědomili, že to musí být světový rekord,“ řekl Jose Nuno Gomez Pereira, výzkumník z Atlantic Society of Naturalists.

Gomez Pereira a jeho tým použili k vážení a měření ryb vysokozdvižný vozík.

Byl vysoký 10,6 stop a vážil asi 6 050 liber, podle výzkumné práce publikované v Recenzovaný žurnál biologie ryb. Kostnatá ryba se stala nejtěžší zdokumentovanou rybou a překonala rekord z roku 1996, který vytvořila měsíčník stejného druhu, Mola Alexandrini. Podle výzkumného článku byl objeven v japonských vodách a vážil asi 2,5 tuny.

Existují dva druhy ryb, chrupavčité a kostnaté. Kostnaté ryby tvoří podle Gomes-Pereira většinu ryb – představte si kapra, lososa a okouna. Chrupavčité ryby mají kostru vyrobenou z chrupavky a zahrnují druhy jako žraloci a rejnoci.

Zatímco slunečnice je nejtěžší kostnatou rybou, jaká kdy byla objevena, není zdaleka nejtěžším tvorem v oceánu.

Žraloci velrybí, kteří jsou chrupavčití, váží asi 11 tun, Podle Světového fondu na ochranu přírody.

Největší zvíře v oceánu (a na světě) je modrá velryba, savec, který může vážit až 200 tun a dosahovat téměř 100 stop, Podle WWF. Je to také největší zvíře na světě, tečka.

Gomez Pereira v pátek pro USA TODAY řekl, že objev slunečnice je částečně povzbudivý, protože ukázal, že oceán může stále udržovat život pro některé z největších ryb planety. Slunečnice oceánské jsou uvedeny jako ohrožené Mezinárodní unie pro ochranu přírody.

Gomez Pereira řekl, že přesné odhady populace pro druh Mola alexandrini jsou vzácné. Předpokládá se, že počet by mohl být někde v tisících na základě četnosti pozorování rybářů.

Historický objev ale také upozornil na velkou hrozbu pro divokou zvěř ve velkých oceánech.

„Je to také varování – protože jsme našli zvíře mrtvé – je třeba udělat více řízení s ohledem na lodní provoz,“ řekl Gomez Pereira. Velký pokles na slunečnici naznačuje, že pravděpodobně zemřela při srážce s lodí.

Rychlostní limity v oceánu?: Každý rok obrovské lodě zabíjejí ohrožené velryby.

Jaká je největší velryba?:Seznamte se s modrou velrybou.

Gómez Pereira řekl, že velké nákladní lodě plující poblíž oceánských ostrovů, jako jsou Azory, představují hrozbu pro bohatou mořskou biodiverzitu.

„Je to místo, kde se rozmnožují želvy, žraloci a velryby… Je to mezinárodní problém,“ řekl Gomez Pereira.

Tento jev byl obzvláště nebezpečný v Tichém oceánu, kde je každý rok zabito nejméně 80 velryb při srážkách nákladních lodí, přičemž nejhorší roky byly podle USA TODAY zaznamenané v letech 2018, 2019 a 2021.

„V tomto ohledu můžeme být o něco lepší,“ řekl Gomez Pereira. V některých případech je to mezinárodní legislativa, která není jednoduchá. Doufáme tedy, že toto zjištění trochu přispěje do diskuse.“

Vědci také odebrali vzorky rybí kůže a analyzovali obsah jejího žaludku, aby se o tomto konkrétním druhu slunečnice dozvěděli více.