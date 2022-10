České předsednictví zvyšuje práh právních předpokladů pro pracovníky platformy – EURACTIV.com

České předsednictví navrhlo zvýšení prahu pro spuštění převzetí zaměstnání pro pracovníky platforem v novém kompromisním textu z pondělí (10. října), který viděl EURACTIV.

Praha se postavila proti navýšení počtu kritérií, která by pracovníky platforem automaticky kvalifikovala jako zaměstnance ze dvou na tři, což by ztížilo právní předpoklad.

Dokument sleduje stejný trend jako předchozí kompromis, o kterém EURACTIV informoval před třemi týdny a naznačuje, že Češi konsolidují „kompromisní návrh, který pokrývá celou operativní část návrhu“.

Kompromis bude projednán s ostatními členskými státy na zasedání pracovní skupiny pro sociální otázky (SQWP) Rady Evropské unie dne 17. října.

Zbavte se právní domněnky

Nový kompromis je v souladu s obecným přístupem Komise k právnímu převzetí zaměstnání a zároveň dále povyšuje pracovníky platformy tak, aby je překlasifikovali na zaměstnance.

Původní návrh Evropské komise z prosince 2021 poskytoval soubor pěti kritérií, která by mohla být použita ke stimulaci náborového předpokladu mezi platformou a pracovníkem platformy. Právní domněnka nabude účinnosti, pokud jsou splněna dvě z těchto kritérií.

Naproti tomu nový text předsednictví vyžaduje splnění tří kritérií, spíše než dvou, aby se předpoklad aktivizoval.

Počet kritérií, která se mohou týkat zaměstnání, se také zvýšil z pěti na sedm. Byly formulovány tři nové normy, které byly dříve sloučeny do jedné normy. Zahrnují schopnost platforem omezovat svobodu pracovníků zvolit si pracovní dobu, přijímat nebo odmítat úkoly a využívat subdodavatele a náhradníky.

Předchozí opakování českého předsednictví uvízlo v blízkosti původního návrhu komise s jednou výhradou: právní premisu nelze spustit, pokud by byla splněna pouze dvě různá kritéria, a to kontrola platforem nad úrovní platů a pravidla vzhledu. To znamená, že v takových případech musí být splněno i třetí kritérium.

Aplikujte právní předpoklad

Podle předchozího textu o vypořádání, který EURACTIV viděl v září, ponesou platformy důkazní břemeno, pokud chtějí vyvrátit domněnku. Podobně, pokud agent vyvrátí předpoklad, platformy budou muset pomoci, „zejména poskytnutím všech relevantních informací, které mají“.

Kompromis tvrdí, že domněnka se nebude vztahovat na daně, trestní řízení a procedury sociálního zabezpečení, pokud národní právo nestanoví jinak. Je třeba poznamenat, že předchozí opakování textu předsednictví ponechalo na členských státech, aby uplatnily premisu v opatřeních sociálního zabezpečení – tento manévrovací prostor je nyní pryč.

Konečně „příslušné orgány, včetně soudů, mají volnost“ nepoužít domněnku, pokud je zřejmé, že bude vyvrácena. Řízení o vyvrácení domněnky zaměstnání neodloží prvotní rozhodnutí soudů nebo příslušného orgánu, že domněnka existuje.

Pracovníci na stupních vítězů: francouzské předsednictví dodržuje standardní přístup Francouzské předsednictví Rady Evropské unie navrhuje neodchýlit se příliš od návrhu Komise ohledně stanovení statutu pracovníků platforem, ale stejnou ambici by mohlo sdílet s Evropským parlamentem ohledně řízení algoritmů.

definice

Nové ustanovení definuje „automatizované monitorovací systémy“, které existují za účelem „shromažďování údajů o lidech, kteří vykonávají práci platformy, nebo k dohledu či hodnocení výkonu jejich práce elektronickými prostředky“.

Automatizované rozhodovací systémy byly také definovány jako systémy, které „podporují rozhodnutí, která významně ovlivňují lidi, kteří vykonávají práci platformy“, včetně plateb, přidělování úkolů a ukončení účtu.

Správa algoritmů

Návrh textu nyní uvádí, že platformy nebudou zpracovávat žádná data, která „v podstatě nesouvisejí a jsou absolutně nezbytná k plnění smlouvy mezi osobou provádějící obchod platformy a platformou digitálního podnikání“.

Podle Party to zahrnuje údaje o emocionálním a psychologickém stavu pracovníka, soukromé rozhovory nebo jakákoli data generovaná, když pracovník nevykonává práci platformy.

Formulace je restriktivnější než předchozí vypořádání, které uvádělo, že veškeré osobní údaje lze zpracovávat v rámci obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Další vysvětlení

Změny preambule textu zakotvují zásadní změny již provedené českým předsednictvím ve vztahu k původnímu textu Komise.

Objasňuje roli pracovníků najímaných prostřednictvím zprostředkovatelů, jako jsou náborové agentury, na které by se pokyny měly rovněž vztahovat, „protože tyto osoby jsou vystaveny stejným rizikům ve vztahu k nesprávné klasifikaci jejich zaměstnaneckého statusu“.

Je třeba také poznamenat, že směrnice by neměla mít žádné retroaktivní účinky, takže stávající nároky „musí být posuzovány pouze na základě vnitrostátního práva a federálního práva předcházejícího této směrnici“.

Obecně se uznává tlak, který mohou automatizované rozhodovací procesy na pracovníky vyvinout. Jakékoli posouzení systémových rizik jako takové musí být zpřístupněno personálu platformy, jejich zástupcům a příslušným orgánům.

Nakonec byl do původního seznamu přidán nový pohled, který upřesňuje, že pracovník platformy spouštějící předpoklad reklasifikace by měl být chráněn před neoprávněným propuštěním. To platí také pro práva udělená směrnicí s ohledem na automatizované systémy sledování a rozhodování.

[Edited by Luca Bertuzzi/Nathalie Weatherald]