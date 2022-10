Sledujte Newcastle vs Everton Live TV – Globální seznam kanálů ve středu

Po celém světě jsou zde kanály, na kterých můžete sledovat Newcastle vs Everton Live TV.

Níže jsou uvedeny globální televizní seznamy pro místní pokrytí (pro vás) ve středu (19:30 (UK)). Newcastle United se snaží neporazit v šesti zápasech a stavět na sedmi bodech z posledních tří zápasů.

Pokud se podíváte na konec tohoto článku, návod, jak, pokud žijete ve Spojeném království, můžete dnes večer sledovat tento zápas zcela zdarma na Amazon Primestejně jako další zápasy Premier League, které Amazon tento týden ukazuje.

Výpisy s laskavým svolením LiveSoccerTV:

Alžírsko beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Xtra, TOD

Odrůda Angola SuperSport, PRACH HNED

Anguilla Csport.tv

Antigua a Barbuda Csport.tv

Argentinská hvězda +

Aruba Csport.tv

Austrálie Optus Sport

Bahamy Csport.tv

Bahrain beIN Sports Xtra, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Barbados Csport.tv

Prosím Paramount +

Chlapecká super sportovní odrůda

Bolívijská hvězda +

Bosna a Hercegovina Arena Sport 3, Moja TV

Botswana DStv Now, SuperSport Variety

brazilská hvězda +

Britské Panenské ostrovy Csport.tv

Brunej Astro Joe

Burkina Faso DStv Now, SuperSport Variety

Burundi Super Sport Variety, DStv Now

Kamerunská super sportovní odrůda, DStv Now

Kanada fuboTV Kanada

Cape Verde DStv Now, SuperSport

Kajmanské ostrovy Csport.tv

Tým supersportů ve Středoafrické republice

Sestava Chad Super Sport, beIN Sports Xtra, beIN SPORTS CONNECT, DStv Now, TOD

Chilli Star +

PPTV Sport China, QQ Sports Live, iQiyi, Migu

Kokosové ostrovy Sky Sport Now, Sky Sport 9 NZ

Kolumbijská hvězda +

Supersport na Komorách

Kongo DStv Now, super sportovní rozmanitost

Odrůda supersportů DR Kongo

Kostarika Paramount +

Pobřeží slonoviny DStv Now, řada SuperSport

Croatia Arena Sport 10 Chorvatsko

Česká republika Canal + Sport 4, Nova Sport 4, Skylink

Dánsko TV3 Sport, Viaplay Dánsko

Džibutsko beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Xtra, SuperSport Variety, DStv Now, TOD

Dominika Csport.tv

Dominikánská republika Paramount+, Csport.tv

Ekvádorská hvězda +

Egypt TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Xtra

El Salvador Paramount +

Rovníková Guinea DStv Now, řada SuperSport

Eritrea SuperSport Variety, DStv Now

Estonsko Viplay Estonsko

Ethiopia DStv Now, SuperSport Variety

Fiji Sky Sport Now, Sky Sport 9 Nový Zéland

Finsko V Sport 1, Elisa Viihde Viaplay

Gabon DStv Now, SuperSport Variety

Gambia DStv Now, řada SuperSport

Ghana DStv Now, SuperSport Variety

Nova Sports Řecko 6

Grenada Csport.tv

Paramount Guatemala +

Guinea Super Sport Variety, DStv Now

Guinea-Bissau DStv Now, řada SuperSport

Honduras Paramount +

Nyní hráč HK, nyní E, nyní 624 Premier League 4

Island SíminnSport 4

Indie JioTV, Hotstar VIP

Video Indonésie

Írán TOD, beIN Sports Xtra, beIN SPORTS CONNECT

Irák beIN Sports Xtra, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Jamajka Csport.tv

Jordan beIN Sports Xtra, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Kazachstán Setanta Sports Kazachstán

Kenya Super Sport Variety, DStv Now

Kiribati Sky Sport Now, Sky Sport 9 NZ

Kosovo Supersport Kosovo 6

Kuwait TOD, beIN Sports Xtra, beIN SPORTS CONNECT

Lotyšsko Viaplay Lotyšsko

Libanon beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Xtra, TOD

Lesotho DStv Now, řada SuperSport

Liberia DStv Now, SuperSport Variety

Libye beIN Sports Xtra, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Litva Viaplay Litva

iQiyi ما Macao

Madagaskar DStv Now, řada SuperSport

Malawi SuperSport Variety, DStv Now

Malajsie Astro Joe

Mali DStv Now, super sportovní rozmanitost

Marshallovy ostrovy Sky Sport 9 NZ, Sky Sport nyní

Mauritánie beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Xtra, TOD, SuperSport Variety, DStv Now

Mauritius Super Sport Variety, DStv Now

Rozmanitý super sport

Paramount Mexiko +

Montenegro Arena Sport 3

Montserrat Csport.tv

Maroko beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Xtra, TOD

Mozambik DStv Now, SuperSport Variety

Namibia SuperSport Variety, DStv Now

Nauru Sky Sport 9 NZ, Sky Sport nyní

Nizozemsko Viaplay Nizozemsko

Nový Zéland Sky Sport NYNÍ, Sky Sport 9 NZ

Paramount Nikaragua +

Niger DStv Now, řada SuperSport

Super sportovní odrůda Nigérie

Niue Sky Sport 9 NZ, Sky Sport nyní

Severní Makedonie MaxTV Go, Arena Sport 3

Norsko Viplay Norsko, V. Sport Premier League 4

Omán beIN Sports Xtra, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Palau Sky Sport Now, Sky Sport 9 NZ

Palestine beIN Sports Xtra, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Panama Csport.tv, Paramount +

Paraguayská hvězda +

Peru hvězda +

Polsko Viaplay Polsko

Portugalsko Eleven Sports EXTRA 3

Katar beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Xtra, TOD

Reunion Super sportovní odrůda

Odrůda supersportů Rwanda

Kolekce supersportů Saint Helena

Svatý Kryštof a Nevis Csport.tv

Svatá Lucie Csport.tv

Svatý Vincenc a Grenadiny Csport.tv

Samoa Sky Sport Now, Sky Sport 9 NZ

Supersport Svatý Tomáš a Princip

Saúdská Arábie TOD, beIN SPORTS CONNECT

Senegal DStv Now, řada SuperSport

Srbsko Arena Sport 3 Srbsko

Seychely SuperSport Variety, DStv Now, Csport.tv

Sierra Leone DStv Now, SuperSport Variety

Singapur StarHub TV+, 224 Hub Premier 4

Slovensko Nova Sport 4, Skylink, Canal + Sport 4

Slovinsko Arena Sport 4 Slovinsko

Šalamounovy ostrovy Sky Sport NOW, Sky Sport 9 NZ

Somálsko TOD, beIN Sports Xtra, beIN SPORTS CONNECT, SuperSport Variety

Jihoafrická aplikace DStv, SuperSport Variety

South Súdán DStv Nyní, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Xtra, TOD

Španělsko DAZN

Sudan beIN Sports Xtra, beIN SPORTS CONNECT, SuperSport Variety, DStv Now, TOD

Swaziland DStv Now, SuperSport Variety

Švédsko V Sport 1, Viaplay Švédsko

Sýrie beIN Sports Xtra, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Tanzania DStv Now, řada SuperSport

Thajsko True Premier Football HD 5

Togo DStv Now, řada SuperSport

Tonga Sky Sport 9 NZ, Sky Sport nyní

Trinidad a Tobago Csport.tv

Tunisko beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Xtra, TOD

Turecko ve spojení Turecko

Ostrovy Turks a Caicos Csport.tv

TUV Sky Sport 9 NZ, Sky Sport nyní

Uganda Super Sport Variety, DStv Now

Spojené arabské emiráty TOD, beIN Sports Xtra, beIN SPORTS CONNECT

Spojené království Amazon Prime Video

Americký páv

Uruguayská hvězda +

Vanuatu Sky Sport 9 NZ, Sky Sport nyní

Venezuelská hvězda +

Vietnam K + CINE, VieON

Jemen beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports Xtra

Super sportovní odrůda Zambie

Zimbabwe SuperSport Variety, DStv Now

(*Pokud svou zemi nevidíte v seznamu – můžete poslat e-mail [email protected] a zeptejte se jich, zda existuje kanál zobrazující Newcastle vs Everton Live TV, nebo zda jsou jejich informace v nějaké zemi/kanálu špatné, dejte jim prosím vědět prostřednictvím této e-mailové adresy)

Můžete sledovat Newcastle vs Everton (středa 19. října, výkop v 19:30) Živé televizní vysílání zcela za nic (Přihlásit se k odběru) tady).

Nyní ve své čtvrté sezóně, Amazon Prime Jsou na trhu britské Premier League a mají práva na dvě kompletní sady zápasů PL (toto je zápas uprostřed týdne a zápas Boxing Day).

Amazon Prime Nabízejí 30denní bezplatnou zkušební verzi pro nové zákazníky, takže pokud se zaregistrujete nyní, budete moci sledovat Newcastle vs Everton.

Pokud se nyní zaregistrujete k 30denní bezplatné zkušební verzi, budete také moci sledovat tyto další zápasy Premier League zdarma na Amazon Prime:

Středa 19. října 2022

Bournemouth – Southampton (19:30).

Brentford x Chelsea (19:30)

Liverpool – West Ham (19:30)

Newcastle x Everton (19:30)

Manchester United – Tottenham (20:15)

Čtvrtek 20. října 2022

Fulham x Aston Villa (19:30)

Leicester – Leeds (20:15).

Kromě toho můžete získat další výhody Amazon Prime, jak je popsáno níže, včetně bezplatného poštovného, ​​když si objednáte zboží od Amazonu.

Přihlásil jsem se na 30denní bezplatná zkušební verze A pak můžete zrušit pouze před uplynutím 30 dnů, pokud nechcete, aby to pokračovalo, takže nebudete platit běžnou cenu (8,99 GBP) na další měsíc za Amazon Prime.

V rámci vaší bezplatné 30denní zkušební verze na Amazon Prime Video, abyste mohli sledovat středeční zápas Premier League Newcastle United vs Everton, získáte také výhody Amazon Prime, včetně:

Neomezené streamování tisíců filmů a televizních pořadů

Filmy a TV se stahují do vašeho mobilního telefonu nebo tabletu pro sledování offline

Amazon Originals v HDR na zařízeních v obývacím pokoji

Úspěšné exkluzivní televizní pořady před jejich vysíláním v britské televizi

ZDARMA NEOMEZENÉ 1denní doručení milionů položek

Výběr z více než 500 000 titulů prostřednictvím knihovny Kindle Owners Lending Library

Neomezené úložiště fotografií s přístupem odkudkoli k více než 2 milionům skladeb na Prime Music

klikněte tady Přihlaste se k bezplatné 30denní nabídce Amazon Prime.

(Žádné úlovky a 30denní zkušební období je zcela zdarma, abyste mohli sledovat zápas Newcastlu United živě a také se přihlásit k odběru představení zdarma Pomůže to také udržet Mag zcela zdarma a dostupný, protože přinese trochu dalšího příjmu, který pomůže financovat provozní náklady)