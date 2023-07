Studie ukazuje, že melanom je smrtelnější u černých mužů

Komentář k tomuto příběhu komentář

Podle studie s více než 205 000 případy je rakovina kůže mnohem smrtelnější u černochů, u kterých se může vyvinout rakovina kůže na neočekávaných místech, jako jsou nehty a spodní část nohou. Vědci už dlouho vědí, že muži jsou obecně častěji nemocní a zemřou na to než ženy. Ale nová studie je dosud největším hodnocením, které prozkoumalo, jak se umístění, stádium a prognóza melanomu u mužů liší podle rasy.

Zatímco rakovina kůže je častější u bílých mužů, studie ukázala, že černoši měli o 26 % vyšší pravděpodobnost, že na tuto nemoc zemřou. Ačkoli jen asi 2,5 procenta z více než 200 000 mužů ve studii byli černoši, měli výrazně nižší míru přežití než běloši.

„Myslím, že je to důležité,“ řekl Ali Hendi, MD, specialista na chirurgii rakoviny kůže v Chevy Chase, Maryland, který nebyl zapojen do studie. „Tato studie nám nedává odpověď na to, proč, ale vrhá světlo na čísla.“

Studie, publikovaná v úterý v Journal of the American Academy of Dermatology, zjistila následující trendy:

Mezi černými muži s rakovinou kůže je 48,6 procenta diagnostikováno v pozdějších stádiích onemocnění, kdy je léčba obtížnější, ve srovnání s 21,1 procenty mezi bílými muži. Pozdní stadia diagnózy se vyskytují u 39,6 % hispánských mužů, 37,6 % asijských mužů a 29,1 % indiánských mužů. Pokud se zjistí včas, Pětileté přežití u melanomu je 99 procent. Ale pozdní diagnóza tyto šance dramaticky mění. Jakmile se melanom rozšíří do vzdálených částí těla, pětiletá míra přežití je průměrná míra přežití asi 32 procent

Umístění melanomů na těle se výrazně liší podle rasy. Data ukázala, že 50,7 procenta černochů s rakovinou kůže ji mělo na dolních končetinách. Méně než 10 procent bílých mužů s touto nemocí se vyvinulo v dolní části těla. Mezi bílými muži bylo nejvíce případů na trupu (35,5 procenta) nebo na hlavě a krku (25,7 procenta). Pro srovnání, pouze 12,6 procenta případů u černých mužů bylo na trupu a 9,8 procenta na hlavě.

Melanom u černých mužů se nejčastěji vyskytuje v oblastech, které nejsou obvykle vystaveny slunci, jako jsou plosky nohou, prsty na nohou, nehty na rukou, nehtová lůžka a dlaně.

Více než 75 procent bílých mužů žije pět a více let po diagnóze rakoviny kůže. Dělá to jen 51,7 procenta černochů. READ Po muzejním profesorovi je pojmenován nový obrněný dinosaurus

Studie podtrhuje důležitost zvyšování veřejného vzdělání pro lékaře a pacienty, aby byli informováni o rakovině kůže, a to i u černošských pacientů, kde se vyskytuje jen zřídka, řekl Jeremy Brewer, MD, odborný asistent dermatologie na NYU Langone Health, který nebyl spojován. s rakovinou kůže. studovat.

Brauer poznamenal, že lékaři jsou často vyškoleni k identifikaci rakoviny kůže na bílé kůži a nemusí vědět, jak se nemoc projevuje odlišně u různých pohlaví.

„Tato nepřiměřená a nešťastná úmrtnost znamená, že se musíme snažit být preventivnější,“ řekl Brawer.

Proč je melanom pro muže tak smrtelný?

Smrtelnější forma rakoviny kůže

Autoři studie porovnávali diagnostická data z National Cancer Database od roku 2004 do roku 2018 u bílých, černých, asijských, amerických indiánů/původních obyvatel Aljašky a hispánců.

„Účelem naší studie bylo ponořit se hlouběji do toho, proč vidíme tyto rozdíly v míře přežití a faktory, které za tím mohou být,“ řekla spoluautorka Ashley Weisong, MD, vedoucí dermatologie na University of Nebraska Medical Center.

Přibližně 1 z 5 pacientů s černým melanomem má podtyp tzv Adhezivní melanomJde o smrtelnější formu nemoci. Pro srovnání, méně než 1 procento bílých mužů mělo tento podtyp.

„Nejde o vystavování se slunci,“ řekl Robert Brodell, MD, profesor patologie a dermatologie na University of Mississippi Medical Center, který se na studii nepodílel. „Zdá se, že má jinou přirozenou historii a špatnou prognózu, i když pozdní prognóza je součástí toho.“

Často se objevuje jako Černá tečka pod nehtem Brodel řekl, že to roste nebo se mění.

Weisong řekl, že melanomy na rukou, prstech, dlaních a chodidlech jsou často mylně považovány za bradavice, plísně nebo jiné benigní stavy a pacienti je ignorují. „Mohou vypadat jako ploché, růžové, šedé, hnědé nebo černé léze.“ READ Zažijte novou výzvu ve Velké Británii a zjistěte, zda lidé mohou znovu získat COVID | Zprávy o pandemii koronavirů

„Většina lidí nemyslí na rakovinu kůže na nehtech nebo na rukou a nohou,“ řekl Weisong. Vidíme tedy zpoždění v diagnóze kvůli umístění. Je to těžké vidět. Většina lidí neví, jak vypadá melanom nehtů.

Pozdní diagnóza a další faktory

Opožděná diagnóza vysvětluje jen část toho, proč je rakovina kůže smrtelnější u černochů. Přestože studie kontrolovala faktory, jako je příjem, pojištění, přístup ke zdravotní péči a úroveň vzdělání, tyto proměnné „nevysvětlují plně, proč měli černí muži o 26 procent vyšší úmrtnost než běloši,“ řekl Weissong. „Naznačuje to, že pracují biologické látky.“

řekl David J. Levell, MD, profesor dermatologie a chirurgie na Yale University School of Medicine a odborník na melanom a melanom, říká, že u všech mužů by hormonální rozdíly mohly vysvětlit genderový rozdíl v melanomu. Řekl, že nový výzkum by měl přinést potřebnou pozornost rakovině kůže u černochů.

„Nebylo na to kladeno žádné zaměření, a když toto zaměření není, neexistuje žádné financování výzkumu,“ řekl Levell. Takže si myslím, že článek vrhne určitou pozornost na potřebu financování výzkumu v této oblasti. A kdo ví? Když budeme věnovat více pozornosti méně častým kategoriím rakoviny kůže, můžeme rakovině kůže obecně lépe porozumět. „

Invazivní melanom je na vzestupu

Počet invazivních kožních nádorů diagnostikovaných ročně se za poslední desetiletí zvýšil o 27 procent. V roce 2023 se očekává, že bude ve Spojených státech diagnostikováno 97 610 případů invazivního melanomu; Z toho bude 58 120 mužů a 39 490 žen, uvádí Nadace pro rakovinu kůže. Také letos se očekává, že na rakovinu kůže zemře 7990 lidí, z toho 5420 mužů.

Protože většina melanomů vzniká v důsledku poškození kožních buněk sluncem, dermatologové nadále zdůrazňují ostražitost ochrany před sluncem. Wysong dodal, že muži mají tendenci být odolní vůči věcem, které by jim mohly zachránit život – nošení klobouků, opalovacích krémů a ochranných oděvů, vyhýbat se slunci a pravidelně navštěvovat dermatologa. READ Podívejte se na první pohled kosmické lodi NASA na vrtulník zastrčený v žaludku

Odborníci doporučují každoroční kožní prohlídky lékaři a měsíční fyzické prohlídky vašeho těla. Můžete přimět partnera nebo kamaráda, aby se vám podíval na záda a další místa, kde špatně vidíte. Zkontrolujte chodidla, dlaně, nehtová lůžka a mezi prsty. Můžete požádat svého holiče nebo kadeřníka, aby promluvil o jakýchkoli lézích nebo změnách na pokožce hlavy.

Pokud si všimnete něčeho nového, mění se, neléčí se nebo krvácíte, navštivte svého dermatologa.

„Melanom je zcela asymptomatický,“ řekl Brodel. „Pokud si nevšimneš změny na krtkovi, nebude ti to vadit.“

Přihlaste se k odběru newsletteru Well + Being, který je zdrojem odborných rad a jednoduchých tipů, které vám pomohou žít každý den dobře