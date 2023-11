Objev „trojhvězdy“ by mohl způsobit revoluci v chápání hvězdné evoluce

Tento článek byl přezkoumán podle Science Proces editace

Umělecký dojem hvězdy zakroužkované kotoučem („upíří“ hvězda; popředí) a doprovodné hvězdy zbavené vnějších částí (pozadí). Obrazový kredit: ESO/L. Calada × Zavřít Umělecký dojem hvězdy zakroužkované kotoučem („upíří“ hvězda; popředí) a doprovodné hvězdy zbavené vnějších částí (pozadí). Obrazový kredit: ESO/L. Calada



Převratný nový objev vědců z University of Leeds by mohl změnit způsob, jakým astronomové chápou některé z největších a nejběžnějších hvězd ve vesmíru. V časopise byl publikován článek s názvem „Gaia odhaluje divergenci ve dvojhvězdě B a Be hvězd na malých měřítcích: důkazy pro přenos hmoty, který způsobuje jev Be“. Měsíční oznámení Královské astronomické společnosti.

PhD výzkum. student Jonathan Dodd a profesor Rene Odemeyer z univerzitní Fakulty fyziky a astronomie poukazují na nové zajímavé důkazy, že masivní Be hvězdy – dosud se myslelo, že jsou obsaženy ve dvojhvězdách – by ve skutečnosti mohly být „trojky“.

Tento pozoruhodný objev by mohl způsobit revoluci v našem chápání objektů – podmnožiny hvězd B – které jsou důležitým „testovacím lůžkem“ pro vývoj teorií o tom, jak se hvězdy obecně vyvíjejí.

Tyto hvězdy Be jsou obklopeny výrazným diskem vyrobeným z plynu, podobným prstencům Saturnu v naší sluneční soustavě. Přestože hvězdy Be jsou známé již asi 150 let a poprvé je identifikoval slavný italský astronom Angelo Cecchi v roce 1866, dosud nikdo nevěděl, jak vznikly.

Mezi astronomy zatím panuje shoda v tom, že disky vznikají v důsledku rychlé rotace hvězd Be a že to samo o sobě může být způsobeno interakcí hvězd s jinou hvězdou v binárním systému.

Trojité systémy

„Nejlepší referenční bod pro to je, pokud jste sledovali Star Wars, existují planety, které mají dvě slunce,“ řekl pan Dodd, autor článku.

Nový výzkum využívající data z velmi velkého teleskopu a velmi velkého interferometru ESO odhalil, že HR 6819, dříve považovaný za trojitý systém s černou dírou, je ve skutečnosti dvouhvězdný systém bez černé díry. Vědci, tým KU Leuven-ESO, věří, že pozorovali tento binární systém v krátkém okamžiku poté, co jedna z hvězd absorbovala atmosféru svého společníka, což je fenomén často označovaný jako „hvězdný vampirismus“. Animace tohoto umělce ukazuje, jak může systém vypadat; Skládá se ze zploštělé hvězdy s diskem kolem (upírská hvězda Be; popředí) a hvězdy typu B zbavené atmosféry (pozadí). Kredit: ISO/L. Calada.

Ale nyní, analýzou dat z… Satelit Gaia Evropské vesmírné agenturyVědci tvrdí, že našli důkaz, že tyto hvězdy skutečně existují v trojitých systémech, kde interagují tři objekty místo pouhých dvou.

Pan Dodd dodal: „Pozorovali jsme způsob, jakým se hvězdy pohybují po noční obloze, během delších období, jako je 10 let, a kratších období kolem šesti měsíců. Pokud se hvězda pohybuje po přímce, víme, že existuje pouze jedna hvězda.“ ale pokud existuje více než jeden, a uvidíme mírné zakolísání nebo v nejlepším případě vír.

„Aplikovali jsme to na dvě skupiny hvězd, na které se díváme – hvězdy B a hvězdy Be – a zjistili jsme, matoucí, že zpočátku se zdá, že hvězdy Be mají nižší míru doprovodu než hvězdy B. To je zajímavé, protože očekávat, že budou mít vyšší sazbu.“

Vedoucí výzkumník profesor Odemeyer však řekl: „Skutečnost, že je nevidíme, může být způsobena tím, že jsou nyní příliš slabé na to, aby je bylo možné detekovat.“

Přenos hmoty

Vědci se poté podívali na jiný soubor dat, hledali vzdálené doprovodné hvězdy, a zjistili, že v těchto větších vzdálenostech je počet doprovodných hvězd velmi podobný mezi hvězdami B a Be.

Z toho byli schopni odvodit, že v mnoha případech přichází třetí hvězda, která tlačí společníka blíže ke hvězdě Be, dostatečně blízko, aby se hmota mohla přenést z jedné hvězdy na druhou a vytvořit charakteristický hvězdný disk Be. To by také mohlo vysvětlovat, proč už tyto společníky nevidíme; Stala se příliš malá a slabá na to, aby ji bylo možné detekovat poté, co Beova „upírská“ hvězda absorbovala velkou část její hmoty.

Umělecký dojem upíří hvězdy (vlevo), která krade materiál své oběti: Nový výzkum využívající data z Very Large Telescope Evropské jižní observatoře odhaluje, že nejžhavější a nejjasnější hvězdy, známé jako hvězdy O, se často nacházejí v blízkých párech. Mnohé z těchto dvojhvězd v určitém okamžiku přenesou hmotu z jedné hvězdy na druhou, což je druh hvězdného upíra znázorněného v dojmu tohoto umělce. Obrazový kredit: ESO/M. Kornmesser/SE de Mink × Zavřít Umělecký dojem upíří hvězdy (vlevo), která krade materiál své oběti: Nový výzkum využívající data z Very Large Telescope Evropské jižní observatoře odhaluje, že nejžhavější a nejjasnější hvězdy, známé jako hvězdy O, se často nacházejí v blízkých párech. Mnohé z těchto dvojhvězd v určitém okamžiku přenesou hmotu z jedné hvězdy na druhou, což je druh hvězdného upíra znázorněného v dojmu tohoto umělce. Obrazový kredit: ESO/M. Kornmesser/SE de Mink

Tento objev by mohl mít obrovské důsledky pro další oblasti astronomie, včetně našeho chápání černých děr, neutronových hvězd a zdrojů gravitačních vln.

Profesor Odemeijer řekl: „Ve fyzice právě probíhá revoluce kolem gravitačních vln. Tyto gravitační vlny pozorujeme teprve několik let a bylo zjištěno, že jsou způsobeny sloučením černých děr.“

„Víme, že tyto záhadné objekty – černé díry a neutronové hvězdy – existují, ale o hvězdách, kterými se stanou, toho moc nevíme. Naše zjištění poskytují vodítko k pochopení zdrojů těchto gravitačních vln.“

A dodal: „Astronomové během posledního desetiletí zjistili, že dvojhvězdy jsou velmi důležitým prvkem ve hvězdné evoluci. Nyní se více posouváme k myšlence, že jsou složitější než to, a že je třeba uvažovat o trojhvězdách.“ “

„Ve skutečnosti se trojky staly novými dvojkami,“ řekl Odemeijer.