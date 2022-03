„Dívky mohou soutěžit“: Čínská Yu se zapsala do historie tím, že debutovala v ledním hokeji

Peking (Reuters) – Akce smíšených týmů jsou na paralympiádě stěží bizarní, ale v úterý se Číňance Yu Jing předvedla výkon vedený pouze dvěma ženami před ní, když za svou zemi bruslila na para hokeji v Pekingu. zimní hry.

Čína porazila Itálii 6:0, ale většina pozornosti se soustředila na Yu, který odehrál pět minut do druhého poločasu a přidal se k Norům Brett Magasund Oyen a Lina Schroeder jako jediní hokejisté, kteří hráli na paralympiádě.

„Možná, že se nyní do para hokeje zapojí stále více dívek. Chci ukázat, že dívky mohou soutěžit. Není to nemožné, je to možné,“ řekla 38letá hráčka novinářům.

„Než jsem se připojil k tomuto týmu, myslel jsem si, že lední hokej je tak divoký a tvrdý a že pro ženy bude těžké hrát. Trochu jsem se bál.

„Ale když jsem se připojil k týmu, zjistil jsem, že hráči byli velmi laskaví a hodně mě naučili.“

Yu, bývalý basketbalový hráč na vozíku, přešel na lední hokej před více než dvěma lety a před loňským debutem v národním týmu na mistrovství světa si tento sport okamžitě oblíbil.

„Myslím, že podala svůj nejlepší výkon,“ řekl kapitán Kui Yutao. „Ani italští hráči se k ní nechovali dobře.“ „Upřímně jsem za ni tak šťastný.“

Nováček Čína v Pekingu zářila, vyhrála všechny tři skupinové zápasy a dostala se do čtvrtfinále, kde se ve středu na Národním krytém stadionu střetne s Českou republikou.

„Nebudou to žádné lehké zápasy. Každý zápas je důležitý, protože může rozhodnout, jak daleko na turnaji dojdeme. V příštích pár dnech si budeme vážit každého okamžiku na ledě a uděláme maximum,“ řekl Coe.

Zaregistrujte se nyní a získejte bezplatný neomezený přístup na Reuters.com Registrovat

Dhruv Mongal hlásí v Pekingu

Dhruv Mongal hlásí v Pekingu

