Absolventi Srfti obdrželi zvláštní cenu poroty na Českém filmovém festivalu | Zprávy z Kalkaty

KOLKATA: 'Guras', celovečerní film režírovaný Souravem Raiem, absolventem SRFTI, který pochází z malé vesnice Paramanjua nedaleko Darjeelingu, získal letos na 57. Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech velké ocenění. Je to první film režiséra z Darjeelingu, který získal tak významnou mezinárodní cenu. Kromě odměny 10 000 $ přiveze Ray domů také trofej Zvláštní ceny poroty v festivalové kategorii Proxima. 'Guras' byl jediný indický příspěvek, který soutěžil v tomto ročníku festivalu.



Mnozí si pamatují předchozí zkušenost Kalkaty s udílením cen v Karlových Varech. Ranjit Mullick zde získal své první mezinárodní ocenění. V roce 1972 získal cenu pro nejlepšího herce za debut ve filmu Mrinala Sena Interview. V roce 1976 vyhrála hlavní cenu Satyajit Ray ́Jana Aranya ́. V roce 1978 získal Mrinal Sen Zvláštní cenu poroty za film The Marginal Ones / Oka Oori Katha. V celoindickém kontextu patří mezi další významné vítěze Karlových Varů Nargis za „Matku Indii“ (1958) a Om Puri za „Satjovu zemi“ (1984). Jen velmi málo současných indických filmů získalo ocenění na velkých mezinárodních filmových festivalech. Rai je hrdý na to, že získal cenu na festivalu, který ocenil bengálské velikány. „Bhuvan Sumi v režii Mrinala Sena patří mezi mých 10 nejoblíbenějších filmů,“ řekl z Karlových Varů.



Jeho indicko-nepálská koprodukce zkoumá problémy, jako je vesnická politika, zbytečnost zemědělství a velmi reálný svět lidových pohádek a legend za příběhem ztraceného psa devítileté dívky. „Vzhledem k tomu, že v sekci Proxima soutěžili ostřílení filmaři, nikdy jsme si nemysleli, že vyhrajeme. Úroveň/kategorie filmů soutěžících v této sekci byla naprosto úžasná. Výhra hlavní ceny je pro nás stále šokem. Zúčastněné filmy z obou Írán a Írán byly fantastické.“ Také řekl.



Radost z této zprávy má i jeho univerzita. Je to vůbec poprvé, co absolvent SRFTI získal v Karlových Varech ocenění. „Měl jsem velké štěstí, že jsem měl velkou podporu od svých kolegů ze šarže, juniorů a velkého počtu seniorů v SRFTI,“ řekl.



V jeho vesnici tato zpráva vyvolala rozruch. Rayův mladší bratr vzbudil v noci svou matku Saritu ze spánku, aby jí řekl novinky. Byla to Sarita touha po jejím ztraceném psovi Tinkle, která inspirovala Raye k početí „Gorase.“



„Moji rodiče byli velmi nadšení. Nějak vždycky měli pocit, že tento film uděláme smysluplným. Myslím, že počítali s cenami, které jsem dostal na jiných filmových festivalech. Ale je to jejich podpora a nevinnost, bez které nejsme nic,“ řekl. Rai, dětská herečka, nazvala Tulsi desetiletou Khawas Pray hned, jak se to dozvěděla. „Zeptala se mě, kdy navštívím Kalimpong, abych se s ní setkal,“ řekl Rai. „Toto vítězství není jen moje snaha.“ Musím zmínit Tulsi Khawas, Aditya Khawas a neustálou podporu týmu Arvinda Pradhana v Merricku. K natočení tohoto filmu bylo zapotřebí doslova pár vesnic a nejen vesnice.



Záznamy ukazují, že posledním filmem z Indie, který se zúčastnil Karlových Varů, byl snímek Karma Takaba ‚Ralang Road‘. „Důvodem, proč jsem přijal pozvání na festival, byl fakt, že tam měl světovou premiéru Pláštěnka od jednoho z mých oblíbených režisérů Rituparna Ghoshe. Hlavní cenu tam vyhrál můj nejoblíbenější film všech dob, Ken Loach's Kes. Návrat do Indie, cítí Jsme rádi, že vytvořil vzpomínky v českém městě.“Festival měl skvělý neformální nádech, ale jeho rozsah byl obrovský. I když jsem posledních osm let sídlil v Bombaji, vždy se těším na natáčení nových filmů ve svém rodném místě.



