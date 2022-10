Cedar Rapids podepsal projekt protipovodňové ochrany v české vesnici za 27,2 milionu dolarů

Čerpací stanice s retenční nádrží součástí trvalé protipovodňové ochrany

Displej zobrazuje plánovanou čerpací stanici Czech Village v hodnotě 27,2 milionů dolarů jako součást protipovodňového systému. (S laskavým svolením Cedar Rapids)

Cedar Rapids Cedar Rapids je o krok blíž k ochraně české vesnice před stoupajícími vodami řeky Cedar.

Městská rada Cedar Rapids v úterý schválila plány na masivní čerpací stanici za 27,2 milionu dolarů, stejně jako přemístění Riverside Park a záchytné nádrže. Plány jsou součástí stálého protipovodňového systému města za 750 milionů dolarů.

Město se rozhodlo postavit čerpací stanici se záchytnou nádrží, která akumuluje špičkové průtoky dešťové vody, spíše než čerpací stanici bez ní z několika důvodů.

Díky retenčnímu jezírku může být čerpací stanice menší, což městu šetří dlouhodobé náklady na provoz a údržbu, řekl Rob Davis, manažer programu pro kontrolu povodní v Cedar Rapids. Počáteční náklady na vybudování menší čerpací stanice se rovněž odhadují na 5,5–6 milionů dolarů.

Kromě obav z počátečních nákladů a dlouhodobého provozu a údržby zařízení, Davis uvedl, že existují obavy ohledně velikosti a půdorysu stanice vzhledem k pozemkům, které jsou k dispozici v České a Slovenské národní knihovně a muzeu.

Tato možnost si také vyžádala vytvoření Riverside Park a aktualizovaného skateparku. Hřiště a zařízení skateparku budou přesunuty a přestavěny v blízkosti C Street SW.

Davis řekl, že čerpací stanice je navržena k čerpání dešťové vody odtékající z české vesnice přes přehradu do řeky.

Čerpací stanice – která bude největší ve městě – bude mít čtyři čerpadla s kapacitou 36 353 galonů za minutu. V současné době je čerpací stanice Lot 44 největší a obsahuje tři 12 000 galonová čerpadla.

„Tato čerpací stanice je čtyřikrát větší než naše dnešní největší čerpací stanice, takže je to velká čerpací stanice,“ řekl Davis.

Zahájení stavby je naplánováno na 9. ledna 2023 a ukončení 30. června 2024.

Skatepark bude dokončen v roce 2023

Podél protipovodňové zdi bude vybudována stezka pokračující severně od 12. třídy JZ. Davis řekl, že protipovodňový systém zastaví zeď Ingridion a obslouží přemístěný Riverside Park.

Skatepark v hodnotě 1,34 milionu dolarů bude obsahovat 26 prvků, lavičky, osvětlení, přístupové chodníky, výsadbu a koruny stromů. Bude mít stejnou velikost jako budova, která byla postavena v roce 1999.

Davis řekl, že termíny dokončení závisí na tom, zda dodavatel záchytných nádrží může udělat nějaké předběžné úpravy skateparku.

Pokud je dodavatel schopen, Davis řekl, že park bude z 25 procent dokončen do 23. května a skutečně dokončen do 14. července. Pokud ne, bude dokončena z 25 procent do 2. června a skutečně dokončena do 26. července. Práce již probíhají. Park bude doplněn stromy do 31. října 2023.

Davis řekl, že odhad nákladů na zadržovací nádrž, park a hřiště je 3,8 milionu dolarů.

Davis řekl, že skatepark je betonový, takže může být zaplavitelný, ale do areálu parku musí být dostatek vody, protože čerpací stanice je vybavena záložním čerpadlem a záložním generátorem.

Členka rady Ashley Fanorney uvedla, že oceňuje zapojení zaměstnanců města do lyžařské komunity na projektu, jehož cílem je začlenit zpětnou vazbu k designu zařízení. Řekla, že skateboarding je sport pro všechny věkové kategorie.

„Ačkoli máme tyto parametry, protože financování jsou (státní) peníze na protipovodňovou ochranu, velmi jsme na ně reagovali a zajistili jsme, že návrh bude v uspořádání, které chtějí, a zároveň zachováme prvky ze starého parku, které chtěli,“ řekl Fanorny.

Quaker Oats

Představenstvo také schválilo konečný příkaz ke změně pro Quaker Oates Wall za 598 814,99 $ a vydalo usnesení o přijetí projektu.

Původní částka kontraktu byla 14,45 milionu $. Konečná částka kontraktu činila 17,4 milionu dolarů.

Finanční ředitel Casey Drew uvedl, že projekt začal v srpnu 2018 a byl postaven během čtyř stavebních sezón. Řekl, že existuje 410 týdenních schůzek k projednání projektu.

„Během celého tohoto procesu bylo jedním z cílů zajistit, abychom během celé této doby nenarušili provoz Quaker Oats, protože by to narušilo jejich parkovací plochu, a to se nám velmi úspěšně podařilo.“ “ řekl Drew.

projekt dláždění cesty

Představenstvo schválilo plány na projekt přestavby 32nd Street NE od Carlisle Street přes Oakland Road NE v odhadované výši 2,4 milionu dolarů.

řekl Doug Wilson, ředitel Paving for Progress, programu na opravy městských ulic financovaného místními 1 centem – opční daň z obratu.

Zaměstnanci očekávají, že stavba začne příští rok na jaře a skončí na podzim 2023.

Komentáře: (319) 398-8494; [email protected]