Co dalšího čeká Jasona Haywarda – a je možný návrat k Cubs?

Jason Hayward plánuje hrát ve 23 – pak zpátky k mláďatům?

Jason Heyward neví, kde bude příští rok, ale plánuje pokračovat ve hře, pokud ještě najde nabídku a fitko. Mláďata Byl propuštěn v příštích několika týdnech, přičemž mu zbýval rok ze smlouvy na 184 milionů dolarů.

Ale znělo by toto hořké odloučení od jeho domova před sedmi lety jako „sbohem“ nebo „uvidíme se později“?

Šéf týmu Jade Hoyer minulý měsíc, když oznámil rozhodnutí Cubs o Heywardovi, řekl, že dveře jsou otevřené pro možné shledání, jakmile muž, který svolal nejslavnější déšť-zdržující setkání v historii, dohraje.

Heyward ve čtvrtek vypadal, že by mohl mít zájem.

„Možná z hlediska částečného vlastnictví,“ řekl a nahlas přemýšlel, jak by mohla vypadat budoucí role. „Ale chci překlenout tu propast.“

Hayward, který se setkal s médii poprvé od Hoyerova oznámení, hovořil o roli typu propojení mezi front office/teorií plánování a realitou klubu v zákopech.

„Myslím, že v překladu z klubu do front office chybí spousta věcí,“ řekl. „Mít více názorů, jako je ten můj, navíc k tomu, abyste se mohli podívat dolů a říct: ‚Co mohu skutečně nabídnout této skupině kluků‘? I když je to jen to, aby to s nimi bylo reálné a řekli jim, že je to tento případ.“ ..

„Myslím, že dokážu překlenout tuto propast, stejně jako je to jako pomáhat všem být na stejné vlně. Takže uvidíme, co se s tím stane. A myslím, že by mě to mohlo vést k tomu, abych poděkoval rodině Rickettových a poděkoval Tomovi.“ , Lauro, za všechno, co udělali pro mou rodinu.“ a já“

Ale zatím doufá, že bude hrát příští rok poté, co dokončí celou druhou polovinu sezóny na seznamu zraněných poté, co se zotavil ze zranění kolena, za které hrál (s tím, že Cubs dostali šanci hrát mladší hráče během posledních měsíců sezóny).

O roce 2023 řekl: „Takový je plán. Ale protože tu dnes sedíme, plány ne vždy jdou tak dobře, jak doufáte. Uvidíme, jaké možnosti se nabízejí, protože teď je to jiné hřiště, protože Pokud jde o to, kdo má zájem. Také musím být realistický ohledně rolí [other teams] Myslím, že bych měl být uvnitř. Je to výzva miniligy? Je to možnost říct, že vás chceme v tomto týmu, že jsme tu, abychom vyhrávali a soutěžili, a rozumíme tomu, co nabízíte ve vítězném prostředí? „

S plánem World Baseball Classic, který má přijít na jaře příštího roku, se očekává, že začátkem března otevře spoustu herního času pro týmy, které mají hráče, díky čemuž by mohla být pozvánka do menší ligy příjemnější.

Vzhledem k tomu, že Cubs jsou zodpovědní za Heywardův plat 24,5 milionu dolarů v příštím roce, každý tým, který jej podepíše v příštím roce, bude zodpovědný za zaplacení minimálního požadovaného minima pro hlavní ligu ve výši pouhých 720 000 USD (o tolik se náklady Cubs sníží).

To by z něj mohlo udělat vysoce ceněnou akvizici pro mladý tým na pokraji potenciálního turné v hloubi října, jako jsou Orioles nebo Mariners, nebo dokonce tým jako Phillies – jeden z mála, který zanechal takovou nehmotnou hodnotu jako Heywardův klubový dopad je dobře zdokumentován (nemluvě o tom, že Phillies musí hrát lépe).

Heyward byl v play-off týmech ve třech různých franšízách sedm ze svých prvních devíti hlavních sezón (a osm z prvních 11).

Urážlivě, nikdy nedosáhla úrovně svého osmiletého franšízového rekordu, držela 184 milionů dolarů a v každém z posledních dvou let se propadla do nejhorších kariérních show – 0,214 s 0,627 OPS ve 104 hrách v loňském roce a 0,204 (. 556) v letošním roce 48.

Třiatřicetiletý Heyward řekl, že „rozhodně“ může týmu předat tento vysoce profilovaný výkon třídy pěti zlatých rukavic.

„Absolutně,“ řekl. „Myslím, že to je součástí mého rozhodnutí, které musím vzít v úvahu, pokud jde o týmy.“

Část toho, řekl, je příprava na zdravou sezónu v roce 2023.

„Vím, že mám hodně co dát úspěšnému baseballovému týmu, týmu, který se chce v po sezóně dostat daleko,“ řekl.

