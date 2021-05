Mise SpaceX Crew-1 překonala rekord v dlouhověkosti kosmických lodí

Jeho mise SpaceX Crew-1 Bezpečně se vrátil na Zemi – A překonat rekord v tomto procesu. NASA to má Bylo potvrzeno Že posádka-1 překonala rekord v nejdelší době mise pro americkou kosmickou loď s posádkou, přičemž kapsle Crew Dragon Resilience zůstala na oběžné dráze po dobu 168 dní, než se zhroutila u pobřeží Floridy v 2:56 hodin východně. Bývalý nejlepší byl v únoru 1974, kdy poslední posádka Skylabu strávila na své misi jen něco málo přes 84 dní.

NASA opakovala, že se jednalo také o první noční přistání kosmické lodi s posádkou ve Spojených státech od přistání oceánu Apollo 8 v prosinci 1968.

Tento výkon nebyl zcela neočekávaný, když měl tým Crew-1 strávit asi šest měsíců prováděním experimentů, vesmírných procházek a dalších aktivit na palubě Mezinárodní vesmírné stanice. Ukotven nedávno Posádka 2 Mělo by to trvat asi dlouho. Dokončená práce je však milníkem. Ukazuje, jak daleko se vesmírný let v průběhu půl století vyvinul, a dokazuje, že soukromé kosmické lodě jsou schopné zvládnout i ty nejnáročnější mise letů s posádkou.