Tým NASA se připravuje na návrat kosmické lodi Orion u pobřeží San Diega – NBC7 San Diego

Zatímco Florida, Texas a Pasadena v Kalifornii jsou často centry vesmíru astronautů NASA zde na Zemi, San Diego zažije svůj okamžik v měsíčním světle, když kosmická loď Orion dokončí poslední úsek cesty. Mise Artemis I Neděle.

Orion – kapsle, která jednoho dne vynese na povrch Měsíce první americkou ženu a prvního barevného člověka a nakonec by mohla odvézt lidi na Mars – vstoupila na svou poslední oběžnou dráhu kolem Měsíce v pondělí a právě začínala svou cestu směrem k Tichý oceán. Oceán.

Přesná poloha toků zatím nebyla určena. Ale pokud vše půjde podle plánu, Orion v neděli odpoledne sestoupí do moře asi 50 mil od pobřeží nejlepšího amerického města.

The vizuální průvodce Níže nastiňuje jednotlivé fáze mise Artemis I. Kliknutím na Fáze tři uvidíte, co Oriona čeká, až se v neděli vrátí na Zemi. Více se dozvíte zde.

Tým obnovy složený z inženýrů a techniků NASA Exploration Ground Systems (EGS) a potápěčů a námořníků amerického námořnictva v Portlandu byl v San Diegu krátce po Dni díkůvzdání, aby sehrál svou roli v očekávaném působivém návratu.

Tým trénoval tři dny u pobřeží, aby namotal falešnou kapsli a naložil ji na loď námořní základny převáženou do San Diega, která byla vybrána, protože se jednalo o obojživelnou loď s letovou palubou a tím, čemu se říká studniční paluba. vedoucí do oceánu.

„Mise, kterou děláme, je svou povahou obojživelná, jen… obvykle obnovují pobřežní plavidla nebo vznášedla, místo toho, abychom to dělali, jsme posedlí orbitou,“ řekl John Ryan, kapitán USS Portland.

Video ukázek cvičení Více než tucet námořníků na několika lodích potkává imaginárního Oriona na moři. Poté, co je k lodi připevněna řada kabelů a háčků, šňůra známá jako naviják vtáhne Oriona do žluté kolébky na palubě studny lodi. Voda je poté vrácena do moře a Orion je bezpečně dopraven na břeh.

Teoreticky to zní jednoduše, ale jakýkoli špatný výpočet, jakýkoli náraz do Orionu by mohl být pro kapsli škodlivý.

Když přijde čas na obnovu skutečného Orionu, celý proces zabere asi šest hodin, což je také dost času na dokončení série testů a sběr dat důležitých pro budoucí mise. Například tepelný štít, který zabrání Orionu a nakonec i astronautům shořet, když pronikne do zemské atmosféry při teplotách 5 000 stupňů, musí podstoupit asi hodinu a půl sesbíraných obrazových dat, než ho tým pro obnovu může vytáhnout na palubu. Loď USS Portland.

„Tato mise je o sběru dat, takže časová osa obnovy bude asi šest hodin,“ řekla přistávací modul a koordinátorka obnovy NASA Melissa Jones. „Shromažďujeme spoustu těchto dat pro naše cíle letových testů; a s tobolkou budeme velmi opatrní. Jsme připraveni a poctěni jako integrovaný tým přivést Orion domů na poslední etapě jeho letu.“ .“

Pokud bude mít Orion posádku, záchranný tým bude mít jen asi dvě hodiny na to, aby dostal astronauty na břeh k lékařskému posouzení.

„Vše, co teď děláme, je naučit se, jak předběhnout mise s posádkou,“ dodal Jones.

Zatímco zotavení ztuhne, jeden hlavní faktor je doslova ponechán ve vzduchu – kam přesně Orion vystříkne? To vše bude záležet na Jonesovi a letovém řediteli Juddu Frelengovi.

Ideální místo pro „místo setkání“, jak to posádka nazývá, je místo, kde záchranný tým skutečně trénoval, místo ve výcvikové oblasti flotily řízené americkým námořnictvem přezdívané „San Deigo Site 3“. Ale to, zda lze toto místo použít, závisí na řadě faktorů počasí, včetně rychlosti větru a vzorů vln. Pokud místo 3 není možné, existuje několik alternativních míst dále od pobřeží od San Diega. Pokud ani jedno z toho nebude fungovat, řekl Frieling, Orion a USS Portland by mohly skončit na Leeově místě setkání severně směrem k ostrovu San Clemente.

Mapa od NASA ukazuje ideální polohu Orionu u pobřeží San Diega a také několik záložních cílů. Tmavě fialová čára ukazuje trajektorii cíle Orionu.

Než může záchranný tým operovat, musí Orion nejprve projít turbulentním návratem na Zemi. Jeho hlavním cílem je vyhnout se spálení, když znovu vstoupí do zemské atmosféry… není to snadný úkol, když jste 40 000 stop nad Zemí a cestujete rychlostí asi 24 500 mil za hodinu. Mezitím letový tým na zemi ztratí signál s Orionem na pět a půl minuty.

Jakmile bude kosmická loď asi 200 000 stop nad Zemí, otočí se v opačném směru a poletí zpět do vesmíru. „Počkej… zpátky do vesmíru?“ Vy se ptáte. Co se ukáže být chybou, je to, co NASA nazývá novou technologií „skip entry“, která bude v podstatě klouzat po Orionu jako balvan zemskou atmosférou. Když Orion znovu obletí, aby se vrátil na Zemi, bude kapsle na přímější trajektorii k přistávacímu bodu blíže ke břehu – nejblíže v historii NASA – a ochrání tak budoucí astronauty, kteří se potřebují rychle dostat k vesmírnému letu po vyhodnocení.

Když se Orion vrátí do nitra zeměkoule, kapsle bude pokračovat ve zpomalování pomocí tření vzduchu. V době, kdy kapsle dosáhne 150 000 stop, bude cestovat rychlostí 8 500 mil za hodinu; ve 100 000 stopách, 2 400 mph; A při rychlosti 50 kft zpomalí pouze na 528 mph. Padáky budou uvolněny, aby nakonec Orion zpomalily na 20 mph, což je rychlost, kterou bude Orion cestovat při pádu do Tichého oceánu.

Artemis je lunární startovací program NASA, jehož cílem je vrátit astronauty na měsíční povrch do roku 2025.

Odtamtud přebírá řízení tým obnovy a v tu chvíli zahajuje misi námořní společník 2. třídy Matthew Foster. Jako kormidelník bude manévrovat s lodí, která táhne Orion na USS Portland. Absolvoval semestr společně s ministerstvem obrany a NASA, aby získal řádný výcvik pro tuto část mise – a nechce to pokazit.

„Tohle je do značné míry něco, co se jednou v kariéře stane. Nikdo takovou příležitost ve skutečnosti nedostane,“ řekl Foster a dodal, že si myslel: „Jen se nehrabejte, prostě dělejte to, co jste vycvičeni.“ dělat.“

Ví, že jeho role je malou součástí programu, který by nakonec mohl vzít lidstvo do hlubokého vesmíru.

The Mise Artemis I Je to jen první fáze programu NASA Moonshot. V další fázi mise budou první lidé na palubě kosmické lodi NASA za 50 let. Třetí stupeň je hodlá přistát na Měsíci.

„Když mluvíme o pokračujícím průzkumu na povrchu Měsíce a výstupu na Mars, Artemis I je tím krokem,“ řekl v srpnu James Frye, asistent vývoje průzkumných systémů NASA. „Náš další krok po tom je Artemis II, nasadíme posádku na II. Artemis III, jsme na hraně a také tam, kde přistaneme první ženou a první barevnou osobou v tomto programu Artemis.“

Podle administrátora NASA Billa Nelsona má Artemis IV ambicióznější cíle: vesmírné cestování z Měsíce na Mars.

Nakonec NASA doufá, že zřídí základnu na Měsíci a pošle astronauty na Mars koncem 30. nebo začátkem 40. let. A když lidstvo sleduje další obrovský skok lidstva, můžeme se ohlédnout zpět a vědět, že San Diego byl malý krůček k tomu, aby je tam dostali.