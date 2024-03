'Downtrail' od Final Fantasy 14 má datum vydání, přesunuto kvůli 'Elden Ring'

Square Enix

Hráči mají konečně odpověď na to, kdy vyjde nové rozšíření Dawntrail pro Final Fantasy 14, které oznámil Yoshi-B. Je navržen tak, aby ve stejnou dobu nevydal něco poměrně důležitého, což je DLC Elden Ring's Shadow of the Erdtree.

Předběžný přístup k Final Fantasy 14: Dawntrail bude v pátek 28. června 2024. Pravidelné vydání bude v úterý 2. července 2024.

Yoshi-P na pódiu řekl, že to mohli vydat dříve, ale uvědomili si, že Elden Ring's Shadow of the Erdtree DLC vyjde 21. června 2024, takže se mu snaží dát alespoň týden prostor před brzkým přístupem Downtrail začíná. Také říká, že on sám chce hrát Shadow of the Erdtree také.

Obecně platí, že hry dávají Shadow of the Erdtree v červnu široký slot. Rozšíření The Final Shape od Destiny 2 vyjde 4. června, tedy dlouho předtím. Další hrou, která úplně odskočila, byla Shin Megami Tensei 5 Vengeance, jejíž vydání bylo rovněž naplánováno na 21. června, ale jen před pár dny oznámilo, že vyjde o týden dříve, 14. června. Opět si nechcete zahrávat s Elden Ringem.

Vzhledem k potenciální velikosti Shadow of the Erdtree nemusí jeden týden s rozšířením pro mnoho hráčů stačit, ale nevyčítám Final Fantasy 14, že nechtělo Dawntrail odložit do více Kdo je to. Týden na early access a zhruba dva týdny na skutečné spuštění by mělo stačit. A pak, alespoň prozatím, je červenec otevřený pro vydání, což znamená, že jakákoli hra by se měla užívat neomezeně, aniž by přišel další významný titul a pošlapal ho.

Rok 2024 možná není tak šílený rok pro vydání jako 2023 v herním světě, ale na konci budeme mít určitě spoustu dobrých a je snadné si představit, jak by i rozšíření mohla být považována za jedny z nejlepších. obsahu roku do konce, zvláště pokud zde mluvíme o Final Fantasy a Elden Ringu. Nyní máme schůzky pro oba, což je dost daleko na to, abychom si je oba mohli pohodlně užít.

