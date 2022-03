Overwatch 2 beta dostává datum vydání, ale konzolisté nebudou spokojeni

Beta verze Overwatch 2 má pevné datum vydání, jak bylo potvrzeno během živého vysílání pro vývojáře na adrese Škubnutí.

Velmi očekávaná beta bude vydána 26. dubna pouze pro PC hráče, ačkoli obchodní vedoucí Blizzard John Spector potvrdil, že tým „pracuje na zahrnutí budoucích konzolových hráčů“. Podle živého streamu, jehož součástí byl i herní režisér Aaron Keeler a hlavní designér Jeff Goodman, je cílem této dubnové bety přivést hráče s širokou škálou schopností z různých regionů.

že Monitor 2 V současné době se vydává alfa, i když zahrnuje pouze zaměstnance Blizzardu, profesionální hráče Overwatch League a pár dalších. Vývojový tým již dostal hromadu zpětné vazby na novou hru od Alpha, která podle Spectora téměř okamžitě spadla servery.

Overwatch 2 má vážně změnit původní vzorec, snížit počet hráčů z pěti na šest, přepracovat hrdiny (Doomfist je nyní tank, chlapi) a přidat nové mapy – to vše podle Goodmana způsobilo „kolektivní chaos“. Kellerovi, Overwatch je 2 rychlejší než původní hra, s větším prostorem, který hráčům umožňuje pohybovat se po mapách a vyhýbat se škrticím bodům.

Živý přenos ukázal některé vtipné hlášky o tom, jak probíhala alfa, například jak byly všechny voálové linie nového hrdiny Sojourna omylem vynechány a jak byl tankový hrdina Winston příliš starý, aby se vešel do vchodu do jedné z nových map. Oba tyto problémy byly od té doby opraveny a vývojový tým objasnil, že „soubor zpětné vazby“ poskytovaný vybranou skupinou alfa plátců je zásadní pro to, jak jsou provedeny změny v Overwatch 2. To vše přichází po dlouhé době mlčení. od Blizzardu ohledně Overwatch 2, což bylo Tým se minulý týden vloupal jen proto, aby potvrdil, že beta začne příští měsíc.

PC hráči se mohou přihlásit k odběru Beta verze Overwatch 2 je zdeHráči konzole mohou, ale mohou počkat. Omlouvám se.

