Nový Zéland pořádal ptačí soutěž. Vyhrál Bat.

Auckland, Nový Zéland – Kandidáti nevěděli, že kandidují. Vítěz cenu nedostal. A přinejmenším podle vzhledu se šampion zdál nezpůsobilý soutěžit.

Jednalo se o závod Race for New Zealand’s Bird of the Year, každoroční soutěž, která dává Novozélanďanům šanci ohodnotit své oblíbené ptáky z 200 exotických původních druhů v zemi a zvyšuje povědomí o jejich životní situaci.

Netopýr dlouhoocasý, novozélandský suchozemský savec, letos odletěl s první cenou, oznámili v pondělí organizátoři soutěže.

Odvaha netopýra, známého jako pekapeka-tou-roa, vedla některé na sociálních sítích k tomu, aby soutěž označili za frašku o ukradené volby. Ostatní voliči ale vítězství oslavovali.