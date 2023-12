Studie zjistila, že vyhnout se infekci koronavirem je víc než jen udržovat dvoumetrovou vzdálenost

Nová studie provedená Oxfordskou univerzitou zjistila, že délka setkání s člověkem nemocným koronavirem není o nic méně důležitá než utracená vzdálenost.

Jaká je pravděpodobnost, že to získáte? COVID-19 Po kontaktu s nakaženou osobou? Tato otázka byla během pandemie hlavou mnoha lidí a skupina výzkumníků ve Spojeném království konečně našla odpověď.

Vědci z Nuffield Department of Medicine na Oxfordské univerzitě analyzovali data od 7 milionů lidí v Anglii a Walesu, kteří byli během zdravotní nouze informováni aplikací NHS COVID-19, že byli v kontaktu s nakaženou osobou.

Cílem bylo zjistit, kolik lidí bylo skutečně nakaženo SARS-CoV-2.

Aplikace NHS COVID-19, která byla uzavřena v dubnu 2023, umožnila lidem, kteří si ji stáhli, dát ostatním vědět, že jsou infikováni.

Aplikace zároveň odešle uživatelům upozornění, pokud se nacházejí v těsné blízkosti nakažené osoby (na základě nepovinného hlášení do aplikace). Lidé se pak budou muset buď izolovat, nebo se nechat otestovat.

Posláním Lucy Ferrettiho, hlavního výzkumníka studie Oxfordské univerzity zveřejněné tento měsíc v časopise Nature, a jeho kolegů bylo pochopit, zda aplikace funguje správně.

Upozornili jste lidi, když hrozilo přiměřené riziko? Krátká odpověď je ano. Vědci ale objevili mnohem víc.

„Aplikace posílala na naše servery anonymní informace o tom, kdo byl upozorněn na rizika, kdo byl testován, kdo měl pozitivní výsledek, a informace o konkrétním kontaktu: trvání, blízkost,“ říká Ferretti. Euronews Další.

„Podívali jsme se na to, co aplikace vypočítala jako riziko jednotlivce, pokud jde o vzdálenost a trvání, a ukázalo se, že tyto dvě věci jsou skutečně úzce propojeny,“ říká.

Trvání versus vzdálenost

Vědci využili této „pokladnice“ informací ke studiu vztahu mezi vzdáleností a délkou setkání s infikovanou osobou, aby zjistili, jak to ovlivní něčí riziko infekce.

Ukazuje se, že trvání je stejně důležité jako vzdálenost, ne-li více.

„Všichni se soustředili na vzdálenost. V obchodech a na stanicích platilo pravidlo vzdálenosti 1-2 metry. Ale vzdálenost neměla být středem zájmu, protože jak nyní víme, realita je mnohem jemnější,“ řekl Ferretti.

„Jakmile jste v krátké vzdálenosti od někoho, záleží na délce trvání. Pokud jste vystaveni po dobu 10 sekund, určitě nebudete mít štěstí, když se vám částice z úst nakažené osoby dostanou do úst nebo nosu.“ Ale pokud tam budete hodinu, samozřejmě budete mít „Vaše štěstí je 60krát za minutu.“

Vědci zjistili, že delší expozice na větší vzdálenosti má podobné riziko jako kratší expozice na bližší vzdálenosti.

Neexistuje žádné zlaté pravidlo o tom, kolik času můžete strávit s infikovanou osobou, než dostanete COVID-19, protože se to může měnit v závislosti na tom, co infikovaná osoba dělá. Pokud například člověk hodně kašle, bude mít ten druhý větší šanci, že se nakazí.

Ale čím více času člověk tráví s někým jiným, kdo je nemocný, tím je pravděpodobnější, že onemocní, i když si neustále udržuje dvoumetrový odstup.

„Ve skutečnosti vidíme, že mnoho lidí, kteří onemocněli, byli lidé, o kterých jsme předpokládali, že jsou v domácnostech, protože spolu zůstali déle než 8 hodin,“ řekl Ferretti.

„Tyto představovaly přibližně 6 procent komunikací a 40 procent přenosů.“

Co se z toho můžeme naučit?

Pro Ferretti si z této studie můžeme vzít ponaučení, že trvání bude důležité pro boj s jednou nebo další pandemií.

„Samozřejmě, na vzdálenosti stále záleží, ale jakmile to bude určeno, musíme mluvit o trvání,“ říká.

Délka kontaktu s infikovanou osobou je „něco, co upřímně řečeno nebylo zohledněno v pandemické reakci a mělo být zohledněno,“ říká Ferretti.

Výzkumník říká, že v éře velkých dat musíme být schopni využít nejnovější technologie k vývoji epidemiologického nástroje, který nám pomůže v boji proti šíření nových patogenů.

Ale výzkumník se obává, že se nedělá dost pro to, aby se znalosti získané během epidemie nasměrovaly k boji s další.

„Nebudu odsuzovat nikoho a nikoho, kdo chce na Covid zapomenout,“ řekl. „Více mě znepokojuje skutečnost, že se na to politici rozhodli zapomenout na institucionální úrovni, protože to nás přivádí do bodu, kdy jsou všechny znalosti a dovednosti, které jsme získali, pryč.“