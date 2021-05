Čína se dnes pokouší přistát se svou první kosmickou lodí na Marsu

Čína se pokouší o první přistání na rudé planetě.

Byla povolána první přistávací mise v Marsu Tianwen -1 (Což znamená „nebeské otázky“), má přistát na planetě brzy večer (14. května) v 19:11 EST (1423 GMT), Ye Bijian, hlavní poradce pro meziplanetární průzkum na Akademii čínské letecké a kosmické technologie (CST) , Odhaleno na konferenci Čtvrtek (13. května). Čínská kosmická agentura ve svém dnešním prohlášení uvedla, že kosmická loď má přistávací okno Trvá do 19. května.

Tianwen-1 se skládá z orbiteru, přistávacího člunu a golfového vozíku o velikosti volaného roveru Zorong, Který je pojmenován po starověkém bohu ohně v čínské mytologii. Mise začala v červenci 2020 na raketě Dlouhý 5. března a obíhá kolem Marsu od 10. února. A s Zhurongem na palubě bude plavidlo pokračovat.“Sedm minut hrůzy„Jak se potápí do atmosféry rudé planety pro přistání s padákem. Budete se snažit přistát v oblasti Marsu Utopia Planetia, stejné oblasti, kde v roce 1976 přistála mise NASA Viking 2.“

Čínští kosmičtí představitelé neoznámili žádné plány vysílat přistání živě a bylo oznámeno několik podrobností o postupech přistání. Kontrolerům misí na Zemi bude trvat přibližně 10 minut, než obdrží potvrzovací signál z Tianwen-1 poté, co dojde k přistání, kvůli času, který trvá přenosům mezi dvěma planetami.

Zatímco Tianwen-1 bude první čínskou přistávací misí na Mars, není to poprvé, co se Čína pokusila vypustit kosmickou loď na Mars. První misí v Marsu v zemi byl orbiter s názvem Yinghuo-1, který byl zahájen v roce 2011 s Ruskem. Phobos-Grunt Návratová mise na Marsu. Phobos-Grunt však uvízl na oběžné dráze Země na cestě k Marsu a mise skončila havárií v Tichém oceánu.

Pokud by přistání Tianwen-1 uspělo, udělalo by to z Číny druhou zemi, která umístí na Mars rover po NASA (která na červenou planetu vypustila pět vozidel, z nichž poslední je odhodlání). Příchod Tianwen-1 na oběžnou dráhu Marsu také učinil Čínu šestým subjektem, který úspěšně vyslal kosmickou loď na oběžnou dráhu Marsu, po NASA, Sovětském svazu, Evropské kosmické agentuře (ESA), Indii a Spojených arabských emirátech. Ale zatím se tam podařilo přistát pouze NASA a SSSR; Dva pokusy Evropské kosmické agentury skončily nouzovým přistáním a jediná sovětská kosmická loď, která bezpečně dorazila po několika minutách přistání, selhala.

Pokud by Tianwen-1 přežil ponor tak, jak je, rover Zhurong by sestoupil na rampu, aby opustil ochrannou přistávací kapsli, poté by strávil nejméně 90 dní na Marsu (nebo asi 93 pozemských dnů) putováním a studováním složení a distribuce vody a ledu v marťanské půdě.

Mezitím bude orbiter mise fungovat jako komunikační reléová stanice mezi vozidlem a Zemí, zatímco bude provádět svá vlastní vědecká pozorování shora. Orbiter je navržen tak, aby vydržel nejméně jeden rok na Marsu nebo přibližně 687 pozemských dnů (den na Marsu trvá přibližně o 40 minut déle než den na Zemi).

