Kde se poblíž Atlanty natáčeli Loki, Falcon, Winter Soldier a WandaVision

Disney + V posledních několika letech explodovala do našich domovů a přinesla s sebou spoustu populárních pořadů založených na jejích franšízách. Tady v Atlantě jsme zvyklí, že se Marvel Cinematic Universe poměrně pravidelně zastavuje, aby vyzdobila ulici, přehodila kamiony a vypálila prázdná místa ve jménu zábavy. Rozbočovač od velké obrazovky po malou obrazovku se nijak nelišil – všechny tři Marvel show dosud vydané na Disney+ –WandaVision, The Falcon a Winter Solider, A lokiNatáčeno alespoň částečně v metru a jeho okolí.

Tady je fotili. Pokud jste tyto pořady nesledovali, dejte si pozor na varování: Před námi jsou spoilery.

WandaVision

Mimo některé práce na Soundstages překvapivě málo WandaVision Byl zastřelen v Gruzii. Velká část Westview byla natočena na kalifornských filmových plantážích, i když některá místa se dostala až do našeho stavu:

nemocnice

Southern Regional Medical Center, Riverdale

Nemocniční scéna, kde se Monica Rambo vrátila po pípnutí

Vstupní hala SWORD

Georgia International Convention Center, downtown

Sídlo tajné organizace zaměřené na vesmír může být zvenčí CGI, ale vnitřní lobby je v centru Atlanty.

Přední operační meč

Farma Bouckaert, Fairborn

SWORD byl umístěn hned za Wandovým Hexem a postavil zde stany a vybavení, aby monitoroval situaci ve Westview. Zatímco většina z těchto scén byla natočena ve Fairbornu, některé byly natočeny v Kalifornii.

Jestřáb a zimní voják

Falcon a Winter Solidere, na rozdíl od WandaVisionZanechala svou stopu v Atlantě. Zatímco velké části byly natočeny v Savannah a v České republice, o místa metra ATL nebylo nouze, na které byste se mohli obrátit:

Smithsonian National Air and Space Museum

Vysoké muzeum umění, Midtown

Když Sam předkládá Capovu zbroj do Muzea, dělá to už na High.

parkovací paluba

Stadion Mercedes-Benz, Silver Floor, Downtown

jako kdyby Atlanta United billboard na pozadí Nedostatek mrtvých dárků pro Atlantan, parkoviště, kde Bucky ohrožuje senátora Atwooda, je hned za polem.

ministerstvo obrany

Georgia Capitol Museum, downtown

John Walker byl odhalen jako druhá (a mnohem horší) iterace Captain America zde.

Louisiana Bank

201 Mill Street, Barnesville

V této budově, která se nachází jen pár bloků od radnice v Barnesville, Sam žádá o půjčku na krevetku své sestry a přesně vysvětluje, jak Avengers dostali platby.

Ulice Baltimoru a New Yorku

Docela topol, centrum

Malý kousek centra města z jakéhokoli města na východním pobřeží, které potřebujete, na různých záběrech po New Yorku i Baltimoru.

Dům Isaiah Bradley

Severovýchodní Hogg Street, Old Fourth Ward

The Baltimore Home of the Forgotten Super Soldier

Letecká základna

Letecká rezervační základna Dobbins, Marietta

Sam nás učí o protivnících „Velké trojky“ – androidích, mimozemšťanech a čarodějích – a říká nám o rozdílu mezi čarodějem a čarodějem (nápověda: je to klobouk), zatímco Bucky se chová arogantně ke čtení Hobit Když to bylo poprvé vydáno.

Flag Smashers Warehouse

Pratt Pullman Yard, Kirkwood

Sam a Bucky se poprvé setkají s Flag Smashers a naverbují své superhrdiny na často používané místo natáčení v Atlantě.

Vysoká škola Caster Grove

Vysoká škola Duluth, Duluth

John Walker je dotazován jako nový Captain America a vede temperamentní rally na této fiktivní střední škole v Georgii.

Mnichovská skrýš

119 South Hill Street, Griffin

Flag Smashers najdou útočiště v tomto úkrytu, než budou přepadeni v nadcházející epizodě.

Penthouse Madribpur Sharon Carter

Wembish House, Midtown

Dědička SHIELD se zrovna netroufala ve svém palácovém domě na vrcholu neznámého nočního života neonově osvětleného fantasy města fiktivního ostrovního národa.

Tunel Madribpur

Krug Street Tunnel, Capepgtown

Další stránka okamžitě rozpoznatelná každému, kdo strávil 30 sekund v Atlantě, Krog Street Tunnel dokonale vystihuje podstatu břicha Madribpur.

New York City park

Woodruff Park

Karli Morgenthau se setká s Batrocem Leaperem a shromažďuje její rozbité vlajky, než později večer zaútočí na summit Světové rady pro znovuusídlování.

Světový summit Rady pro repatriaci

Peachtree Center, Downtown

Na schůzku GRC v poslední epizodě zaútočí Flag Smashers. Exteriér (a některé z lobby) centra Peachtree jsou na pozadí snadno rozpoznatelné.

Konfrontace mezi Buckym, Johnem Walkerem a Flag Smashers

Atlantická stanice

Část závěrečné bitvy se odehrává kousek od Atlantského nádraží, buď na parkovišti, nebo kolem exponované části 17. ulice.

loki

loki Strávil většinu času ve studiích, mimo zvědavé oči, ale podařilo se nám to sportovat na několika pozoruhodných místech:

Lobby Stark Tower

Prosenium, Midtown

Technicky byla tato scéna natočena Avengers: Endgame, ale tato nejvyšší budova v Midtownu se vrací ke stání v newyorském mrakodrapu lokiúvodní scény.

Časově kontrastní autoritní výtah / velká lobby

Atlanta Marriott Marquis, Downtown

Viděli jste to milionkrát v zákulisí filmů a uvidíte ještě milion, pokud se budou neustále valit státní daňové úlevy. Ohromující architektonický zázrak, který je vstupní halou tohoto hotelu John Portman, dokonale zachycuje nekonečné rozlohy nekonečného sídla TVA mimo čas a prostor. Během Dragon Con 2021 měli zaměstnanci Marriott Marquis kývnutí na místo trička TVA.

1549 Kostel Aix-en-Provence

Westview Abi, Westview

Möbius vyšetřuje odchylku, která se objevila ve Francii v roce 1549, vyslýchá rolnickou dívku o náhradě Lokiho, který zabíjí agenty TVA.

1985 Oshkosh, Wisconsin Renaissance Gallery

Georgia Renaissance Gallery, Fairborn

Lokiho první úkol pracovat po boku Möbius ho zavedl do této renesanční galerie, která se nachází na výhodném místě, kde se každoročně koná náš Realistický renesanční veletrh. Jaké jsou šance?

2050 Roxxcart / Haven Hills, Alabama Apocalypse

North DeKalb Mall, Decatur

Loki a Mobius se poprvé setkají se Sylvií v úkrytu v této vysoce věrohodné futuristické apokalyptické události.