Vstup do Eurovize 2018 Česká republika: Kdo je zpěvák Mikuláš Josef? Skladba, profil, videa a další

Kdo je Mikuláš Josef, který soutěžil na Eurovizi 2018 za Českou republiku?

Přestože se Josef narodil v Praze, v 17 letech se přestěhoval do Londýna, aby zde studoval na London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA). Odtud si odnesl nejzáslužnější ocenění školy, Zlatou medaili s vyznamenáním za individuální herectví.

Hercem se ale nestal. Po roce práce jako mezinárodní model pro velké mezinárodní módní značky Joseph skončil a stal se pouličním hudebníkem. Peníze z toho použil na financování výroby svého debutového singlu „Hands Bloody“. Jeho další singl Believe se dostal na přední příčky českých hitparád a vynesl mu smlouvu se Sony Music.

Jak se jmenuje písnička Eurovize 2018 v ČR?

Joseph předvede optimistický singl Lie to Me, který obsahuje chytlavý saxofonový riff a cameo dvouhrbého velblouda (přeskočte na hranici 1,40 níže). A pozor: po většinu svých živých vystoupení nosí Joseph prázdný batoh z důvodů, které jsme ještě neobjevili.

Jak bude znít Eurovize 2018 v České republice na pódiu? Existuje demo video?

Ano, Joseph už nastoupil na pódium Eurovize v Lisabonu na technické zkoušky a umožnil nám nahlédnout, co můžeme očekávat na finálovém večeru…

Jak si vedla Česká republika v semifinále?

Mikuláš se v sobotu dostal do velkého finále.

Velké finále soutěže Eurovision Song Contest se bude konat 12. května 2018 v portugalském Lisabonu.