Raramuri běžci nelámou rekordy, když míří do České republiky na ultramaraton

Dalina a Dono Ramirezovi nejen lámou rekordy – a dělají to po svém. Mexičtí běžci, kteří před dvěma měsíci na ultramaratonu Born to Run 2022 v Kalifornii se sestrou Lorenou skončili v kategorii na 60 km mezi prvními třemi, nyní míří na další ultramaraton, tentokrát do České republiky.

Jak název napovídá, maratony jsou již velmi náročné a ultramaratony to posouvají na jinou úroveň. Termín se používá k definování jakéhokoli závodu delšího, než je tradiční délka maratonu 42,195 kilometrů. Závodně se běhají různé ultramaratonské vzdálenosti s rozsahy od 50 km do více než 100 km. Moravský ultramaraton, kterého se účastní sourozenci, trvá sedm dní a má určitou obtížnost – skládá se ze sedmi maratonů, každý den jeden běh.

Dalině a Tonovi, nar V Guachochi v Chihuahua je běh na dlouhé tratě rodinnou tradicí. Svou vášeň dostali od svého otce Santiaga Ramireze. Jejich mladší sestra Lorena také soutěží – a je považována za nejlepší v Mexiku. Ale tradice sahá ještě dále. The Raramuris Nebo obecně Tarahumarové, kteří byli známí svými dovednostmi v běhu na dlouhé tratě – ale soutěživost a hrdost je nikdy nemotivovaly.

Místo toho realita rozptýlených osad vedla Raramuris k vypěstování si zvyku běhat na dlouhé vzdálenosti přes jejich domovinu, obvykle tvořenou drsnou údolní krajinou, z důvodů sahajících od komunikace mezi vesnicemi po dopravu a lov. Dalina a Dono nyní přenášejí tuto tradici do soutěžního sportu.

sourozenci Kromě reprezentace Mexika v ultramaratonu budou soutěžit ve svém tradičním oblečení Raramurí, včetně kožených sandálů zvaných huarache.