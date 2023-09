Jason Mayer v DuBois Czech Hall 14. října

Od Sharly Sitzmanové

Jason Mayer koncertuje asi 15 let. Asi před dvěma lety šel na plný úvazek. Během těch dvou let byl zaneprázdněn.

„Počítal jsem s tím, že jsem odehrál 238 koncertů ve 21 státech a 70 městech,“ řekl mi. Za dva roky? „Za dva roky.“

Zeptal jsem se ho na některá z jeho oblíbených míst. „Bylo to opravdu skvělé,“ říká Grant z MGM v Las Vegas. Hrál jako Nashville, „Dole na Broadwayi. Je to vždycky zábava. Hrál v Bourbon Theatre v Lincolnu a Slow Town v Omaze, které mají vždy dobré davy.

Nyní bude Jason Mayer hrát ZCBJ Hall ve venkovském DuBois. Znovu. DuBois má 125 lidí. V rohu vestibulu MGM Grand se mohou schovat celí lidé. Tvrdě pracují a tvrdě hrají. Milují klasická auta a pivo a práci na zpocených polích a v zimě mrznoucí pracující krávy. Líbí se mu tam. A ZCBJ Hall, sedící na kamenité cestě severně od města? Místo se mu také líbí.

„Dá se říci, že sál byl postaven pro hudbu,“ říká.

Jasonovi je 36. Nepochází z hudební rodiny, i když jeho otec, který zemřel před osmi lety, se o hudbu zajímal. Když bylo Jasonovi 16 let, vzal kytaru a učil se. První píseň, kterou se naučil hrát? Wish You Were Here od Pink Floyd.

Jason nyní často hraje své vlastní písně. Dělá pár coverů, ale skládání písní je jeho věc. Napočítal 24 svých písní, které zazněly v rádiích. Napsal všechny písně na svém debutovém albu „Jason Mayer.“ A napsal všechny písně na své druhé album, které, jak doufá, vyjde za pár měsíců. Zatím to nepojmenoval. Nahrál malou část toho druhého alba ve Studiu PH v Lincolnu, ale zbytek je na cestách a žije z domovů lidí.

Zeptal jsem se ho, jak píše písničky.

„Pokaždé je to jiný proces,“ řekl.

Obvykle čerpá inspiraci z něčeho, co se děje v jeho životě nebo od lidí kolem něj. Někdy je na prvním místě text, někdy hudba. Píseň skládá osobně. Když je to většinou hotové, může to hrát pro svou ženu nebo nějakou kapelu, ale může to trvat rok, než to zahraje pro publikum.

Jason říká, že je těžké vybrat některou z jeho písní jako svou oblíbenou. „Co se hodně stalo,“ říká, je píseň s názvem „Back to Nebraska“, což je „druh country rocku.“ Návrat do Nebrasky znamená postrádat domov, farmářský život, vzpomínat na staré dobré časy. Začíná: „Pamatuji si, že jsem se v sobotu vrátil domů a okna byla otevřená…“ Píseň, kterou miluje, „Old Man“, byla napsána pro jeho otce. Začíná v tónině G: „Někdy neklidná duše hledá mír, v tomto životě, možná v příštím neví.“

Jason pokračuje v psaní písní.

„Je to jedna z mých velkých lásek,“ říká, „že lidé chodí slyšet moje písně a já chci slyšet své písně.“

Říká, že se těší na tanec 14. října v sále. „Je to historické místo,“ říká, díky čemuž je výjimečné. Ve skutečnosti se jedná o staročeskou lóžovou síň, která je stará více než 100 let a je zapsána v Národním registru historických míst. Tančírna uprostřed země, kde se tančí už sto let. To je věc. Akustika je tam „obrovská,“ říká. A těší se, že se vrátí ke svým kořenům a uvidí lidi, které on a jeho rodina zná.

Jason a jeho kapela budou v ZCBJ Hall v sobotu večer 14. října. Dveře se otevírají v 19 hodin a stánek s koncesí bude podávat potřebné hamburgery, pivo a další, zatímco Jason a jeho kapela budou hrát. Hall 62728 se nachází na silnici 706, 1 míli severně a 1/2 míle západně od Dubois.