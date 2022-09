Generální ředitel společnosti Striking Distance Studios zveřejnil a poté smazal tweet, o kterém se někteří domnívají, že podporuje krizovou kulturu

Zakladatel Striking Distance Studios Glen Schofield smazal tweet, který někteří považovali za podporu „krizové“ kultury ve vývoji her.

V tweetu zveřejněném dnes dříve Schofield – jehož tým v současné době pracuje na nadcházejícím sci-fi hororu Callisto Protocol – hovořil o práci 12–15 hodin denně, šest až sedm dní v týdnu a práci na obědě a večeři, což zdůvodňuje to tím, že řekneš „Ty to uděláš.“ Protože ji miluješ.“

8 nových podrobností o protokolu Callisto – CALLISTO PROTOCOL NOVÁ HRANÍ GAMESCOM 2022.

„Mluvím o hře pouze během akce,“ řekl Schofield v již smazaném tweetu. „my [are] Pracujeme šest až sedm dní v týdnu a nikdo nás nenutí.

„Unavení, unavení, hladoví, ale pracujeme,“ pokračuje. „Chyby, závady, opravy výkonu. Poslední průchod zvukem. 12-15 hodin denně. To jsou hry. Tvrdá práce. Oběd, večeře. Děláte to, protože milujete.“

Novinář Jason Shearer pořídil snímek obrazovky tweetu před jeho smazáním a dodal:

Podivná náhoda, jak se chlap chlubí, jak jeho tým pracuje 6-7 dní v týdnu 12-15 hodin denně, protože ho milují, je to také chlap, který kontroluje všechny jejich platy, tituly a aktuální pracovní status – Jason Schreier (@jasonschreier) 3. září 2022

Chcete-li zobrazit tento obsah, povolte cílení cookies.

Spravovat nastavení souborů cookie



„To, z úst vedoucího studia, je definováno krizovou kulturou. Nikdo samozřejmě není ‚nucen‘ pracovat šíleně. Ale představte si zlevněné bonusy a nedostatek příležitostí k propagaci, pokud ne?“ Děláte to, protože to milujete.“ Vášeň ozbrojená. Proto lidem docházejí hračky.

„Je to taková zvláštní náhoda, jak se chlap chlubí tím, jak jeho tým funguje 6-7 dní v týdnu 12-15 hodin denně, protože také milují, že je to člověk, který kontroluje všechny jejich platy, tituly a aktuální pracovní postavení,“ dodal. v následujícím tweetu.

V souvisejících zprávách David Cage odpověděl nedávno ke mě Obvinění z nezdravé studiové kultury a nevhodného chování v Quantic Dreamkterou dříve označil za „očerňovací kampaň“.

„Nemyslím si, že máme agresivní postoj,“ řekl. „Když vás obviňují z věcí, které odporují všemu, čemu věříte, všemu, co jste ve svém životě udělali, bolí to. Je to víc než jen útok na studiovou kulturu.“