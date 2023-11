4 mrtví a desítky zraněných po tlačenici na koncertě na indické univerzitě

Nejméně čtyři lidé byli zabiti a desítky zraněny v tlačenici během univerzitního koncertu v jižní Indii.

Místní představitelé uvedli, že k incidentu došlo v sobotu večer na Cochin University of Science and Technology v Kerale.

Arif Muhammad Khan, guvernér Keraly, řekl: „Jsem hluboce šokován a zarmoucen, když jsem se dozvěděl o smutné smrti čtyř studentů v tlačenici na Cochin University of Science and Technology. Upřímnou soustrast jejich rodinám. Modlitby za brzké uzdravení ze zraněných.“ Řekl to v příspěvku na Xplatformě dříve známé jako Twitter.

Nejméně 64 dalších bylo zraněno v tlačenici davů. podle Více zpráv. Zpěvačka Nikhita Gandhi měla vystoupit na Technologickém festivalu, který se konal ve venkovní hale v kampusu.

„Mé srdce je smutné a zdrcené tím, co se stalo dnes večer v Kochi. K takové nešťastné události došlo ještě předtím, než jsem vůbec mohl odejít na místo konání. Možná není dost slov, abych vyjádřil tento hluboký smutek. Mé modlitby míří k rodinám studenti,“ napsal Gándhí v prohlášení. Instagram.

Studenti během tlačenice klopýtnou a upadnou

S odvoláním na místní orgány činné v trestním řízení, Informovala o tom televize NDTV Lidé čekali před halou, když začalo pršet, a spěchali dovnitř, aby se schovali, což vedlo k tlačenici. Řada lidí uklouzla, spadla a byla přejeta.

Podle ministryně zdravotnictví Keraly Veena George byli zranění převezeni do místních nemocnic. Nejméně čtyři ze zraněných jsou v kritickém stavu.

Univerzita zrušila několik akcí naplánovaných na neděli.