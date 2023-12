Covid se stále vrací, ale je to důvod, proč se obávat?

Covid je nyní virová infekce a je způsoben virem, který je nyní endemický. Stejně jako chřipka bude virus COVID-19 přetrvávat a dojde k mírnému nárůstu počtu případů, kdykoli dojde ve viru k mutaci, která mu propůjčí schopnost být více přenosný. Proto bude virus stále přítomen u lidí a my budeme muset s Covidem nadále žít.

Jako Indové jsme si vyvinuli stádní imunitu proti původnímu viru Covid-19. Když však virus zmutuje a dojde ke změnám v spike proteinu, je pozorován nárůst mírných infekcí.

Obvykle není příliš závažná, protože většina z nás byla očkována nebo dříve měla virus. Proto jsme chráněni. Jak se však virus stále poněkud mění, přibudou nové případy.

JN.1 je Covid (subline omikron) virus, který způsobuje chřipkový syndrom, který zahrnuje příznaky jako horečka, kašel, bolest v krku, bolesti těla a rýma.Tyto příznaky naznačují virovou infekci dýchacích cest. Příznaky jsou běžné.

Pokud trvá déle než dva dny, máte velmi vysokou horečku, máte potíže s dýcháním nebo hodně kašlete, nebo jste ve vysoce rizikové skupině, což znamená, že máte komorbidní onemocnění, měli byste si nechat udělat RT-PCR test. .

Kroky péče

Pokud se chystáte na přeplněné místo, zejména pokud je to uvnitř, noste masku. Pokud jste v rizikové skupině, je důležité nosit roušku. Mějte s sebou dezinfekci na ruce a pravidelně si čistěte ruce. Existují vakcíny proti COVID-19 a všichni jsme je přijali.

Pokud tak neučiníte, měli byste si vzít také posilovací dávku. Je důležité si uvědomit, že podobné příznaky mohou v tomto ročním období způsobit i jiné viry. Pokud jste tedy v rizikové skupině nebo starší, měli byste si dát i vakcínu proti chřipce a můžete si dát i vakcínu proti pneumokokům, která vás ochrání před pneumokokovou infekcí.

Potřebujeme další vakcínu?

Musíme provést sérologické průzkumy a sérologické studie, abychom zjistili, zda potřebujeme posilovací dávku a jaký typ posilovací dávky potřebujeme, protože se jedná o novou variantu ve srovnání s variantou v rámci vakcíny. Ochranu máme zatím dobrou – vzhledem k předchozím infekcím a očkování, ale u nové varianty si nejsme jisti, jak účinná budou předchozí očkování.

Proto musíme shromažďovat a analyzovat data – aby nám pomohla pochopit, jak často bychom se měli nechat očkovat, zda jsme chráněni na základě předchozích očkování, které jsme podstoupili (proti poslední variantě), zda je potřeba posilovací dávka a tak dále. . Je to neustálé cvičení, které se musí dělat, protože proměnné se budou i nadále měnit, objevovat a mutovat.

Nepotřebujeme konkrétní vakcínu. Potřebujeme vakcínu, která je účinná proti široké škále variant, které v současnosti existují nebo se mohou objevit v budoucnu.

Například – HN1 je podkmen Omicron.

Vakcína vyrobená proti Omicron tedy bude účinná i proti této variantě.

Pokud jde o Covid, rok 2024 bude mít své vzestupy a pády, ale doufejme, že nebudou žádné velké případy nebo vlny. To, na co se musíme v roce 2024 zaměřit, je dobrý dohled a sběr dat – to nám pomůže pochopit, zda a co způsobuje závažné infekce.

V současné době způsobuje mírné infekce pouze poddruh Omicron, ale vysoce rizikoví lidé a starší lidé by měli přijmout opatření.

(Dr. Randeep Guleria je předsedou Institutu vnitřního lékařství, respirační medicíny a spánkové medicíny a ředitelem lékařského vzdělávání, Medanta Gurugram)