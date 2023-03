Středomořská strava snižuje riziko demence navzdory rodinné anamnéze: Studie

Nová studie zjistila, že středomořská strava – známá tím, že zahrnuje řadu chutných a dostupných potravin, jako jsou ryby, celozrnné výrobky, zelenina a luštěniny – může snížit riziko demence u lidí s rodinnou anamnézou onemocnění a u lidí, kteří ne.

časopis BMC Medicína Studie sledovala stravovací návyky a zdraví více než 60 000 lidí ve věku 60 let a starších po dobu přibližně devíti let. Autoři studie zjistili, že u téměř 900 účastníků se rozvinula demence a ti, kteří jedli pouze středomořskou stravu, měli zhruba o 25 % snížené riziko rozvoje demence, uvedla lékařská přispěvatelka NBC News Dr. Natalie Azar TODAY.

Studie z května 2021 na 500 starších dospělých zjistila podobné výsledky. Zjistilo se, že ti, kteří drželi středomořskou dietu, měli menší pravděpodobnost úbytku mozku a měli nižší hladiny abnormálních proteinů spojených s Alzheimerovou chorobou.

Ale nejnovější studie také hodnotila, jak může středomořská strava snížit riziko demence u lidí s rodinnou anamnézou tohoto stavu. Předchozí výzkumy naznačují, že pokud máte blízkého příbuzného s Alzheimerovou chorobou, nejčastějším typem demence, riziko, že se u vás rozvine, se zvyšuje asi o 30 %. Podle Harvard Health.

Autoři studie vypočítali skóre genetického rizika pro účastníky na základě 250 000 genetických variant spojených s Alzheimerovou chorobou. Výzkum zjistil, že ti, jejichž strava úzce souvisí se středomořskou stravou, měli během devíti let studie o 23 % nižší šanci na rozvoj demence ve srovnání s těmi, kteří dietu dodržovali nejméně.

Azar vysvětlil, že genetická rizika „nezměnila, což je opravdu povzbudivé, protože si myslíte, že některé věci jsou předem dané, ale toto je druh věcí, které můžeme ve skutečnosti zavést do našich životů všichni.“

Hlavní autor studie Oliver Shannon, který je lektorem lidské výživy a stárnutí na univerzitě v Newcastlu, říká NBC News.

Zjištění podtrhují důležitost lpění na nutričně bohaté stravě plné potravin pro podporu zdraví mozku a podporu zdravého stárnutí.

Přečtěte si více

Co je to středomořská strava?

Středomořská strava, často nazývaná MD nebo zkráceně MedDiet, je plná živin bohatých rostlinných potravin a zdravých tuků. Podle Azara to znamená jíst stravu bohatou na tyto potraviny:

Čerstvé ovoce: borůvky, jablka, pomeranče, hrušky, fíky

Zelenina: brokolice, mrkev, kapusta, rajčata a fenykl

Celá zrna: hnědá rýže, quinoa, bulgur

Ořechy a semínka: Vlašské ořechy, mandle, pistácie a dýňová semínka

Luštěniny: čočka, fazole a hrách

Ryby: divoký losos, tuňák a sardinky

Extra panenský olivový olej

Přečtěte si více

Středomořská strava má přirozeně nízký obsah cukru, sodíku, vysoce zpracované potraviny, rafinované sacharidy, nasycené tuky a tučné nebo zpracované maso. „Chcete střídmě omezit příjem červeného masa, vajec, drůbeže, sýra a sladkostí,“ řekl Azar.

Středomořská dieta však zároveň není o omezeních – měla by být flexibilní, přístupná a měla by se zaměřit na potěšení z jídla a požitek z jídla, uvedli TODAY dříve.

Zdravotní přínosy této diety jsou dobře zdokumentovány a lékaři ji trvale hodnotí jako jednu z nejlepších vědecky podložených diet.

Kromě toho, že je spojena s delším životem, výzkum naznačuje, že tato kompletní a živinami nabitá strava může snížit zánět, chránit před srdečními chorobami a mrtvicí, snížit hladinu cholesterolu a podpořit zdravé stárnutí.

„Pomáhá to zdraví vašeho srdce a pomáhá to krevním cévám v mozku – nevíme přesně proč, ale přesto je to velmi přesvědčivé,“ řekl Azar.

A Nedávná studie která zkoumala více než 500 pitev po smrti, zjistila, že starší dospělí, kteří se drželi středomořské stravy, vykazovali méně mozkových plaků nebo toxického nahromadění abnormálních proteinů (beta-amyloid), o kterých se předpokládá, že hrají klíčovou roli při srdečních chorobách. Alzheimerova choroba, TODAY dříve hlášeno.

Kromě dodržování zdravé stravy mohou další faktory životního stylu pomoci zpomalit kognitivní pokles a snížit riziko demence. Patří mezi ně: dostatek spánku, kontrola krevního tlaku, cholesterolu a glukózy v krvi a udržování fyzické a duševní aktivity.