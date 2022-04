Počet případů koronaviru v L.A. stoupá, školní ohniska se ztrojnásobují, jak se BA.2 zvyšuje – Termín

Los Angeles Ředitelka veřejného zdraví okresu Barbara Ferrerová dnes potvrdila, že termín vypršel minulý týden: že infekčnější Bakalář 2 varianta Koronavirové onemocnění-19 „je nyní dominantní alternativou“ v provincii.

Ze zvýšeného počtu případů je lokálně viněno rozšíření infekční varianty. Ferrer poznamenal, že za posledních sedm dní bylo v okrese průměrně 878 nových případů denně, což je nárůst z 660 za den v předchozím týdnu – nárůst o téměř 33 %.

Údaje z posledního dne jsou přesnější, dnes bylo hlášeno 1 088 nových případů, číslo podle Ferrera je „pod výsledky testů“, protože mnoho lidí používá domácí sady antigenů a jejich výsledky nebyly hlášeny.

Podobně se pomalu zvyšoval počet lidí s pozitivním testem na virus, z 0,8 % v úterý na 1,0 % dnes.

LACDPH



Ale i když je nárůst případů znepokojivý, nárůst se naštěstí nepromítl do nárůstu nemocničních pacientů.

Ferrer řekl, že počet lidí nakažených COVID-19 v okresních nemocnicích zůstal pod 300 – podle státních čísel jich bylo ve čtvrtek až 273.

A počet denních úmrtí připisovaných viru nadále klesá, v průměru 13 úmrtí denně za poslední týden ve srovnání se 17 úmrtími denně před týdnem.

Vyjádřila však určité znepokojení nad nedávným nárůstem epidemií ve školách. Kraj za poslední týden ohlásil 14 případů, včetně jednoho, který Ferrer označil za „jedno z největších propuknutí, jaké jsme měli od začátku pandemie, myslím, ve škole K-12“.

Kromě rozsahu tohoto jediného ohniska, Ferrer řekl: „Počet nových ohnisek jsme více než ztrojnásobili.“ [school] vypuknutí tento týden.“

LADPH



Nárůst souvisí s prevalencí varianty BA.2 a následuje po nedávném zrušení rozhodnutí o nošení vnitřních masek ve školních areálech.

Ferrer však poznamenal, že míra pozitivity testů zůstává ve školních areálech velmi nízká – nižší než míra na úrovni okresu.

„Takže když vidíte nárůst ohnisek, znamená to, že ve školách je více infekcí než v minulosti,“ zdůraznila a zdůraznila, že s virulentnější variantou a méně vrstvami ochrany dojde k většímu přenosu.

„Vím, že lidé ty masky nenávidí, ale ty masky opravdu pomohly,“ řekl Ferrer. „Vzhledem k tomu, že ve školách zaznamenáváme stále více ohnisek, musíme to vidět a neignorovat to, neříkat: ‚Ne, nikdy nebudu nosit tyto masky.‘ Budeme vrstvit, když to bude potřeba.“

K této zprávě přispěl City News Service.