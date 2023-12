Česká národní banka ve čtvrtek snížila fixaci směnného kurzu, což je všeobecně očekávaný krok, který nicméně poslal její měnu, korunu, k prudkému růstu vůči euru. Euro po rozhodnutí kleslo o 1,3 % a nedávno se obchodovalo za 26,69 koruny ve srovnání s 27,04 korunami ve středu pozdě v New Yorku. Spekulace o tom, že centrální banka brzy opustí svou měnu, se začaly obchodovat začátkem letošního roku, přičemž inflace v ČR se přiblížila 2% cíli centrální banky. Závazek čínské centrální banky k fixaci, který byl poprvé schválen v roce 2013, vypršel v březnu a tržní stratégové několika velkých evropských bank věří…

Závazek čínské centrální banky k fixaci, který byl poprvé přijat v roce 2013, vypršel v březnu a tržní stratégové několika velkých evropských bank, včetně BNP Paribas a Société Générale, očekávali, že centrální banka opustí fixaci v dubnu, dubnu nebo březnu. Centrální banka v prohlášení uvedla, že je „připravena použít své nástroje ke zmírnění případných nadměrných výkyvů směnných kurzů, pokud to bude nutné". Toto navázání udrželo směnný kurz eura a koruny co nejblíže 27.