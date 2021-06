Jak se epidemie ve Spojených státech zpomaluje, boj proti post-Covidovu syndromu pokračuje

V případě Saaga nebyl Covid-19 nikdy tak špatný, že musel být hospitalizován, ale strávil 15 dní izolovaný ve svém pokoji a jeho stav se zlepšil – většinou.

Jeho mozková mlha pokračovala. Snadno se vyčerpá. Jeho srdce závodí. Tyto příznaky přetrvávaly šest týdnů po infekci.

Sag řekl, že se setkal s dalšími pacienty s přetrvávajícími příznaky, kteří se také cítí frustrovaní.

„Šli k jejich poskytovatelům, kteří řekli:‚ To je ve vaší hlavě, nebo se toho nemusíte bát, ale bylo to velmi hluboké, ‘řekl Sage.

Lidé někdy tomu zážitku říkají „dálková přeprava“ covid dlouho po covid Okolnosti, post covid syndrom – Neexistuje stabilní název. Neexistuje také žádný diagnostický test, žádná specifická léčba a žádné pilulky. A zatímco výzkum pokračuje, stále neexistují žádné velké, recenzované klinické studie, které by byly zlaté.

Někteří lidé se časem zlepšují sami nebo mohou být příznaky léčeny, ale u jiných zůstává zotavení nepolapitelné.

tento týden , Americká lékařská asociace Přijala politiku vzdělávání lékařů a studentů o postvirových syndromech po Covid-19.

Také tento týden zveřejnilo CDC dočasné směrování Jejím cílem je pomoci lékařům lépe hodnotit pacienty s post-Covidovými stavy, a to i se spoustou nejistoty kolem nich.

100 příznaků a trochu konzistence

Post-Covid je zastřešující termín, který popisuje různé fyzické a psychické problémy, které mohou následovat čtyři nebo více týdnů po uzavření smlouvy s Covid-19, Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí

existovat možná stovky Mezi příznaky patří dušnost, únava, bolest hlavy, horečka, úzkost, deprese, bolest, ztráta chuti a čichu, potíže s myslí, zrychlený tep a mnoho dalších.

Příznaky nejsou konzistentní. Lékaři nemohou předvídat, jaké příznaky někdo bude mít nebo kdo je bude mít, a příznaky se mohou časem změnit, zmizet a pak se vrátit.

Někdy se oprava zdá být relativně jednoduchá. Dr. Mitchell Miglis , specialista na autonomní poruchy, který pracuje s pacienty po Covid v Stanford Healthcare Řekl, že existují případy, kdy připomíná lidem, aby si dávali pozor na sůl, zvyšovali hladinu tekutin nebo předepisovali beta-blokátory a nakonec se zlepšili.

“Nejprve se snažíme kontrolovat příznaky a poté je použít jako most, abychom je fyzicky aktivnější a poté ošetřili všechny ingredience, které můžeme,” řekl Miglis.

Ale ne všechny příznaky jsou snadno léčitelné. „Ve skutečnosti nemáme jedinou léčbu, která by léčila základní onemocnění, protože stále nevíme, co je příčinou základního onemocnění,“ řekl Miglis.

Mohou být ovlivněny miliony

Není ani zcela jasné, kolik lidí to má. V dubnu ředitel National Institutes of Health Dr. Francis Collins Řekl Kongresu, že předběžný výzkum zjistil, že asi 10 až 30% lidí, kteří se nakazí přípravkem Covid-19, může mít dlouhodobé zdravotní problémy.

Prostudujte si jednu bílou knihu z spravedlivé zdraví V úterý bylo zveřejněno, že zkoumalo záznamy soukromého pojištění téměř dvou milionů pacientů s Covid-19 a dospělo k závěru, že téměř čtvrtina z nich, 23,2%, měla nejméně jeden případ po Covid 30 nebo více dní po počáteční diagnóze. S více než 33 miliony případů Covid-19 ve Spojených státech od začátku pandemie by mohly miliony lidí čelit přetrvávajícím příznakům.

„To může být podcenění,“ řekl. Leonard Jason , profesor psychologie, který pracuje na případu mozková mlha S pacienty po Covid na DePaul University v Chicagu. Chce, aby lékaři těmto pacientům věnovali pozornost, aby mohli dostávat správnou péči.

„Je pravděpodobné, že to bude spousta lidí, kteří to měli a nebyli identifikováni. To je jeden problém, jak vůbec přijdeme s parametry toho, co to znamená být cestovatelem na dlouhé vzdálenosti?“ Řekl Jason. „V tomto okamžiku není velká shoda, což je problém.“

Kdo jsou zakopávači na dlouhé vzdálenosti?

Studie FAIR Health, která zkoumala pojistné záznamy mezi únorem a prosincem 2020, zjistila, že případy po Covidu byly častější u pacientů se závažnějším Covid-19, ale že „významná“ část asymptomatických případů měla také dlouhodobé příznaky. Řekla, že je zapotřebí dalšího výzkumu.

Většina studovaných případů po Covidu byla častější u žen, u mužů však bylo o 12 příznaků častější.

“Byl jsem ohromen počtem lidí bez základních podmínek, ve skutečnosti mladých maratónských běžců ve dvacátých a třicátých letech. Vrátili se s post-Covidovými podmínkami, kde měli někdy potíže jen tak stát v koupelně,” řekl Sag o některých pacientů, které léčil.

Co se děje

V únoru zahájily národní instituty zdraví iniciativu k identifikaci příčiny, prevence a léčby postkovidálního stavu. v prosinci, Představen kongres Finanční prostředky ve výši 1,15 miliardy USD v průběhu čtyř let na podporu výzkumu National Institutes of Health.

Politika Americké lékařské asociace přijatá tento týden rovněž požaduje větší financování výzkumu, prevence, kontroly a léčby.

V současné době může být osobě s prodlouženými příznaky Covidu poskytována péče od jejího pravidelného lékaře nebo z jedné z postkovidských klinik péče, které se otevřely po celé zemi. během zavolejte s lékaři Tento týden CDC uvedlo, že většinu případů může identifikovat a zvládnout lékař primární péče v koordinaci se specialisty a klinikami.

Post-Covidovy kliniky vidí známky naděje

“Když jsem před třemi měsíci mluvil s médii, říkal jsem, že se všichni zlepšují, a jsme povzbuzováni tím, jak se zlepšují, ale kromě Covida není jediný člověk,” řekl Portino. „Nyní, po měsících a měsících práce a zdokonalování, máme desítky lidí, které jsme nyní uvolnili, a říkají nám, že se cítili stejně jako před Covidem. Toto je nový vývoj.“

Pro mnoho pacientů to nebylo snadné. Řekl, že má průměrně 100 dní léčby. „Je to dlouhý proces, velmi pomalá a velmi postupná léčba dvakrát týdně a lidé musí během cesty hodně upravit chování a životní styl, aby se vyhnuli spouštěčům a exacerbacím příznaků,“ řekl Portino. „Ale víš, jsme povzbuzeni, že konečně dostáváme nějakou dynamiku.“

“Řekni jim, že je to jako když si zlomíš kost. Pokud odstraníme sádru, nebude připraven utéct přímo z netopýra. Musíš to rehabilitovat a bude to nepříjemné, ale bude,” řekl Galyatsatos .

Další kategorie pacientů má léčitelné příznaky, které jsou více specifické pro plíce, jako je astma.

„Může být ovlivněno vše od mozku až po chodidla,“ řekl Galyatsatos. Někteří lidé také potřebují péči o duševní zdraví.

„Poslední kategorie pacientů, které vidíme, vykazují příznaky, které jsou nepřiměřené skutečnému chorobnému procesu, o kterém víme,“ řekl Galyatsatos. Říká jim, že to společně zjistí.

Jeden pacient, kterého léčil, to porovnal s tím, jak lékaři léčili AIDS v 80. letech.

“Někdy musíme dělat věci mimo krabici a přemýšlet, jak nejlépe pomoci,” řekl Galyatsatos. „Ale věřím, že můžeme.“