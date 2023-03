The Last of Us na PC láká na „převážně negativní“ recenze na pády a špatný výkon

The Last of Us: Part Nespustil jsem na PC tak hladce, jak Naughty Dog doufal, protože port sbíral „převážně negativní“ recenze po celém světě. parní. To je způsobeno neustálými pády a špatným výkonem ve hře, spíše než skutečnou kvalitou hry. Sami Naughty Dog se obrátili na PC port a potvrdili, že prošetřují nahlášené problémy a žádají uživatele, aby na svých webových stránkách zasílali lístky na podporu.

z více než 3200 Steam uživatelské recenzeNa druhou stranu 67 procent uvedlo výše uvedené problémy s výkonem. Někteří ověření kupci PC portu tvrdí, že jejich kopie padá každých 20 minut, zatímco jiní si stěžují na špatnou optimalizaci. Nahromadění stínů je pro mnohé také zdrojem frustrace.

Hráči The Last of Us Part I na PC: Vyslechli jsme vaše obavy a náš tým aktivně vyšetřuje mnoho problémů, které jste nahlásili. Budeme vás i nadále aktualizovat, ale náš tým upřednostňuje aktualizace a problémy bude řešit v nadcházejících opravách. – Nezbedný pes 28. března 2023

Dnes dříve Naughty Dog přinesl zařízení blogový příspěvek Podrobně o práci odvedené na PC verzi The Last of Us: Part I „Nyní, když jsme dokončili vydání remaku na PS5, jsme nadšeni, že můžeme tuto hru přinést nejen na PC, ale i na PC,“ řekl. tvrdil. S tolika negativními recenzemi při uvedení od uživatelů je jasné, že pod pokličkou na PC není něco úplně v pořádku.

Navzdory všem těmto problémům vývojář zdvojnásobuje své úsilí o vývoj PS5 a PC: „Sdílení našich příběhů a zkušeností na PS5 i na PC je něco, co Naughty Dog přijal a bude i nadále podporovat.“ Nebylo by překvapivé, kdyby se The Last of Us Multiplayer spustil na obou platformách ve stejný den a datum jako každý jiný, takže studio bude chtít tyto začínající problémy neustále napravovat.

