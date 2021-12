Pražská školská rada v obavách hlasuje o prodeji přidělených pozemků

PRAHA, OKLA (KFOR) – Pražská školská rada jednomyslně odhlasovala prodej 70 akrů darované půdy na vybudování většího zařízení FFA Student Ranching v blízkosti školy. Pozemek byl škole předán jako součást závěti imigranta z dnes již neexistujícího Československa.

„Nesnáším, že se tak rozhodli,“ řekl Justin Terrell, rodič z Prahy.

Další znepokojený občan řekl: „Nechci tuto farmu prodávat.“

Školská rada rozhodla poté, co více než dvě hodiny vyslechla veřejné připomínky komunity.

Pozemek daroval vzdělávací čtvrti český imigrant John Minsek. Mansik ve své poslední vůli uvedl, že si nepřeje, aby nemovitost byla v soukromém vlastnictví a sloužila pouze k zemědělskému vzdělávání studentů.

„V tomto případě to byl dar, jehož povinnou součástí bylo používání pro zemědělské učňovské studium po dobu 21 let. To se jim splnilo,“ řekla KF Sarah Hawkins, realitní právnička, která závěť zvažovala. budou moci prodat a vyhovět závěti.“

Školní rada uvedla, že 10 akrů bude ponecháno na střelbu z hlíny, zatímco peníze z prodeje pozemku budou použity na vybudování nového zařízení na 17 aknech půdy, kterou okres již zakoupil za střední školou.

Jedním z argumentů předložených v pondělí večer bylo, že současný pozemek není všem na dosah.

„Myslím, že jsme vynechali spoustu studentů, kteří k tomu nemají přístup,“ řekl jeden z rodičů na podporu prodeje.

„Nikdy jsem nevěděl, kde to je,“ řekl absolvent státní školy v Praze.

Mnozí se však zajímali o to, zda jim bylo vůbec dovoleno chovat hospodářská zvířata na území města.

„Co se stane, když je nemovitost připojena k městu a projekty studenta na chov hospodářských zvířat nebudou v souladu s územními předpisy?“ Žádost dotčeného občana zastupitelstvu.

„Myslím, že město by s námi rádo spolupracovalo a přivedlo oblast zpět na farmu možná jako zemědělskou farmu,“ řekl jeden z členů představenstva.

„Pokud je to tak, pak bude mít každá škola ve městě AG zařízení, kde budou chovat dětská zvířata,“ řekl Terrell KF.

Ostatní měli obavy ze zápachu.

„Když je dáte na malou plochu, zapáchají,“ řekl pražský maturant. „Škola bude vonět prasaty, skotem, ovcemi a kozami.“

Ale na druhou stranu někteří říkali, že teď to může být jejich jediná šance.

„Riskujeme, že to teď neuděláme a za deset nebo 15 let by to mohlo být prodáno za úplně jiným účelem,“ řekl jeden z úzkostných rodičů.

Školská rada uvedla, že plánují uctít rodinu Mančíkových tím, že po nich pojmenují nové zařízení, až bude postaveno.

Skupina mužů, kteří jsou proti prodeji, řekla News 4, že zvažují petici, která by správní radě zabránila v pokračování plánu.