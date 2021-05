Madrid Open: Simona Halepová odstoupí, zatímco Cam Nuri odstoupí kvůli puchýři | Tenisové novinky

Simona Halepová utrpěla ve třetím kole porážku Elise Mertensové na Madrid Open

Dvakrát šampionku Madrid Open Simonu Halepovou porazila ve třetím kole Elise Mertensová, zatímco Brit Cam Nuri ustoupil poté, co utrpěl puchýř v levé noze.

Třetí nasazená Halepová získala titul na Caja Magica v letech 2016 a 2017 a do finále se vyšplhala naposledy, když se turnaj konal v roce 2019, ale nakonec ho trápila tvrdohlavá obrana Mertensa.

Belgičan byl ve slabé pozici a ve druhé i třetí skupině vypadal pozadu, ale nakonec po dvou hodinách a 34 minutách bojoval o vítězství 4: 6, 7: 5, 7: 5.

Halep řekla: „Hrála jsem opravdu dobře a rozhodně si zaslouží vyhrát, protože byla nakonec silnější. Nemohu říci, že jsem hrála špatně, ale udělala jsem několik chyb a důležitých chyb. Někdy je to trochu a hra jde dlouhá cesta. “

Ve čtvrtfinále bude Mertens hrát páté semeno Arena SabalenkaKdo prohrál výhru 6-1 6-2 nad Jessicou Bigulou.

Rusko Anastasia Pavlyuchenko Bude čelit Carolina Muchova Ve čtvrtfinále po porážce 11. osiva Jennifer Brady 7-5 6-7 (8-10) 6-3.

Češi si zajistili své místo tvrdě vybojovaným vítězstvím 6: 0, 6: 7 (9: 11) 7: 5 nad Marií Skari.

Cam Nuri byl kvůli vzhledu puchýře donucen odstoupit z mužského turnaje ve španělském hlavním městě

Brit Nuri, který byl v neděli na portugalském turnaji Estoril Open, odstoupil z turnaje před svým prvním zápasem.

Nuri, který prošel řadou vyčerpávajících zápasů, aby se dostal do finále ATP Tour, uvedl jako rozhodnutí býka v levé noze.

Jeho náhrada, šťastný poražený Yoshihito Nishioka, Využil svou plnou šanci vítězstvím 6-2 6-4 nad Philippem Krajinovicem.

Dominic Timm je zpět v akci

Třetí semeno Dominic Tim American Qualifiers předčil Marcus Girone při svém návratu na stadiony.

Rakušan vyhrál svůj první turnaj za téměř dva měsíce poté, co strávil nějaký čas dobíjením, a vypracoval se na vítězství 6-1 6-3 a dosáhl posledních 16.

„Pro svou hru potřebuji stoprocentní sílu a stoprocentní energii,” řekl Tim oficiálnímu webu turné ATP. „Nejsem člověk, který dokáže sloužit přes zápas nebo může hrát s malou silou a přesto vyhrává. Jsem ne o tom. “Druh mužů.

„Potřebuji 100 procent v každém aspektu své hry. Nemohl jsem to dát na hřiště v Dauhá v Dubaji nebo blízko konce Australian Open, takže bylo lepší si dát pauzu.“

„(Bylo) lepší se vrátit, až bude opět možné hrát 100 procent v každém aspektu mé hry.“

Tvrdá kampaň Denise Shapovalova na antuce pokračovala ztrátou 6-4 5-7 6-4 Alexander Public.

Kanaďan v roce 2021 ještě nevyhrál zápasy „back-to-back“ na střeše a řekl: „Začalo to opravdu dobře. Hra tedy moc nevyšla. Je to více mentální. Jako když hodíte pět duet v jednom zápase … Není to tak, že bych nevěděl, jak sloužit…

„Teď potřebuji pivo. Musím to jen překonat. V tuto chvíli se necítím příliš pozitivně.“

Mezitím bývalý šampion Wimbledonu v semifinále a vítěz ve čtyřhře Barbory ​​Strikové Oznámila svůj odchod do důchodu.

Češka, která se v roce 2019 v All England Clubu dostala do čtvrtého kola a s Hsieh Sue Wei získala ženský titul ve čtyřhře, je těhotná se svým prvním dítětem.

Strycová na sociální média napsala: “Některé momenty v životě nelze naplánovat a jsem tak nadšená ze své další role v životě matky. To neznamená, že přijmu skutečnost, že jsem nehrála naposledy před Jakmile to bude možné, zahraju si poslední hru … před vámi … abych se rozloučil. “

