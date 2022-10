Český zákonodárce dostává výhrůžky smrtí za zesměšňování anexe Kaliningradu

Tomáš Zdechovský, český poslanec Evropského parlamentu, dostal na sociálních sítích výhrůžky smrtí poté, co žertoval, že Česká republika anektuje ruskou oblast Kaliningrad.

Vtip začal, když anonymní polský účet na Twitteru napsal o rozdělení Kaliningradu mezi Polsko a Českou republiku, aby země „konečně měly přístup k moři“.

Zdechovský, europoslanec od roku 2014, 29. září retweetnul tweet a přeložil jej do angličtiny pro mezinárodní publikum. „Rozhodl jsem se udělat komedii vážnější,“ řekl Newsweek. „Ale očividně si to odporuje. Každý ví, že si to odporuje.“

O Zdechovském, jehož výroky na sociálních sítích sleduje mnoho ruských novinářů, je ale známo, že má silně proukrajinský postoj a vtip bral jako vážnou hrozbu.

„Vzali to vážně, protože mají agendu,“ řekl Zdechovský. „Ruskou propagandu znám velmi dobře, strávil jsem spoustu času studiem jejich chování a od prvního okamžiku bylo naprosto jasné, že Rusko zareaguje. Vím, jak jsou nacionalisté.“

Ruská státní televize RT zveřejnila 30. září článek, v němž se uvádí, že „poslanec chce rozdělit ruský region mezi dvě země EU“ a navrhla uspořádání referenda o regionu.

„Gee cas rostelit Kaliningrad, abi nasi chesti bradri meli konesini pristub ke mori“ Jako Pak Nemilujte 😄 https://t.co/hLhyBDZQJm — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) 29. září 2022

Český europoslanec tvrdil, že výhrůžky smrtí pocházely od Rusů, kteří mu vyhrožovali smrtí na sociálních sítích.

„Dostal jsem 2000 zpráv, že mě zabijí, protože mi ublíží, zastřelí mě, a ruští ostřelovači na mě čekají, protože se bojím opustit svůj byt,“ řekl. . „Ale na Twitteru si všichni dělali legraci. O těchhle chlapech žertuji celou dobu.“

Zdechovský, který se podle svých slov dostal pod policejní ochranu třikrát v životě, ale výhrůžky nebral vážně. „Není to dobré, ale pokud je to vážná hrozba, dokážete si představit, že to udělají velmi chytré,“ řekl.

„Rusů se nebojím, myslím, že se Rusové bojí mě. Komedie oslovila tisíce lidí, zájem je z Japonska, Tchaj-wanu, Filipín, Anglie i Evropy.

„Myslím, že to ukazuje, že Rusko má velmi špatnou image. A těmito vtipy mnoho lidí skutečně prohlašuje, co si myslí o Rusech.“

Kaliningrad je ruská exkláva, která nesdílí s Českou republikou hranici mezi Polskem a Litvou. Po druhé světové válce se region stal součástí Sovětského svazu a později Ruska, dříve však patřil Prusku, Polsku a Německu.