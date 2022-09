Osmičlenná kanadská veslařská posádka se zlatou olympijskou medailí v pohledu zezadu přestavuje světy

Jen něco málo přes rok poté, co získal překvapivou zlatou medaili na olympijských hrách v Tokiu, je kanadský tým osmi veslařů připraven začít proces znovu.

Kasia Gruchalla-Wesierski je jednou ze čtyř vracejících se zlatých medailistek, které se mají zúčastnit nadcházejícího mistrovství světa, ale řekla, že olympiáda je ve zpětném zrcátku.

„Být olympijským vítězem, to je něco, co nám v té lodi nikdo nemůže vzít, a to je výsledek toho dne,“ řekla Gruchala-Wisirski.

„Ale teď se jen díváme na něco nového a to je skvělá věc, které jste dosáhli, ale my se jen snažíme vytvořit další dědictví kanadského veslování.“

V neděli začíná v České republice mistrovství světa ve veslování 2022. Kvalifikace osmi žen začíná v úterý v 6:30 ET, finalistka zlaté medaile ukončí akci příští neděli v 9:00 ET.

Živé vysílání bude k dispozici na CBCSports.ca, aplikaci CBC Sports a CBC Gem po celou dobu. Akce začíná ve 3:25 ET každého z prvních pěti dnů.

Groshala-Wasserski (31) z Calgary dodala, že se necítí pohodlně ani nezvyšuje tlak na to, aby vstoupila do soutěže jako úřadující olympijská vítězka.

„Ve skutečnosti to není tlak, stejně jako normální tlak, který na sebe během závodu vyvíjíme. To se nikdy nemění bez ohledu na událost.“

Ale zatímco tlak může být trvale neporušený, rizika jsou relativně nízká. Tato mistrovství světa, i když jsou sama o sobě významnou událostí, nemají na olympijskou kvalifikaci žádný vliv. Stává se to ve světech příštího roku.

rotace z Tokia

Cílem v České republice je po vystoupení na stupně vítězů nastolit harmonii s novými členy týmu. Nedávno si odvezli stříbro z podniku Světového poháru ve Švýcarsku.

„Snažíme se být nejlepší jako jednotka a tlačit se správným směrem jako jedna loď. Mám na mysli devět pohyblivých částí, ale je to jeden výsledek, kdy míč překročí čáru jako první,“ řekl Gruchalla-Wesierski.

Kormidelna Kristen Kate je mezi těmi, kteří se vracejí do Tokia, spolu s Groshala-Wasserski, Avalon a Estines a Sidney Payne.

Mezi nováčky patří bývalý mistr světa do 23 let Morgan Rostes, olympijskí partneři ve veslování v lehké váze Gabriel Smith a Jesica Civic a Alexis Kronk a Kirsten Edwards z Victoria University.

„Děje se toho hodně a to je docela pěkná rovnováha jako nová vášeň a zkušenost být právě teď na lodi,“ řekla Gruchalla-Wesierski.

Nyní olympijská vítězka Gruchalla-Wesierski málem úplně vynechala hry po nehodě na kole měsíc před zahajovacím ceremoniálem, která si vyžádala zlomeninu klíční kosti, pohmožděniny v tříslech a 56 stehů.

Ale bývalá závodní alpská lyžařka, která byla nucena skončit se sportem po zlomenině nohy, vytrvale udržela své místo na osmé lodi a nakonec pomohla Kanadě získat první zlatou medaili v ženském veslování od roku 1996.

„Před akcí se vždycky něco děje a vždycky se najdou věci, které se pokazí, nejen pro mě, ale to je prostě povaha tohoto sportu,“ řekla Groshala-Wisirski. „Takže když se naučíte, můžete to opravdu zvládnout a být velmi konzervativní tváří v tvář bouři.“

Ve 23 letech Gruchalla-Wesierski závodila pouze na jednom předchozím mistrovství světa, v roce 2019 s olympijskou kvalifikací na řadě.

„Je to náročný proces, ale závodění je naší odměnou, takže se nemůžu dočkat, až se dostanu na startovní čáru,“ řekla.

Gruchalla-Wesierski hodil první slavnostní nadhoz ve hře Blue Jays v září 2021. (John Blacker/The Canadian Press)

Známé tváře a jména

Veslování Kanada vysílá do České republiky devět posádek a 35 sportovců.

Osm mužů skončilo šesté na mistrovství světa ve Švýcarsku, protože někteří členové se potýkali s COVID-19.

„Osmičlenná posádka udělala velké pokroky v síle a soudržnosti a těšíme se, až se vrátíme na světovou scénu,“ řekl Luke Gadsdon z olympijských her v Tokiu 2020.

V ženském double bude soutěžit domácí jméno, Marilou DuVernay Tardiff bude soutěžit s Elisou Bollinger.

Duvernay-Tardif je sestrou hráče NFL Laurenta Duvernay-Tardifa, který soutěžil v Le Marche Cup jako kanadský sportovec roku 2020.

Bollinger se připojuje k prvnímu týmu poté, co získal stříbrnou medaili na mistrovství světa U-23.

„Byl to fantastický přechod do první úrovně s velkou podporou mých spoluhráčů a trenérů. Jsem opravdu nadšená ze spolupráce s Marilou,“ řekla.

V ženské čtyřhře lehké váhy se Jenny Cassonová vrátí do soutěže po dvojité operaci kyčle a znovu se připojí k Jill Moffatové. Duo skončilo v Tokiu na 12. místě.

„Mantra ‚malých krůčků‘ mě posunula od 10minutové chůze v dubnu k dnešnímu závodění na double. Jediné, co mohu udělat, je sklopit hlavu a naslouchat odborníkům a ocenit každý krok vpřed,“ řekl Casson. „Tato událost pro mě opravdu znamená svět.“

Kanada navíc vysílá týmy ve čtyřech ženských (Rebecca Zimmerman, Claire Brion, Cassidy Dean, Karen Livesrud), ženské čtyřhře (Ryan Boekhorst, Christina Walker), ženské lehké dvouhře (Carissa Riley), dvouhře žen (Shannon Kennedy), mužské dvouhře (Trevor Jones) a mužský pár (Dan de Groot, Gavin Stone).