Co přijde po překvapivém vítězství krajní pravice?

Nizozemsko je také klíčovým spojencem USA ve stále důležitějších oblastech obchodu a technologií, protože zavedlo vývozní omezení na pokročilá polovodičová zařízení uprostřed snahy USA omezit dodávky do Číny. Jeho role je zde zásadní díky místní společnosti ASML, jedné z nejvýznamnějších polovodičových společností na světě.

Nizozemsko je pátou největší ekonomikou v Evropské unii a prokázalo svůj vliv s významným vlivem na tvorbu politiky. Již 13 let vede zemi středopravicový Mark Rutte, který si získal pověst „teflonového premiéra“ pro svou schopnost orientovat se ve skandálech a přitom být praktickým tvůrcem dohod.

Teprve pozdě v předvolební kampani začaly průzkumy veřejného mínění naznačovat, že by se po 25 letech v politice mohl dostat k moci kontroverzní Wilders, který je proti imigraci a přijal řadu protiislámských politik.

Dodal: „Takže existuje mnoho přání více veřejných výdajů, například důchody, zvýšení minimální mzdy a mnoho dalších věcí, ale méně jasných představ o tom, jak to financovat. Určitě jeden z Geerta Wilderse „Přáním je platit méně za Evropu. Samozřejmě se teprve uvidí, jak velký manévrovací prostor má.“

De Lange řekl CNBC „Squawk Box Europe“, že to bude pravděpodobně vyžadovat, aby Wilders opustil nejextrémnější prvky svého manifestu, mezi které patří návrhy na snížení imigrace na nulu, zákaz Koránu a uzavření mešit, z nichž mnohé jsou protiústavní.

Lisa Moje, docentka z Amsterodamské univerzity, poukázala na to, že Strana svobody nedodržela tradici předkládat svůj ekonomický plán Plánovací radě k analýze jeho proveditelnosti.

Moje telefonicky řekl, že rozhodujícími otázkami pro Wildersovo vítězství bude pravděpodobně imigrace a nizozemská bytová krize, přičemž Evropská unie a zahraniční politika se projednávají méně často.

Celkově lze říci, že podle analytiků bude vláda pod vedením Wilderse pravděpodobně agresivnější v rámci EU, ale její rozsah mohou koaliční partneři omezit.

To nemusí zmírnit napětí v Bruselu ohledně budoucnosti jednoty v bloku a dohody o tématech, jako je pomoc Ukrajině, migrace a uprchlíci.

Wilders se připojí ke kolegům vůdcům EU, kteří jsou silně kritičtí k jeho politice – jako na Slovensku a v Maďarsku – a k těm, kteří posouvají politiku svých zemí doprava, jako ve Švédsku a Itálii.

EU bude nyní pečlivě sledovat složení nizozemské vlády, sdělila e-mailem Alexandra Kellertová, zástupkyně ředitele poradenské společnosti Control Risks.

Dodala, že aby se Wilders mohl dvořit spojencům, bude možná muset vyloučit jakékoli hlasování o vystoupení z Evropské unie.

Nic nenasvědčuje tomu, že by takové hlasování stejně nabralo na síle Hlasování letos Což ukazuje, že asi 67 % lidí vnímá Evropskou unii pozitivně.

„V nepravděpodobném případě, že by se Wilders stal premiérem, jeho největší vliv bude mít v Evropské radě. Zde existuje možnost, že by Wilders mohl spolupracovat s dalšími euroskeptickými vůdci, jako je např. [Hungary’s] „Viktor Orbán musí narušit proces tvorby politiky, zejména v otázkách zahraniční politiky, jako jsou sankce, které vyžadují konsensus a podporu Ukrajiny,“ řekl Kellert.

„EU také zváží, co znamenají výsledky nadcházejících voleb do Evropského parlamentu příští rok v červnu. Opakování úspěchu Strany svobody a dalších populistických stran v celé EU by EU ztížilo schvalování legislativy v některých oblastech, zejména v oblasti se změnou klimatu.“