Princ Harry a Meghan Markle komicky umlčují mladší členy královské rodiny během Trooping the Color

Princ Harry a Meghan Markle během toho prožili veselou chvíli barevné síly obřad.

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu byli viděni, jak komicky křičí na mladší členy královské rodiny při sledování show během oslav platinového jubilea královny Alžběty. Bylo vidět, jak si Harry drží prst na ústech, když se uklání vedle své sestřenice Leny Tindall (3).

Jeho manželka Markle zopakovala podobné gesto skupině mladých dívek, včetně dětí Zary Tindall Leny a Mii (8) a dcery Petera Phillipse Savannah (11).

Okamžik ticha byl viděn již dříve během královských událostí. Harry během hodnocení bitvy o Británii z roku 1990 umlčel svou sestřenici princeznu Beatrice, když mu bylo pět let. Během večírku v Trooping the Color položil tehdy dvouletému chlapci ruku na ústa.

Letos královský pár sledoval historickou událost z kanceláře generálmajora s výhledem na přehlídku Horse Guards Parade. Vzhledem k tomu, že Harry a Markle již nejsou staršími členy královské rodiny, nemohli událost sledovat z balkonu Buckinghamského paláce se zbytkem královské rodiny.

Platinové jubileum královny Alžběty Je to poprvé, co se Markle a Harry vrátili do Spojeného království na královskou událost od svého odchodu z Anglie v roce 2020. Pár v současnosti žije v Montecitu v Kalifornii.

Harry Místo tradiční uniformy, kterou nosil v minulosti, si zvolil námořnický oblek. Markle měla na oslavách královniných narozenin tmavě modré šaty s velkým kloboukem.

Trooping the Color slaví – spolu s dalšími akcemi během Platinového jubilea – 70 let vlády královny Alžběty. Stala se první britskou královnou, která dosáhla tohoto obrovského úspěchu.

Součástí pátečních aktivit bude děkovná mše, které se palác zúčastnil královna Alžběta Nezúčastní se z důvodu „nepohodlí“.

„Královna si dnešní narozeninový průvod a Flypast velmi užila, ale byla trochu rozrušená,“ uvedlo prohlášení paláce. „Vzhledem k letu a aktivitě nutné k účasti na zítřejší národní bohoslužbě díkůvzdání v katedrále svatého Pavla, Její Veličenstvo královna s velkým odporem usoudilo, že se nezúčastní.“

Prohlášení uzavřelo: „Královna se těší na účast na akci Lighting Beacon dnes večer na hradě Windsor a ráda by poděkovala všem, kteří ze dne udělali tak nezapomenutelnou událost.“

Platinové jubileum začalo 2. června a skončí 5. června.