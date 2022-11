Názor: Zpovědi městského chlapce

Jako nový sportovní reportér na časopis Pique NewsPřed svým příjezdem v pátek 4. listopadu jsem ve Whistleru nikdy nebyl. Už jsem věděl, že je to nádherné letovisko zasazené mezi majestátní zasněžené vrcholky. Věděl jsem, že to byl vrchol zimních olympijských her v roce 2010, události, která ze mě udělala vášnivého sportovního fanouška, kterým jsem dnes. Věděl jsem, že je to víc než jen tečka na mapě s téměř 14 000 obyvateli plus vlny turistů, které každý rok přicházejí.

udělala Ne Vědět předem, že nejbližší kino IMAX je asi 2 hodiny daleko, samozřejmě jsem byl nervózní, když jsem se to dozvěděl.

Než mě budete soudit příliš přísně, dovolte mi, abych se představil. Je mi 26 (27) let a nemám sourozence. Narodil jsem se v New Yorku, což mi dává americký pas, abych mohl jít s mým kanadským pasem. Po poskakování v několika velkých městech (Peking, Shenzhen, Hong Kong a Toronto, bez konkrétního pořadí), jsme se s rodiči přestěhovali do Calgary, když mi bylo sedm. Jediné další místo, kde jsem žil, je Indianapolis ve státě Indiana, kde jsem začátkem května dokončil magisterské studium sportovní žurnalistiky.

Jinými slovy, Whistler je jediné místo, které jsem nikdy nenazval domovem s méně než milionem obyvatel.

Někteří z vás by se mohli zeptat sami sebe: co přesně dělá městský kluk jako já v tomhle lese? Jasně, musí milovat čerstvý prášek, jinak by vyrostl na horském kole.

Špatně a špatně. Rozsah mých lyžařských zkušeností je jedna lekce, když jsem byl v šesté třídě. Vlastním velmi průměrné silniční kolo, které jsem léta nepoužíval (ani jsem si ho s sebou nevzal).

Proč tedy Whistler?

I přes nedostatek lyžování a cyklistiky (jsem daleko Sledování sportů mi jde lépe než jejich hraní), miluji přírodu svým vlastním způsobem. Poskytněte mi dechberoucí výhled na hory, stromy nebo vodu za krásného slunečného dne a já se na to dokážu dívat celé hodiny. Dostat se do přírody a nadýchat se čerstvého vzduchu, ať už jde o městský park nebo o majestátnost Banffu, bylo vždy dobré pro mé duševní zdraví, takže jsem neztratil výsadu žít na tak krásném místě.

Za druhé, jak už jsem zmínil, miluji sport. Hokej, fotbal, basketbal, plavání, atletika, baseball, smíšená bojová umění, freestyle lyžování, snowboarding… Mám opravdový zájem o všechny tyto věci a další. Když mi to čas dovolí, snažím se podívat na různé nemainstreamové sporty (například loni jsem si koupil VPN, abych mohl sledovat ženský volejbalový turnaj NCAA Division I, který nebyl v Kanadě k dispozici).

Nadevše miluji olympijské hry. Od roku 2010 sleduji zpravodajství z olympijských her (letních i zimních) jako posedlý chlap. Mluvím šest až devět hodin denně po dva po sobě jdoucí týdny každé dva roky a během té doby nedělám nic jiného pro zábavu. Tento vypočítavý fanatismus ve mně vypěstoval uznání sportů, jako je lyžování, snowboarding a boby, a tohle město má spoustu.

Navíc jsem člověk a tato skutečnost byla zřejmá od chvíle, kdy jsem byl schopen mluvit. Vždy jsem doufal, že svou touhu spojit se s ostatními začlením do své budoucí kariéry, takže tehdy se naskytla příležitost EfektyByl jsem nadšený, že jsem to vzal. Moje práce zde mi umožní poznat tuto komunitu a vyprávět smysluplné a oblíbené příběhy, které by velké publikace mohly ignorovat. Očividně jsem tu velmi nový a netvrdím, že mám moc aktuálních znalostí o tom, co dělá Whistler klíště, ale těším se na učení.

Samozřejmě to byl mod z Calgary, Alta. , do Whistleru v Britské Kolumbii. Toto město má vše, co k tomu potřebujete, ale ještě jsem nenašel všechna dobrá místa. Už mám v plánu jet příští měsíc do Vancouveru, abych se podíval Avatar: Water Road Na největší možné obrazovce bych mohl udělat to samé Black Panther: Wakanda Forever. (Ano, uvědomuji si, že to není skromný nápad, takže uvidíme.)

Tady je to, co na Whistleru opravdu začínám oceňovat: samozřejmě přirozenou krásu. Nepřetržitě pulzující sportovní scéna. Skutečnost, že je zde mnoho lidí z různých míst (vlastně jsem se setkal s lidmi z Quebecu, Velké Británie, Austrálie, Polska, Hong Kongu a České republiky jen díky návštěvě místních obchodů a restaurací). Především je tu pocit, že zde existují přátelské, těsné komunity, které jsou připraveny vás přivítat, pokud se pokusíte je najít.

Jsem si jistý, že jakmile se hora otevře, bude těžké najít parkoviště.