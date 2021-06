Po představení Saka už o Sanchovi nikdo nemluví.

Jadon Sancho mohl letos v létě dělat obrovské finanční tahy, ale poté, co si Bukayo Saka zajistil své první minuty na Euro 2020, byl to kluk z Arsenalu, kdo měl všechny v zádech.

Před zápasem zazněly od anglických fanoušků výkřiky nelibosti nad rozhodnutím Saka začít. Nakonec došlo pouze k deliriu pro muže zápasu.

Speciálně hrát a vyhrát tento pohár s mojí rodinou na hřišti dnes večer ❤️ Nejdůležitější je, že jsme získali tři body a vedli skupinu! Nyní ve fázi vyřazení 👀 pic.twitter.com/bby3cMyxVY – Bukayo Saka (@ BukayoSaka87) 22. června 2021

Sportovní 1 Ve svém nadpisu uvedl, že „chlapec Arsenalu překonal Sancha,“ a dodal: „Při vítězství Anglie nad Českou republikou ve třetím kole mistrovství Evropy 2021 hráli tři černí teenageři v centru pozornosti. Pro Jadona Sancha to není dobrá zpráva. “

Nezastavili se tam.

Místo hvězdy v Serii A se Southgate spoléhal na 19letého hráče z Arsenalu, který hrál svou pátou čepici za Three Lions: Bukayo Saka. Doposud, stejně jako Sancho, nebyl na hřišti. minuta turnaje. Rodák z Londýna reagoval na plnou důvěru Southgate. “ Poté pokračovali v seznamu všech věcí, které Saka udělal, zejména v první polovině.

Sport1 na to navázal tím, že zahrnul své spoluhráče a manažera Saka, kteří to fandili před samotným hráčem, a řekli:on je [Southgate] Právě mi řekl, abych šel hrát, hrát svou hru a vyjádřit se, jako jsem to dělal v mém týmu celou sezónu.

“Někdy to znamená, že sesadil a utekl proti svému soupeři.” Udělal jsem to, tlačilo nás to vpřed. “

Sport1 uzavřel svůj článek slovy: „Po tomto vystoupení on [Saka] Muselo to ve vnitřním uspořádání značně sklouznout. K Sanchovu zděšení. Známky toho, že hvězda Eredivisie bude i nadále hrát na tomto turnaji hlavní roli, se od úterní noci nadále zhoršovaly.

„Protože po představení Saky už o tom nikdo nemluví.“