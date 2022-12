Dva blízké světy podobné Zemi byly nalezeny na sladkém místě pro přežití: ScienceAlert

Při hledání života na jiných planetách se právě otevřely dva slibné vodítka: Astronomové identifikovali dva světy s hmotností podobnou Zemi, které se nacházejí v obyvatelné zóně kolem červené trpasličí hvězdy zvané GJ 1002.

Obyvatelná zóna kolem hvězdy je sladkou tečkou mezi planetou, která je buď příliš horká, nebo příliš studená na to, aby podporovala život. Aby se planety nacházely v této oblasti, musely by obíhat kolem své hvězdy ve vzdálenosti, kde by teoreticky mohla být na jejich povrchu kapalná voda.

„GJ 1002 je červený trpaslík, sotva jedna osmina hmotnosti Slunce,“ říká astrofyzička Vera Maria Basinger Z Ústavu astronomie Kanárských ostrovů (IAC) ve Španělsku. „Je to docela chladná a slabá hvězda. To znamená, že její obydlí je velmi blízko hvězdy.“

I když jsme ještě daleko od potvrzení existence mimozemského života nebo dokonce tekoucí vody, GJ 1002b a GJ 1002c zatím zaškrtávají všechna políčka – a na pouhých 16 světelných let od naší sluneční soustavy jsou blízko kde jsme ve vesmíru z hlediska astrologie.

Dva nástroje pro zírání do vesmíru – espresso (Echelle spektrograf pro skalnaté exoplanety a stabilní spektrální pozorování) f Carmen (Calar Alto hledá trpaslíky M s vysokým rozlišením pomocí Exoearts s Near Infrared a Echelle Spectrographs) – museli být použity v tandemu k identifikaci hvězdy a jejích planet.

Je to proto, že tlumené světlo vyzařované GJ 1002 vyžadovalo nástroje s velkou citlivostí a přesností, aby rozpoznaly jeho podpisy. Výzkumný tým použil k objevení planet 139 spektrálních pozorování (měření radiace z hlubokého vesmíru) provedených v letech 2017 až 2021.

Až dosud o těchto nebeských tělesech mnoho nevíme, kromě toho, kde se nacházejí. GJ 1002b je nejblíže své hvězdě a dokončení oběžné dráhy jí trvá něco málo přes 10 dní; GJ 1002c je dále, s oběžnou dráhou něco málo přes 20 dní.

Dobrou zprávou je, že relativní blízkost GJ 1002b a GJ 1002c znamená, že je snazší provádět podrobnější pozorování. Dalším krokem bude posouzení atmosféry na základě světla, které odráží, nebo tepla, které vyzařuje.

„Budoucí spektrometr ANDES dalekohledu ELT ESO, na kterém je IAC zapojen, by mohl studovat přítomnost kyslíku v atmosféře GJ 1002c,“ říká astrofyzik Junay Gonzalez Hernandez od IAC.

Nyní máme celkem 5000 exoplanet – planet mimo Zemi – které byly pozorovány. Jak se zdokonalují dalekohledy a algoritmy analýzy dat, můžeme lokalizovat objekty, které jsou menší a dále od Země.

Díky těmto technologickým vylepšením jsme se tomu přiblížili Změřte chemické podpisy života Na těchto vzdálených planetách, i když jsou ve vesmíru vzdálené světelné roky.

Zdá se, že příroda má v úmyslu ukázat, že planety podobné Zemi jsou velmi běžné. říká astrofyzik Alejandro Suarez Mascareño od IAC. „S těmi dvěma nyní víme o sedmi v planetárních systémech velmi blízko Slunci.“

Výzkum publikovaný v Astronomie a astrofyzika.