Vědci objevili planetu obklopující možnost života

podle Chad Langin

|

Vědci zkoumali planety, hvězdy a další nebeská tělesa tak dlouho, jak si kdo pamatuje. K novým objevům často používají pozemní zařízení včetně optických teleskopů a vesmírných zařízení, jako je Hubbleův vesmírný dalekohled. Jak technologie pokračuje rychlým tempem, vědci jsou nyní schopni studovat vzdálené galaxie a jevy, jako je např černé díry a neutronové hvězdy. Ještě důležitější je, že jsou schopni určit, zda tam jsou další planety podobné Zemi. Mezinárodní tým vědců pod vedením Montrealské univerzity totiž nedávno oznámil objev oceánské planety s potenciálem pro život.

TOI-1452 b je planeta o něco větší než naše planeta a obíhá kolem červeného trpaslíka vzdáleného asi 100 světelných let. podle IOP Science Podle astronomického časopisu je planeta potenciálně kamenná a dostává dvakrát více záření než Země. Vzhledem k tomu, že TOI-1452 b přijímá mírné záření, je skvělým kandidátem na oceánskou planetu.

Zatímco studují TOI-1452b, Vědci Ukázalo se, že možná oceánská planeta obíhá jednu ze dvou malých hvězd v binárním systému v souhvězdí Draka. Planeta se zdá být umístěna v obyvatelné zóně své hvězdy, což znamená, že není ani příliš horká, ani příliš studená na přítomnost kapalné vody. Ve skutečnosti jedna simulace TOI-1452 b, kterou vyvinuli specialisté na počítačové modelování v týmu vědců, ukázala, že voda může tvořit až 30 % hmotnosti planety. Pro srovnání, zemské oceány tvoří méně než 1 %, i když 70 % jejich povrchu tvoří voda.

The Astronomical Journal uvedl, že TOI-1452 b dokončí oběžnou dráhu své hvězdy každých 11 dní, což je považováno za rok na planetě. Od své hvězdy dostává zhruba stejné množství světla jako Venuše od našeho Slunce. Hvězda, kolem které obíhá oceánská planeta, je menší a chladnější než naše Slunce a odhaduje se, že je na oběžné dráze 1400 let.

TOI-1452 b byl objeven NASA Vesmírný dalekohled Jamese WebbaJde o největší a nejsložitější vesmírný dalekohled, jaký byl kdy postaven. Je schopen sbírat světlo, které putovalo před 13,5 miliardami let. Teleskop Webb je schopen vidět přímo přes obrovská mračna prachu, která zakrývají výhled většiny ostatních dalekohledů kvůli jejich shromažďování infračerveného světla. Je 100krát výkonnější než Hubbleův vesmírný dalekohled a dostatečně výkonný na to, aby hledal vodní páru v atmosférách planet obíhajících kolem jiných hvězd. Jinými slovy, pokročilý dalekohled dokáže lokalizovat okolní planetu, která se nachází stovky světelných let daleko.

Objev TOI-1452 b je pro vědce mimořádným počinem. „TOI-1452 b je jedním z nejlepších kandidátů na oceánskou planetu, kterou jsme dosud objevili,“ řekl Charles Cadieux, PhD. student v University of Montreal.

Vědci dlouho doufali, že objeví oceánskou planetu s vlastnostmi podobnými Zemi, a přestože identifikovali některé planety, které pravděpodobně obsahují vodu, potvrzení je obtížné vzhledem ke vzdálenosti. Je zvláštní, že ačkoli se TOI-1452 b nachází ve vzdálenosti asi 100 světelných let, je to astronomicky velmi blízko. Doufejme, že s postupujícím pokrokem technologie mohou vědci dělat častější objevy, včetně dlouho očekávaných důkazů o mimozemském životě.