Šest kontrol uprostřed skupinového vyšetřování COVID-pozitivní | Hraniční sloup

Sport, olympiáda – 2021

Další dva členové českého olympijského týmu měli pozitivní test na COVID-19, když olympijský výbor země zahájil vyšetřování charterového letu přepravujícího sportovce do Tokia. Český olympijský výbor (ČOV) ve čtvrtek uvedl, že plážová volejbalistka Marquette Nawsch-Sluková a cyklista Michael Schlegel měli pozitivní test. Znásobil to čtyřnásobně počet českých sportovců infikovaných virem na olympijských hrách v Tokiu, stejně jako dva členy týmu, včetně manžela Nausch-Slukovy a trenéra Simona Nauscha. Slukova skončila na olympijských hrách v Londýně v roce 2012 pátá a nyní je se svou týmovou kolegyní Barborou Hermanovou na 16. místě na světě. „Je mi moc líto, že jsme se s Barborou museli dostat z této cesty,“ řekla Slugová. Pozitivní test měli také mužský stolní tenista Pavel Chiruzek a mužský plážový volejbalista Ondrej Perušič. Dotčení sportovci byli na charterovém letu, který se minulý pátek zúčastnil českého týmu do Tokia, přičemž případ byl poprvé identifikován, uvedl lékař týmu Vlastim Vorsek. Česká média uvedla, že v letadle byl také Shelekal. Lékař nebyl očkován proti COVID-19, uvedla česká média, i když to nebylo podmínkou účasti. Mluvčí Českého olympijského výboru uvedl, že bez souhlasu lékaře to nemůže potvrdit. Český olympijský výbor zahájil vyšetřování šíření viru v letadle, které odneslo 14 sportovců z Prahy do Tokia. Australian Associated Press

/images/transform/v1/crop/frm/silverstone-feed-data/26523991-3433-47b5-b86e-6a455345f530.jpg/r0_74_800_526_w1200_h678_fmax.jpg