Biden se zúčastní důstojného převozu tří amerických vojáků zabitých v Jordánsku, kteří podle něj „riskovali všechno“

WILMINGTON, Delaware (AP) – prezident Joe Biden První dáma Jill Biden se v pátek připojí k truchlícím rodinám na letecké základně Dover, aby uctila tři zabité příslušníky amerických služeb. Útok dronu v JordánskuJde o slavnostní rituál, který se v posledních letech stal poměrně neobvyklým, když se Spojené státy stáhly z konfliktů v zahraničí.

Bidenovi se zúčastní důstojného přesunu, když se ostatky vojáků zabitých při útoku, ke kterému došlo v neděli večer, vrátí na americkou půdu. Ministr obrany Lloyd Austin a gen. CQ BrownPředseda Sboru náčelníků štábů se připojí k rodině Bidenových při přesunu v Doveru, kde se konají takové události, když jsou příslušníci americké armády zabíjeni v akci. Před důstojným přesunem se také setkají s rodinami individuálně.

a Členové služby byli zabiti v neděli Všichni byli z Gruzie – Sgt. William Jerome Rivers z Carrolltonu, Sgt. Kennedy Sanders z Waycross a Sgt. Breonna Moffittová ze Savannah. Sanders a Moffett byli posmrtně povýšeni na seržanta.

Tato úmrtí byla prvními americkými úmrtími připisovanými milicím podporovaným Íránem, které měsíce po říjnovém vypuknutí války mezi Izraelem a Hamasem zesílily své útoky na americké síly v regionu. Odděleně dva Navy SEAL zemřeli během lednové mise na palubu lodi bez vlajky přepravující nelegální zbraně vyrobené v Íránu do Jemenu.

„Tito členové služby ztělesňují to nejlepší z našeho národa: jejich neochvějnou odvahu. Ve své povinnosti nezakolísají. „Jsou neochvějní ve svém závazku vůči naší zemi – riskují svou vlastní bezpečnost pro bezpečnost svých amerických spoluobčanů a našich spojenců a partnerů, se kterými stojíme v boji proti terorismu,“ řekl Biden začátkem tohoto týdne. „Je to boj, který nezastavíme.“

Na čtvrteční národní modlitební snídani v Kapitolu Biden jmenovitě uznal Riverse, Moffitta a Sanderse a znovu přísahal, že nikdy nezapomene na jejich oběti národu.

„Riskovali všechno,“ řekl prezident.

Rivers, Sanders a Moffett pocházeli z různých částí Georgie, ale byli shromážděni ve stejné armádní ženijní společnosti, která sídlila ve Fort Moore. Zejména Sanders a Moffitt byli blízcí přátelé, kteří si pravidelně telefonovali se svými rodinami doma.

Moffettové bylo 23 let pouhých devět dní předtím, než byla zabita. V roce 2019 nastoupila do armádních záloh, ale také pracovala pro domácí pečovatelku, která vařila, uklízela a zajišťovala pochůzky pro lidi se zdravotním postižením.

Sanders, 24 let, pracoval při studiu v lékárně, aby se stal rentgenovým technikem a trenérem dětského fotbalu a basketbalu. K nasazení se přihlásila dobrovolně, protože chtěla podle rodičů vidět různé části světa.

Rivers, tehdy 46 let a přezdívaný Jerome, vstoupil do armádní zálohy v New Jersey v roce 2011 a v roce 2018 sloužil na devítiměsíční turné v Iráku.

Biden nepromluví během důstojného přesunu, ponurého rituálu, který se v posledních letech stává stále méně obvyklým, když se Spojené státy stahují z konfliktů v zahraničí, zejména z války v Afghánistánu, kde americká angažovanost trvá dvě desetiletí.

Podle nejnovějších statistik, které má ministerstvo obrany k dispozici, nebyl v roce 2022 zabit žádný příslušník služby v důsledku nepřátelské akce. Třináct příslušníků služby bylo zabito v důsledku nepřátelské akce v předchozím roce při pádu Kábulu v Afghánistánu, kdy Sebevražedný atentátník u brány kláštera na letišti Bylo zabito 11 námořníků, jeden námořník a jeden voják. Devět členů služby bylo zabito v důsledku nepřátelské akce v roce 2020.

Pátek bude druhým důstojným přechodem, kterého se Biden jako prezident zúčastnil. V srpnu 2021 Účastnit se rituálů Za 13 vojáků zabitých při sebevražedném atentátu v Kábulu. Jako viceprezident se Biden v roce 2016 zúčastnil důstojného přesunu dvou amerických vojáků zabitých při sebevražedném atentátu na letiště v Bagramu. Zúčastnil se také slyšení jako senátor v roce 2008 poté, co jeho rodina požádala o jeho účast a Pentagon ho k tomu zmocnil.

Americká vláda tento týden uvedla, že Islámský odpor v Iráku, zastřešující skupina milicí podporovaných Íránem, která zahrnuje skupinu Kataib Hizballáh, Plánovat to, poskytovat zdroje a usnadňovat to Noční útok dronem. Zatímco Biden a představitelé Bílého domu zdůrazňovali, že si nepřejí širší válku s Íránem, administrativa zároveň varovala, že její reakce na smrtící útok nebude „jednorázová“.

Více než 40 vojáků bylo také zraněno při nedělním útoku dronu na Tower 22. Tajné americké vojenské pouštní místo Jeho poloha umožňuje americkým silám infiltrovat a tiše opustit Sýrii.

K této zprávě přispěla Tara Cobb, spisovatelka Associated Press.