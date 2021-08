Největší ohně na světě mohou do Moskvy zasáhnout díky Vladimiru Putinovi

NSOSCOW—Rusko Hoří.

částice lesní požáry Zničí celé sibiřské vesnice, zabíjí lidi, vydává nebezpečný kouř a ničí lesy a národní parky na více než 5 milionech hektarů.

Požáry začaly v květnu v JakutskuA Podle Greenpeace je nyní větší než všechny požáry na celé planetě dohromady. Oficiální počet obětí zatím není, ale zatím zemřelo nejméně pět lidí.

měsíce, Ruské úřady Říkali, že situace je pod kontrolou. Ve čtvrtek nakonec ministr pro mimořádné situace Jevgenij Zenichev odcestoval do centra katastrof v Jakutsku a dospěl k závěru: požáry dorazí MoskvaPokud ji nikdo nezastaví.

Mezi Moskvou a Jakutskem, republikou čtyřikrát větší než Francie, ležící na severovýchodě Sibiře, je více než 3 000 mil. V zimě je to jedno z nejchladnějších míst na planetě. Letošní léto bylo ale mimořádně horké, s nebývalým suchem a silným větrem, který pohromu pohltil.

Ve středu byl zabit místní řidič traktoru při požáru Jakutska, který hoří už několik týdnů. Mnoho místních viní z Kremlu, že neudělal dost na to, aby pomohl hořícímu severu. „Rusko je impozantní velmocí. Každý rok ukazuje svou vojenskou sílu, ale nedokáže hasit. Nebo nechce?“ knihy Ve čtvrtečním příspěvku na Instagramu.

Když jsem začínal s Avksentievou zveřejnit obrázky Od požárů v buši 8. června byla přesvědčena, že se problémem budou zabývat speciální síly ministerstva pro mimořádné události, známé jako MCHS. Do 1. srpna ale domy stále hořely a zvířata stále umírala, protože v celé republice vypuklo 163 požárů.

“Vypadá to, že úřady prostě čekají na srpnové deště, aby uhasily požáry. MCHS, jste naživu?” Instagram. „Ne všechny naše prosby o vyhlášení nouzového stavu byly zodpovězeny.“

Moskva se mezitím zaměřila na nadcházející parlamentní volby – a na pronásledování opozice. Jakutsko muselo s požáry bojovat pouze pomocí svého domácího rozpočtu. “Toto je lekce pro všechny ostatní ruské regiony: nečekejte na pomoc centra, spolehněte se jen sami na sebe,”

Vůdce ruského hasičského týmu Greenpeace Grigory Koksin říká, že za nedostatek financí na zvládání katastrofy může vláda.

„Rusko vynakládá asi 30 miliard rublů na prevenci požárů a školení regionálních hasičských týmů, ale rozpočet by měl být nejméně třikrát větší,“ řekl Coxin ve čtvrtek listu The Daily Beast.

Dodal: “Profesionální hasiči se nemohou objevit z ničeho nic, měli být vyškoleni. Počet životů ztracených v důsledku těchto požárů dosáhne tisíců, protože mnoho měst nyní trpí kouřem.”

Polina Pavlova, dobrovolnice z postiženého regionu Berdijstiakh, každý den zveřejňuje nouzová telefonní čísla, volá na dobrovolníky a zveřejňuje fotografie své zakouřené vesnice, do které přijímaly stovky evakuovaných. Místní úřady poskytují pomoc těhotným ženám, malým dětem a dalším, jejichž domovy byly spáleny požárem. “Je tu hodně kouře a my nevidíme slunce,” říká Pavlova Rozpětí ve středu na Facebooku.

Začátkem tohoto týdne nařídil ruský prezident Vladimir Putin rozmístění dalších hasičských letadel do regionů Sibiře, ekologové ale tvrdí, že vláda má zpoždění.

Pagdan Bakaliko, novinář z Rain TV, který se zabývá krizí v Jakutsku, pro The Daily Beast řekl: „V současné době je v Jakutsku asi 5 000 lidí bojujících s lesními požáry v asi 1 milionu km hořících lesů, z nichž nejméně 3 000 jsou místní dobrovolníci. “. „Hasiči nám říkají, že nyní hoří vše, co dříve nehořelo.“

Vesnice Bias Kewell byla úplně spálená. Oheň zničil 31 domů a nejméně 400 lidí bylo evakuováno do dočasných úkrytů. Úřady přislíbily postavit obětem nové domovy do října. Reportéři z Novinky.Yukt.ru Srovnejte scénu ve zničené vesnici s „koncem světa“. Na druhou stranu se kouř dostal do hlavního města Jakutské republiky. Monitory IQAir uvádějí, že koncentrace toxického znečištění kouřem ve vzduchu je 247násobkem doporučené normy.

Mnoho dalších ruských regionů trpí požáry na Uralu, Dálném východě a centrálních částech Ruska. Začátkem tohoto měsíce vypukly v národním parku Mordovia Republic, 352 mil od Moskvy, požáry. Tento týden se požáry dostaly do vesnice Alamasovo v regionu Nižnij Novgorod.

„Kreml až donedávna nevěnoval lesním požárům velkou pozornost, ale vzal v úvahu důležitost klimatických změn,“ řekl Coxin. „Ruské úřady by se měly více soustředit a vynakládat více rozpočtů na prevenci požárů, školení profesionálních hasičů.“